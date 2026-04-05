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Beca Rita Cetina 2026: confirman de cuánto será el pago para los beneficiarios de primaria

Se espera que en los próximos meses los nuevos beneficiarios reciban su tarjeta del Bienestar

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La Beca Rita Cetina ampliará su cobertura este año y es por eso que durante marzo abrió un periodo de inscripción para que los alumnos de primaria que cursan en alguna escuela pública
La Beca Rita Cetina ampliará su cobertura este año y es por eso que durante marzo abrió un periodo de inscripción para que los alumnos de primaria que cursan en alguna escuela pública

La Beca Rita Cetina ampliará su cobertura este año y es por eso que durante marzo abrió un periodo de inscripción para que los alumnos de primaria que cursan en alguna escuela pública del país puedan inscribirse.

El programa comenzó a implementarse desde principios de 2025 y aunque se enfocó en ayudar en un principio a alumnos de secundaria, su meta es llegar a todos los estudiantes de nivel básico de planteles públicos.

El objetivo de esta iniciativa es evitar la deserción escolar y contribuir con un recurso monetario para que los beneficiarios puedan continuar y concluir sus estudios de forma satisfactoria.

¿Cuánto dinero recibirán los alumnos de primaria de la Beca Rita Cetina?

Julio León, titular del programa, confirmó que los alumnos de primaria que se inscribieron a la Beca Rita Cetina recibirán un apoyo económico anual de 2 mil 500 pesos que les servirá para uniformes o útiles escolares.

“Con la Beca de Apoyo para Uniformes y Útiles de la Beca Rita Cetina entregaremos un apoyo de 2 mil 500 pesos a las familias beneficiarias, para apoyarles en la compra de lo necesario al inicio del ciclo escolar y acompañar la educación de sus hijas e hijos”, escribió el funcionario en sus redes sociales.

Los alumnos de primaria que estén inscritos en la Beca Rita Cetina recibirán un apoyo económico de 2 mil 500 pesos (X@Julio_LeonT)
Los alumnos de primaria que estén inscritos en la Beca Rita Cetina recibirán un apoyo económico de 2 mil 500 pesos (X@Julio_LeonT)

¿Cuándo recibirán su dinero estos beneficiarios?

Tras completar la validación, quienes sean aprobados formarán parte del padrón y recibirán la apertura de cuentas en el Banco del Bienestar. Previamente, la RENAPO revisará que todas las CURP sean correctas y el sector educativo verificará la inscripción de los estudiantes en una escuela primaria pública.

Tomando en cuenta procesos anteriores, se espera que durante mayo, junio y julio, los Servidores de la Nación entregarán las tarjetas del Banco del Bienestar a los nuevos beneficiarios. Posteriormente, en agosto de 2026, se realizará la entrega del apoyo económico correspondiente.

La Beca Rita Cetina ampliará su cobertura e incorporará a estudiantes de primaria (Gobierno de México)
La Beca Rita Cetina ampliará su cobertura e incorporará a estudiantes de primaria (Gobierno de México)

¿Cómo saber si ya me llegó el pago de la beca?

Consultar el saldo a través de los cajeros automáticos del Banco Bienestar permite verificar si el pago de abril de la Beca Rita Cetina ya fue depositado. Otra alternativa consiste en descargar la app del Banco Bienestar y revisar el saldo de la cuenta vinculada.

Además, se puede utilizar el Buscador de Estatus accediendo a buscador.becasbenitojuarez.gob.mx/consulta/ y proporcionando la CURP. También existe la opción de comunicarse al 800 900 2000, donde se solicita ingresar los 16 dígitos de la tarjeta para obtener información sobre el pago.

Los pagos de la Beca Rita Cetina arrancarán este miércoles 1 de abril, reveló Julio León, titular de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar. Video: @Julio_LeonT.

Para cualquier duda o aclaración, se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales que son la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) y Julio León, titular de la misma. Además, para cualquier duda o aclaración se puede llamar al teléfono 55 1162 0300 que opera de lunes a viernes de 8:00 a 22:00 horas, y los sábados de 9:00 a 14:00 horas.

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