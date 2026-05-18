Hallan dos cuerpos con huellas de violencia en terrenos de cultivo de Zempoala, Hidalgo

Ambas víctimas presentaban lesiones severas en la cabeza y visibles huellas de violencia, informaron las autoridades. (Imagen ilustrativa generada con IA | Infobae México)

La mañana de este lunes fueron localizados los cuerpos sin vida de un hombre y una mujer en terrenos de cultivo del municipio de Zempoala, Hidalgo, cerca de la antigua carretera México-Tuxpan, a la altura de la comunidad de Venustiano Carranza.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades, ambas víctimas presentaban lesiones severas en la cabeza y visibles huellas de violencia. Hasta el cierre de esta nota informativa, ninguno de los dos cuerpos ha sido identificado de manera oficial.

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Información preliminar indicó que el hombre tendría aproximadamente 29 años y presentaba un golpe con exposición de masa encefálica. En el caso de la mujer, de alrededor de 25 años, las autoridades detectaron una lesión similar en el lado izquierdo de la cabeza.

Los cuerpos fueron encontrados a unos 30 metros de la cinta asfáltica, entre parcelas de cultivo ubicadas a un costado de la vialidad. Tras el reporte, elementos de Protección Civil acudieron al sitio y confirmaron que ambas personas ya no contaban con signos vitales.

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Posteriormente, corporaciones de seguridad acordonaron la zona para permitir el desarrollo de las diligencias ministeriales. Personal pericial y agentes investigadores realizaron el levantamiento de indicios y el traslado de los cuerpos al Servicio Médico Forense.

Hasta ahora, las autoridades estatales no han informado sobre posibles responsables ni han dado a conocer una línea oficial de investigación sobre el doble homicidio.

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El hallazgo provocó movilización policiaca en la zona rural de Zempoala, municipio ubicado en el corredor carretero que conecta distintos puntos de Hidalgo con el Valle de México.

Violencia en la México-Tuxpan, antecedentes recientes de cuerpos hallados en la región

El hallazgo de dos cuerpos con huellas de violencia en terrenos de cultivo de Zempoala ocurrió en medio de una serie de hechos delictivos registrados en los últimos meses sobre el corredor de la carretera México-Tuxpan, una vía que conecta a Hidalgo con Puebla y Veracruz y donde autoridades han investigado ejecuciones, desapariciones y abandono de cadáveres.

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Uno de los casos más recientes se reportó en febrero de 2026, cuando fueron encontrados dos cuerpos con aparentes signos de violencia a un costado de la carretera México-Tuxpan. De acuerdo con reportes locales, las víctimas habían sido abandonadas envueltas en tela cerca de la vialidad.

En marzo de 2026, autoridades estatales localizaron restos humanos dentro de una caja y una maleta en el municipio de Zempoala. La Procuraduría de Hidalgo abrió una investigación por homicidio doloso para esclarecer el origen de los restos y determinar la identidad de la víctima.

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Otro hecho similar ocurrió en diciembre de 2025, cuando fueron hallados cuatro cadáveres con signos de violencia en la zona de Huauchinango, Puebla, también sobre la carretera México-Tuxpan. Reportes periodísticos señalaron que al menos dos de las víctimas habían sido privadas de la libertad previamente en territorio hidalguense.

Además de los homicidios, medios locales han documentado denuncias constantes por asaltos, robo de transporte y hechos violentos en distintos tramos de esta carretera federal, considerada una de las principales conexiones entre el centro y el Golfo de México.

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