México

Morena respalda a Sheinbaum tras la entrega de dos funcionarios sinaloenses a EEUU

Ariadna Montiel asegura quel partido no tolerará actos ilícitos ni corrupción dentro de sus gobiernos y militancia

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Pintura en acuarela de dos mujeres sonrientes, una con traje oscuro y blusa roja, otra con camisa blanca. Detrás, una bandera roja de Morena, con gente.
Dos mujeres líderes del partido Morena posan sonrientes frente a la bandera de su movimiento político durante un evento público, rodeadas de una multitud difusa en un estilo de acuarela. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La dirigencia nacional de Morena, encabezada por Ariadna Montiel Reyes, cerró filas y expresó su respaldo total a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ante la compleja situación política en Sinaloa, derivada de la entrega a Estados Unidos de dos exfuncionarios estatales acusados de nexos con el narcotráfico.

Los exfuncionarios implicados son Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, y Enrique Alfonso Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas del estado.

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Ante estos hechos, la presidenta Sheinbaum Pardo fue tajante durante su reciente gira de trabajo por Yucatán y reiteró el mensaje en su conferencia matutina de este lunes: su administración “no va a encubrir a nadie”.

Esta declaratoria de cero impunidad fue secundada de inmediato por el partido. Ariadna Montiel subrayó que el movimiento no tolerará actos ilícitos en sus filas.

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“Respecto al tema de Sinaloa, acompañamos la postura de la presidenta sobre el respeto a la ley, que no se va a encubrir a nadie. No vamos a permitir corrupción en los gobiernos de Morena, ni en ningún representante del partido”, afirmó contundente Montiel Reyes.

La situación de Rubén Rocha Moya

El panorama político en la entidad se ha visto agravado por la situación legal del gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, quien actualmente se encuentra bajo investigación tras ser señalado por el Departamento de Justicia de Nueva York de mantener presuntos vínculos con la facción criminal conocida como “Los Chapitos”.

Como parte de este proceso judicial, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) determinó congelar las cuentas bancarias tanto de Rocha Moya como de sus familiares directos.

Ilustración de un hombre con gafas visiblemente aterrorizado y sudando, rodeado de documentos legales, un mazo, una balanza de la justicia y el logo de la UIF.
Un hombre con gafas y sudando, visiblemente asustado, se ve rodeado de documentos legales, un mazo y una balanza de la justicia, mientras el logo gigante de la UIF se cierne sobre él. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sobre este caso en particular, la dirigente nacional de Morena precisó que la investigación está en manos de la Fiscalía General de la República (FGR) y que el partido actuará conforme a la ley, pero sin permitir ataques infundados hacia el movimiento.

“Nosotros vamos a respetar el resultado de esa investigación de la Fiscalía y actuaremos en consecuencia sin encubrir a nadie, pero sin tampoco permitir que haya una narrativa política contra Morena”.

“Sin ningún problema que las investigaciones se den; por el contrario, que avancen, que nos digan cuáles son los resultados de la misma y estaremos dándole seguimiento a la misma”, expresó Montiel.

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