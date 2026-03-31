¡Solo 24 horas! Jóvenes Construyendo el Futuro abre registro este 1 de abril: Cómo asegurar tu lugar y recibir 7 mil 500 pesos

Jóvenes Construyendo el Futuro es un programa social del Gobierno de México. Foto: Archivo/Infobae México.

El programa social Jóvenes Construyendo el Futuro abrirá un nuevo periodo de registro únicamente por 24 horas. Este proceso de inscripción será el miércoles 1 de abril.

Por lo tanto, si estás interesado en registrarte a esta iniciativa del Gobierno de México no dejes pasar este primer día de abril.

Jóvenes Construyendo el Futuro es un programa social implementado por el Gobierno de México dirigido a personas de 18 a 29 años que no estudian ni trabajan.

Esta iniciativa busca ofrecer capacitación laboral a jóvenes, vinculándolos con empresas, talleres, instituciones públicas y organizaciones sociales para que adquieran experiencia y habilidades que faciliten su inserción en el mercado laboral.

Los aprendices del programa federal tienen derecho a recibir atención médica gratuita | Crédito: X/@JovconFuturo

Los participantes, conocidos como aprendices, reciben una beca mensual. El monto de la beca se actualiza periódicamente y tiene como objetivo cubrir necesidades básicas mientras los jóvenes se capacitan.

El programa promueve la inclusión social y busca reducir el desempleo juvenil, permitiendo que los beneficiarios construyan una trayectoria profesional y mejoren sus oportunidades de desarrollo.

Jóvenes Construyendo el Futuro también incentiva la participación del sector privado y público, al ofrecer beneficios a las empresas y organismos que deciden convertirse en tutores y formar parte de este esquema.

Documentación para pertenecer a Jóvenes Construyendo el Futuro este 2026

Ya que falta poco para que se abra el registro para el programa social Jóvenes Construyendo el Futuro este miércoles 1 de abril de 2026, es importante que todos los interesados y futuros beneficiarios cuenten con la documentación necesaria.

Tener entre 18 y 29 años al momento de postularse a la actividad de capacitación.

Identificación oficial vigente.

CURP.

Comprobante de domicilio (luz, agua, predial o teléfono) no mayor a 3 meses de haber sido expedido.

Inscribirse en la Plataforma Digital del programa, proporcionando la información requerida en el formulario de registro.

Fotografía con el rostro descubierto, sin ediciones ni modificaciones, sosteniendo la ficha de registro proporcionada por el programa.

Aceptar los términos de la carta compromiso donde se aceptan las Reglas de Operación y otras disposiciones.

Es importante que los documentos desde este lunes 30 de marzo ya estén respectivamente cargados y se encuentren en PDF, para no perder mucho tiempo en el proceso de inscripción.

Lo anterior debido a que solamente será un día de inscripción a Jóvenes Construyendo el Futuro este miércoles 1 de abril, por lo que es posible que el sitio web presente saturaciones al momento de hacer este proceso de registro y cargar los datos y documentos.

Es importante tener toda la documentación lista para el registro de Jóvenes Construyendo el Futuro 2026. Foto: Archivo/Infobae México.

Este otro beneficio otorga Jóvenes Construyendo el Futuro al hacer tu registro el miércoles 1 de abril

Jóvenes Construyendo el Futuro otorga a los beneficiarios el seguro médico del IMSS durante su capacitación. Este beneficio permite acceder a servicios de salud y atención médica, ofreciendo protección ante accidentes, enfermedades y maternidad mientras participan en el programa.