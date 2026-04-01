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Así fue la detención de “El Bolillo”, expolicía y miembro del CJNG en Colima

Héctor Manuel “N” ha sido capturado en diferentes ocasiones tras salir de la corporación

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Así fue la caída de "El Bolillo", expolicía y miembro del CJNG en Colima
Renunció de manera voluntaria a la Policía Estatal en 2014 (SSP Colima)

Las autoridades de Colima informaron sobre la detención de Héctor Manuel “N”, un hombre de 49 años de edad conocido con el sobrenombre El Bolillo y quien es señalado como posible generador de violencia en la entidad, además de que estaría relacionado con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Asimismo, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Colima confirmó que dicho hombre en su momento formó parte de la Policía Estatal y que ha sido detenido en diferentes ocasiones, además de que hay investigaciones en su contra por su probable participación en diferentes delitos (los cuales no fueron detallados).

“Información de inteligencia indica que forma parte de un grupo de la delincuencia organizada con origen en el vecino estado de Jalisco, y que presuntamente había participado en diversos homicidios cometidos por esta organización en el estado de Colima”, es parte del informe de las autoridades compartido el 31 de marzo.

El Bolillo renunció a la policía estatal de manera voluntaria en 2014 y posteriormente fue detenido en diversas ocasiones.

Colima fue la ciudad más violenta del mundo en el 2023. (Anayeli Tapia /Infobae)
Colima fue la ciudad más violenta del mundo en el 2023. (Anayeli Tapia /Infobae)

La captura de “El Bolillo” en Manzanillo

Los hechos por los que Héctor Manuel “N” fue detenido sucedieron en junio de 2025 cuando, presuntamente atacó con un arma de fuego a otro hombre en El Valle de las Garzas, municipio de Manzanillo.

Agentes de seguridad lo arrestaron como consecuencia de una orden de aprehensión en grado de tentativa. Luego de su aseguramiento El Bolillo fue puesto bajo resguardo de las autoridades con el objetivo de que avance el proceso y las investigaciones en su posible participación en otros hechos delictivos.

La imagen compartida por las autoridades permite ver al ahora detenido junto con tres paquetes y siendo custodiado por agentes estatales.

Asesinan a “El Joker”, jefe de sicarios del CJNG en Colima

En otras ocasiones han sido registradas acciones de integrantes del grupo delictivo antes liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho.

Abatido "Joker" del CJNG en Colima
Iván "N", alias "Joker" (SSP Colima)

Iván “N”, alias Joker y señalado como jefe de sicarios del CJNG, fue asesinado como resultado de las averiguaciones iniciadas por un ataque armado en contra de agentes de seguridad estatales.

El 13 de febrero agentes de la SSP hallaron una camioneta relacionada con el ataque contra los policías. En la unidad viajaban cuatro sujetos, entre ellos Iván “N”. El hallazgo del vehículo derivó en que tres de los implicados accionaran sus armas en contra de los uniformados.

La agresión fue repelida por los policías, lo que resultó en la muerte del Joker y sus acompañantes. Luego de la recopilación de testimonios este último fue identificado como un sujeto ligado con ocho homicidios en Manzanillo y dos en Colima, además de haber ordenado 15 asesinatos.

Los otros sujetos asesinados en el sitio fueron identificados como:

  • Junior Alexander, alias “Junior”, quien fungía como escolta 
  • Fernando “N”, alias La Bombasegundo al mando junto con “Joker” de la célula criminal, así como alias
  • Un sujeto apodado Chirimiki, originario de Jalisco.

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