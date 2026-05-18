Ulises de la Torre abre la posibilidad de una reconciliación con su hermano Arath

Ulises de la Torre descarta una ruptura definitiva con su hermano Arath, asegurando que el cariño familiar sigue intacto. - (Arath de la Torre, Ulises de la Torre: Instagram)

Ulises de la Torre volvió a colocarse en el centro de la conversación pública, pero esta vez no por un proyecto en televisión, sino por las declaraciones que hizo sobre la relación con su hermano, Arath de la Torre. Durante un encuentro con medios de comunicación, el actor dejó claro que entre ambos no existe una ruptura definitiva.

El conductor y empresario habló mientras promocionaba “Los Igualados”, su negocio de tacos de barbacoa de picaña ubicado en el Estado de México. Su nueva etapa ha generado comentarios en redes sociales sobre el contraste entre su pasado en la pantalla y su presente como comerciante.

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Pese a la atención mediática, Ulises aseguró que el cariño familiar sigue intacto y descartó cualquier confrontación grave. “La sangre es la sangre”, expresó frente a la prensa, al tiempo que defendió su decisión de trabajar fuera del espectáculo.

Ulises defiende su nueva vida lejos de los reflectores

El actor Ulises de la Torre promociona su negocio de tacos de barbacoa de picaña, 'Los Igualados - (Yordi Rosado: YouTube)

El actor explicó que el negocio de comida se ha convertido en una prioridad absoluta y reconoció que emprender implica sacrificios personales. “Si alguien se decide por emprender a poner un negocio de comida, háganlo porque no van a tener ningún tiempo de ocio”, comentó entre risas.

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Lejos de mostrarse incómodo por las críticas, Ulises aseguró sentirse orgulloso del esfuerzo que realiza todos los días en su taquería. También destacó que fue educado con principios sólidos que lo llevaron a buscar alternativas laborales honestas fuera de la televisión.

Anteriormente había mencionado que “Cualquier trabajo, cualquier esfuerzo legal es digno”, afirmó. Con esas palabras respondió a quienes cuestionaron su nueva faceta, dejando claro que no ve ningún problema en reinventarse profesionalmente.

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El distanciamiento con Arath sigue dando de qué hablar

Ulises de la Torre niega enfrentamientos con Arath, afirmando que el tiempo acomodará las cosas entre ambos hermanos famosos. - Instagram/@arathdelatorre/@udelatorre_b

Las imágenes de Ulises trabajando en su local revivieron las dudas sobre la relación con Arath de la Torre, quien en distintas ocasiones ha definido el vínculo entre ambos como complejo e intermitente. Aun así, ninguno de los dos ha hablado de un conflicto irreparable.

Durante la conversación con reporteros, Ulises negó que exista una pelea familiar. “Nunca hubo un enfrentamiento, nunca hubo un confrontamiento”, sostuvo, insistiendo en que el tiempo acomodará las cosas entre ambos.

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El actor también dejó abierta la posibilidad de un reencuentro. “El corazón y los brazos siempre están abiertos a seguir adelante”, expresó, en una declaración que rápidamente generó reacciones entre seguidores de los hermanos.

Una etapa marcada por cambios personales y nuevos comienzos

A pesar de los rumores, Ulises de la Torre apuesta por la estabilidad, el trabajo y la posibilidad de reconciliación con su hermano. - Foto: Instagram/@udelatorre_b

La transformación de Ulises no solo ocurrió en lo profesional. En 2020, el actor reconoció haber ingresado a rehabilitación por problemas de adicciones, situación que coincidió con un periodo complicado tanto en su vida familiar como laboral.

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Desde entonces, decidió enfocarse en encontrar estabilidad emocional y económica fuera de los foros de televisión. Su taquería se convirtió en el proyecto con el que busca reconstruir su presente y mantenerse activo.

Aunque el distanciamiento con Arath continúa siendo tema de conversación, Ulises dejó claro que no piensa alimentar rumores. Por ahora, apuesta por el trabajo, la tranquilidad y la posibilidad de que el tiempo vuelva a unir a los hermanos de la Torre.

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