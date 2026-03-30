Explosión de camioneta en Tecámac: reportan muerte de “El Payín”, presunto líder criminal

(Especial)

La cámara de un vehículo en movimiento registró el momento en que una camioneta explota mientras viajaba en la carretera México- Pachuca, a la altura del municipio de Tecámac, Estado de México. Como resultado dos personas murieron.

Primeros informes indican que una de las víctimas mortales sería Francisco Beltrán “N”, un hombre apodado El Payín y quien supuestamente era un líder de una estructura delictiva.

La grabación fue compartida a través de redes sociales el 30 de marzo, mientras que los datos de la cámara muestran que el registro videográfico fue realizado poco después de las 6:00 de la tarde del pasado 28 de marzo.

El portal Línea Directa publicó el material en redes sociales poco antes de las 12:00 del día, mientras que el video fue retomado por periodistas y medios horas después.

Dicha grabación, registrada desde la parte trasera de un vehículo, muestra un vehículo de color gris en la carretera hasta que en la parte derecha de la grabación explota otro vehículo, este último una camioneta de color negro que sigue avanzando e invade el carril.

Primeros reportes señalan que la camioneta que explotó en la carretera habría salido del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

(X/@aquiedomex)

Los tripulantes del vehículo desde el cual fue captado el video se mostraron confundidos por la explosión.

Según compartió el periodista enfocado en temas de seguridad, Antonio Nieto, la unidad salió del AIFA y presuntamente tenía como destino Tepito.

Por su parte, en redes sociales fue compartida una fotografía que muestra a dos hombres muertos al interior de la camioneta.

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