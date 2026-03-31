México

Semana Santa 2026: CFE despliega operativo especial para garantizar suministro eléctrico

El organismo implementa un dispositivo especial de vigilancia y respuesta en centros vacacionales, ante el aumento del consumo eléctrico por el periodo vacacional, con personal y canales directos para reportes en todo el país

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Foto: Cortesía/CFE.
La CFE desplegó un operativo especial para Semana Santa. Foto: Cortesía/CFE.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) desplegó un operativo especial para Semana Santa, coordinado por la Directora General, Emilia Esther Calleja Alor, con el objetivo de asegurar la continuidad y confiabilidad del suministro eléctrico en todo el país durante el periodo vacacional.

Esta medida responde al incremento en la demanda de energía, especialmente en zonas turísticas y centros vacacionales, donde se espera una mayor afluencia de visitantes.

De acuerdo con la CFE, el operativo forma parte de las acciones del Grupo Directivo de Atención a Emergencias, que fortalece la capacidad de respuesta ante posibles eventualidades en la infraestructura eléctrica.

La institución indicó que se han establecido guardias permanentes en todas las áreas operativas, priorizando aquellas regiones con alto movimiento turístico, para garantizar la atención oportuna de cualquier reporte o incidencia.

Principales acciones del operativo de la CFE durante Semana Santa

La CFE dio a conocer las principales acciones del operativo durante Semana Santa para garantizar el suministro eléctrico a toda la población.

  • Despliegue de personal especializado en puntos estratégicos para atender emergencias eléctricas.
  • Supervisión constante de la infraestructura eléctrica en todo el país, con énfasis en destinos turísticos.
  • Guardias permanentes en áreas operativas, especialmente en centros vacacionales y zonas de alta afluencia.
  • Atención inmediata a reportes de usuarios relacionados con fallas o incidencias en el suministro eléctrico.
La CFE también ha puesto a disposición de los usuarios diferentes canales institucionales de atención. Foto: Jesús Tovar Sosa/Infobae.
La CFE también ha puesto a disposición de los usuarios diferentes canales institucionales de atención. Foto: Jesús Tovar Sosa/Infobae.

La CFE también ha puesto a disposición de los usuarios diferentes canales institucionales de atención.

Los reportes pueden realizarse por medio de la línea telefónica 071, disponible las 24 horas del día durante todo el año.

Asimismo, la empresa facilita la gestión de incidencias a través de la aplicación CFE Contigo, el portal oficial, redes sociales y en los Centros de Atención a Clientes más cercanos a toda la población que lo requiera.

Durante el periodo vacacional, la demanda de electricidad suele aumentar en zonas que reciben a miles de turistas. Por ello, la CFE redobló la supervisión y la capacidad de respuesta, a fin de minimizar riesgos de interrupción en el servicio.

El programa de sustitución de equipos busca ofrecer registros exactos y métodos eficientes para monitorear el uso de electricidad
La empresa enfatizó que las medidas buscan proteger tanto a residentes como a visitantes, asegurando un suministro confiable y de calidad. Crédito: CFE

La empresa enfatizó que las medidas buscan proteger tanto a residentes como a visitantes, asegurando un suministro confiable y de calidad.

Compromiso institucional y canales de contacto de la CFE

  • Línea telefónica 071, disponible para reportes las 24 horas.
  • Aplicación CFE Contigo, para reportar incidencias de manera digital.
  • Portal oficial y redes sociales de la CFE, con atención continua.
  • Centros de Atención a Clientes en diferentes regiones del país.

Con el despliegue del operativo, la Comisión Federal de Electricidad reiteró su compromiso de actuar con responsabilidad y coordinación, garantizando que la población cuente con un servicio eficiente durante la Semana Santa.

La institución invita a los usuarios a utilizar cualquiera de los canales habilitados para reportar incidentes y colaborar en la pronta solución de cualquier eventualidad.

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