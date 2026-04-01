Procesan al “Comandante Galindo”, presunto líder de célula del CJNG ligada a asesinatos en Edomex

Se cambión de domicilio para evadir a las autoridades (FGJEM)

Ramiro Ulises “N”, un hombre apodado Comandante Galindo y quien es identificado como posible líder de una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) fue vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en el delito de secuestro exprés con fines de extorsión.

Asimismo, las averiguaciones de las autoridades del Estado de México indican que la estructura que supuestamente lideraba el sujeto está relacionada con delitos de alto impacto en la entidad. En las acciones recientes el juez determinó la medida cautelar prisión preventiva y fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

La Fiscalía General de Justicia del Edomex (FGJEM) informó sobre la situación de Ramiro Ulises “N” el 31 de marzo. Las acciones por las que el hombre fue procesado sucedieron en el municipio de Otumba en diciembre pasado.

Exigió que llevara droga al norte del país

En dicha ocasión la víctima fue interceptada en una gasolinera por el ahora procesado y otros tres hombres, los cuatro se presentaron como miembros de un grupo criminal con orígenes en Jalisco.

Fue detenido en Malinalco (SSPC)

La víctima fue privada de la libertada tras ser amenazada y llevada al oriente del Edomex. Posteriormente, los sujetos habrían exigido llevar droga a Tijuana, Baja California, y que en caso de negase le harían daño a él y a sus familiares.

Lo anterior generó una orden de aprehensión contra Ramiro Ulises “N”,, la cual fue cumplimentada en Malinalco e informada el 27 de marzo pasado. Las investigaciones apuntan a que, para evitar ser detenido, el Comandante Galindo se cambió de domicilio a dicha entidad. Desde el inmueble habría ordenado la realización de actividades criminales.

Huachicol, homicidios y lavado de dinero: los delitos ligados a la célula criminal

El hombre ahora procesado “era considerado jefe regional de una célula de un grupo criminal con orígenes en el estado de Jalisco, cuya zona de operación se concentraba en los municipios de San Martín de las Pirámides, Teotihuacan, Temascalapa y Otumba”.

Dicha estructura estaría ligada con homicidios, privación de la libertad, trata de personas, lavado de dinero, robo de hidrocarburos (huachicol), así como delitos contra la salud, según señala el reporte oficial.

(Cortesía)

El arresto del Comandante Galindo fue resultado de un operativo en el que participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el Ejército, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) y la Fiscalía mexiquense.

Posterior a sus detención fue llevado a un Centro Penitenciario y de Reinserción Social en Edomex.