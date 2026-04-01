¡Que no te engañen! Estas son las reglas que tu jefe NO puede romper en Jóvenes Construyendo el Futuro

Jóvenes Construyendo el Futuro es una estrategia social impulsada por el Gobierno de México que está enfocada en personas de entre 18 y 29 años Foto: Jovani Pérez.

Jóvenes Construyendo el Futuro es un programa social impulsado por el Gobierno de México que está enfocada en personas de entre 18 y 29 años que no cursan estudios ni desempeñan un empleo.

El propósito principal de este programa es brindar formación en el ámbito laboral a jóvenes, conectándolos con empresas, talleres, entidades gubernamentales u organizaciones civiles para que desarrollen experiencia y capacidades útiles para su integración en el mundo del trabajo.

Quienes participan, denominados aprendices, obtienen una beca mensual. El valor de este apoyo económico se ajusta de manera periódica y está destinado a cubrir requerimientos esenciales mientras los beneficiarios se preparan.

La iniciativa fomenta la integración social y apunta a disminuir el desempleo entre jóvenes, ayudando a que los inscritos trazen una ruta profesional y amplíen sus posibilidades de crecimiento.

Los aprendices del programa federal tienen derecho a recibir atención médica gratuita | Crédito: X/@JovconFuturo

Jóvenes Construyendo el Futuro también motiva la colaboración de los sectores privado y público, ya que otorga ventajas a empresas e instituciones que se registran como tutores y se suman a este modelo.

¿Qué reglas no puede romper el jefe en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro 2026?

En el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, los Centros de Trabajo —empresas o instituciones donde los aprendices realizan su capacitación— tienen derechos y obligaciones claros que no pueden ser vulnerados por los responsables o jefes.

Estas reglas buscan garantizar la seguridad, la transparencia y el trato digno hacia los jóvenes participantes, así como un entorno adecuado para su desarrollo profesional.

Los Centros de Trabajo pueden recibir información y orientación por parte de la Secretaría del Trabajo, ser registrados en el programa si cumplen los requisitos, y aplicar pruebas internas para garantizar la seguridad de todos.

Los Centros de Trabajo pueden recibir información y orientación por parte de la Secretaría del Trabajo, ser registrados en el programa si cumplen los requisitos. Foto: Archivo/Infobae México.

Además, tienen derecho a proteger los datos personales de sus representantes y a decidir, con justificación, la desvinculación de algún aprendiz, notificando siempre al programa.

Pueden contratar a los aprendices en cualquier momento y otorgar reconocimientos, premios o ayudas, siempre que esto no implique una relación laboral formal.

Principales obligaciones y aspectos a cumplir para Jóvenes Contruyendo el Futuro 2026

Proporcionar información verdadera y completa para el registro en el programa.

Elaborar un Plan de Actividades detallado que especifique tareas, horarios, días, perfil de los jóvenes y nombre del tutor a cargo.

Garantizar que la capacitación se imparta de acuerdo con el plan registrado y bajo condiciones seguras, hasta por 12 meses.

Respetar los horarios de capacitación y señalar si se realizan actividades fuera del domicilio principal.

Realizar un primer encuentro con cada joven postulante, evitando cualquier acto de discriminación.

Tratar con respeto a los aprendices, procurar su integración y aprendizaje, y velar por su seguridad y derechos humanos.

Mantener actualizada la oferta de espacios para capacitación, así como toda la documentación requerida.

Informar cualquier desvinculación, ausencia o fallecimiento de aprendices, tutores o beneficiarios.

Destinar espacios, personal e infraestructura adecuados para la capacitación.

Proporcionar materiales y equipos necesarios sin costo para los aprendices; cubrir gastos generados por actividades de campo.

Asignar un tutor que no tenga más de 20 aprendices a su cargo y que no participe en más de un plan de actividades por horario.

Designar un enlace representante y avisar cualquier cambio a la Secretaría del Trabajo.

Facilitar las visitas de verificación y supervisión por parte del personal autorizado.

No reemplazar trabajadores por aprendices ni despedir empleados para incorporarlos al programa.

No subcontratar la capacitación a terceros.

Proponer el número de aprendices a incorporar, siempre en los límites permitidos por el programa.

Permitir que los aprendices asistan a convocatorias oficiales sin exigir reposición de tiempo.

Mantener actualizada la información y atender requerimientos o notificaciones oficiales.

Cumplir estas reglas es fundamental para proteger los derechos de los jóvenes y asegurar una experiencia formativa justa y segura.

Cumplir estas reglas es fundamental para proteger los derechos de los jóvenes y asegurar una experiencia formativa justa y segura. Foto: Gobierno de México.

Jóvenes Construyendo el Futuro 2026 abrirá una nueva etapa de registro en abril

El programa social Jóvenes Construyendo el Futuro abrirá un nuevo periodo de registro únicamente por 24 horas. Este proceso de inscripción será el miércoles 1 de abril.

Por lo tanto, si estás interesado en registrarte a esta iniciativa del Gobierno de México no dejes pasar este primer día de abril.