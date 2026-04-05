Beca Rita Cetina 2026: tras suspensión de pagos, quiénes serán los siguientes en recibir el depósito de abril de mil 900 pesos

La Beca Rita Cetina es un programa social del Gobierno de México. Foto: Gobierno de México.

El programa social Beca Rita Cetina corresponde a una propuesta creada por el Gobierno de México, destinada únicamente a jóvenes matriculados en todas las secundarias públicas del territorio nacional.

Este apoyo monetario pretende cubrir gastos asociados con materiales y recursos imprescindibles, facilitando que los estudiantes prosigan sus estudios durante todo el ciclo escolar.

Los beneficiarios pueden utilizar el apoyo económico recibido para comprar libros, alimentos, útiles escolares, productos de papelería, uniformes y también para pagar el transporte entre su casa y la escuela.

El monto proporcionado mediante este programa social es de mil 900 pesos, cantidad que se deposita cada dos meses en cuentas del Banco del Bienestar a nombre de los alumnos de secundaria.

Los pagos de la Beca Rita Cetina arrancarán este miércoles 1 de abril, reveló Julio León, titular de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar. Video: @Julio_LeonT.

La gestión de la Beca Rita Cetina corresponde a la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar.

La meta principal de este programa es reducir la deserción escolar en secundarias públicas y ofrecer respaldo para que los jóvenes finalicen su educación básica.

Suspensión de pagos en abril de la Beca Rita Cetina 2026

El primer día de abril de 2026 arrancó con una buena noticia para todos los estudiantes de secundaria pública de México, pues comenzó el periodo de pagos de la Beca Rita Cetina.

Julio León, titular de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, en días pasados anunció el calendario de pagos a través de sus redes sociales oficiales.

El pasado miércoles 1 de abril, beneficiarios cuya primera letra de su apellido paterno comienza con las letras A y B fueron los primeros en recibir los respectivos depósitos de mil 900 pesos.

Alumnas y alumnos de nivel básica reciben un total de mil 900 pesos bimestrales. Foto: Archivo/Infobae México.

Pero para el jueves 2 y viernes 3 de abril no se realizaron dispersiones a ningún estudiante inscrito en este programa social del Gobierno de México.

Lo anterior debido a que, por los festejos de Semana Santa, la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar decidió que no se realizarían pagos en estos dos días y se reanudarían hasta el lunes 6 de abril.

Por lo tanto, la dependencia federal explicó quiénes serán los siguientes en recibir el depósito de mil 900 pesos este mes de abril en sus cuentas del Banco del Bienestar tras esta suspensión temporal.

Este mes de abril se realiza el pago de la Beca Rita Cetina para todos los estudiantes de secundaria pública inscritos al programa social. Foto: Archivo/Infobae México.

¿Quiénes serán los siguientes en recibir el pago de mil 900 pesos de la Beca Rita Cetina tras la suspensión temporal?

De acuerdo con el calendario oficial de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar divulgado por su titular, Julio León, los siguientes en recibir el pago de la Beca Rita Cetina serán:

Día | Fecha | Letra(s)

Lunes | 6 | C

Martes | 7 | D, E, F

Los pagos continuarán en los siguientes días y ya no se tiene programada alguna suspensión temporal, según lo detallado por autoridades del Gobierno de México.

Día | Fecha | Letra(s)

Miércoles | 8 | G

Jueves | 9 | H, I, J, K, L

Viernes | 10 | M

Lunes | 13 | N, Ñ, O, P, Q

Martes | 14 | R

Miércoles | 15 | S

Jueves | 16 | T, U, V, W, X, Y, Z

Calendario de pagos de abril oficial de la Beca Rita Cetina 2026. Foto: X/@Julio_LeonT.