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Agua mineral y presión alta: cuándo es realmente seguro beberla y cuál elegir

Especialistas recomiendan revisar las etiquetas para identificar niveles de sodio adecuados

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Primer plano de un hombre caucásico de mediana edad bebiendo agua de un vaso transparente. Usa una camisa vaquera y está sentado frente a un portátil con una taza de café
(Imagen Ilustrativa Infobae)

La hipertensión arterial es una de las condiciones más frecuentes a nivel mundial y su control no depende únicamente de la medicación, sino también de hábitos cotidianos como la alimentación y la hidratación.

Bajo ese contexto, el tipo de agua mineral que se consume puede influir en el manejo de la presión arterial, especialmente por su contenido de minerales.

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Bajo sodio: el factor clave en el agua para hipertensos

Cálculos -calcio - riñones - salud renal - alimentación - Perú - salud - 7 abril
Evitar la deshidratación es uno de los mejores pasos para prevenir las piedras de calcio. Beber agua constantemente facilita la eliminación de toxinas y minerales de los riñones, previniendo la acumulación de cristales. (Freepik)

El sodio es uno de los principales elementos a considerar en personas con hipertensión. La ingesta diaria recomendada para un adulto sano no debe superar los 2.3 gramos, mientras que en pacientes con presión alta el límite se reduce a 1.5 gramos al día.

En el caso del agua mineral, se considera baja en sodio cuando contiene menos de 20 miligramos por litro. Superar este nivel puede contribuir al aumento de la presión arterial, por lo que revisar la etiqueta es una medida básica al elegir una marca.

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Este criterio también aplica al agua de consumo habitual, ya que su contenido de sodio puede variar dependiendo de la región. Por ello, algunas opciones embotelladas permiten un mayor control en la ingesta de este mineral.

Calcio y magnesio: minerales asociados al control cardiovascular

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Además del sodio, otros minerales presentes en el agua tienen relación con la salud cardiovascular. El calcio, por ejemplo, se asocia con la reducción de la presión arterial y con la eliminación del sodio sobrante en el organismo.

La recomendación diaria de calcio en adultos es de aproximadamente 1,000 miligramos. Algunas aguas minerales pueden aportar cantidades relevantes de este mineral sin añadir calorías, a diferencia de otros alimentos como los lácteos.

El magnesio, por su parte, también ha sido vinculado con beneficios cardiovasculares. Estudios mencionados en la información señalan que su consumo, especialmente en combinación con calcio, podría contribuir a la reducción del colesterol y a un menor riesgo de eventos cardíacos.

Qué características debe tener el agua mineral recomendada

Mano con botella de agua mineral en Perú
La nueva norma de la Inacal detalla cómo debe ser etiquetado de estos productos muy consumidos en Perú. - Crédito Freepik

De forma general, el agua mineral más adecuada para personas con hipertensión es aquella que combina un bajo contenido de sodio con aportes de calcio y magnesio.

Dentro de las opciones disponibles, se menciona el caso de Fuentes de Lebanza, cuya concentración de sodio es de 1 miligramo por litro, además de contener calcio y magnesio en proporciones equilibradas, lo que la ubica dentro de las denominadas aguas cálcico-magnésicas.

La elección del agua, junto con una dieta equilibrada y el seguimiento médico, forma parte de las medidas que pueden contribuir al control de la presión arterial.

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