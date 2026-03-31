¡Solo 24 horas! Jóvenes Construyendo el Futuro abre registro este 1 de abril: Cómo asegurar tu lugar y recibir 7 mil 500 pesos

El programa social Jóvenes Construyendo el Futuro abrirá un nuevo periodo de registro únicamente por 24 horas. Este proceso de inscripción será el miércoles 1 de abril.
Por lo tanto, si estás interesado en registrarte a esta iniciativa del Gobierno de México no dejes pasar este primer día de abril.
Jóvenes Construyendo el Futuro es un programa social implementado por el Gobierno de México dirigido a personas de 18 a 29 años que no estudian ni trabajan.
Esta iniciativa busca ofrecer capacitación laboral a jóvenes, vinculándolos con empresas, talleres, instituciones públicas y organizaciones sociales para que adquieran experiencia y habilidades que faciliten su inserción en el mercado laboral.
Los aprendices del programa federal tienen derecho a recibir atención médica gratuita | Crédito: X/@JovconFuturo
Los participantes, conocidos como aprendices, reciben una beca mensual. El monto de la beca se actualiza periódicamente y tiene como objetivo cubrir necesidades básicas mientras los jóvenes se capacitan.
El programa promueve la inclusión social y busca reducir el desempleo juvenil, permitiendo que los beneficiarios construyan una trayectoria profesional y mejoren sus oportunidades de desarrollo.
Jóvenes Construyendo el Futuro también incentiva la participación del sector privado y público, al ofrecer beneficios a las empresas y organismos que deciden convertirse en tutores y formar parte de este esquema.
Documentación para pertenecer a Jóvenes Construyendo el Futuro este 2026
Ya que falta poco para que se abra el registro para el programa social Jóvenes Construyendo el Futuro este miércoles 1 de abril de 2026, es importante que todos los interesados y futuros beneficiarios cuenten con la documentación necesaria.
- Tener entre 18 y 29 años al momento de postularse a la actividad de capacitación.
- Identificación oficial vigente.
- CURP.
- Comprobante de domicilio (luz, agua, predial o teléfono) no mayor a 3 meses de haber sido expedido.
- Inscribirse en la Plataforma Digital del programa, proporcionando la información requerida en el formulario de registro.
- Fotografía con el rostro descubierto, sin ediciones ni modificaciones, sosteniendo la ficha de registro proporcionada por el programa.
- Aceptar los términos de la carta compromiso donde se aceptan las Reglas de Operación y otras disposiciones.
Es importante que los documentos desde este lunes 30 de marzo ya estén respectivamente cargados y se encuentren en PDF, para no perder mucho tiempo en el proceso de inscripción.
Lo anterior debido a que solamente será un día de inscripción a Jóvenes Construyendo el Futuro este miércoles 1 de abril, por lo que es posible que el sitio web presente saturaciones al momento de hacer este proceso de registro y cargar los datos y documentos.
Este otro beneficio otorga Jóvenes Construyendo el Futuro al hacer tu registro el miércoles 1 de abril
Jóvenes Construyendo el Futuro otorga a los beneficiarios el seguro médico del IMSS durante su capacitación. Este beneficio permite acceder a servicios de salud y atención médica, ofreciendo protección ante accidentes, enfermedades y maternidad mientras participan en el programa.