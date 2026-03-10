México

Tras oír a sus custodios, Hernán Bermúdez Requena solicita amparo contra posible extradición

El presunto líder de La Barredora se encuentra recluido en el penal del Altiplano

Bermúdez Requena fue detenido en
Bermúdez Requena fue detenido en Paraguay y posteriormente expulsado. (X/@senad_paraguay)

Hernán Bermúdez Requena, presunto líder del grupo criminal “La Barredora”, solicitó un amparo para evitar su extradición a los Estados Unidos, esto luego de que sus custodios le afirmaron que se encontraba en ese proceso legal.

El juez Daniel Marcelino Niño Jiménez, titular del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, recibió la demanda de garantías del también exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, pero decidió desecharlo.

De acuerdo con el expediente, consultado por Infobae México, Bermúdez Requena solicitó dicho amparo debido a que señaló que el pasado 5 de marzo de 2026 los custodios del Centro Federal de Readaptación Social No.1, también conocido como “Altiplano”, le comentaron que estaba en proceso de ser enviado a los Estados Unidos.

“Custodios me comentaron que ‘ya me iba al gabacho’ porque existe una orden de extradición en mi contra, lo que se robustece con las notas periodísticas de circulación nacional que agrego al presente, sin que a la fecha se me haya notificado procedimiento dicho formalmente de extradición a solicitud de los Estados Unidos de América”, detalló en su amparo.

Juez no encontró pruebas suficientes de un posible proceso de extradición

Hernán Bermúdez Requena es señalado
Hernán Bermúdez Requena es señalado de liderar a "La Barredora", grupo criminal afín al CJNG. (SSC)

Ante la posibilidad de ser enviado a otro país, el también conocido como “El Abuelo” solicitó un amparo para evitarlo, además de entregar copias de notas periodísticas que presuntamente así lo señalaban.

Sin embargo, el juez cuarto determinó que no sufre ningún perjuicio real debido a la ausencia de una notificación oficial, de solo tener comentarios de sus custodios y de que, tras una revisión a las notas periodísticas señaladas por el detenido no se no se advirtiera la existencia de dicho procedimiento en su contra.

Esta negativa de amparo se suma a la realizada en enero pasado, cuando un Tribunal Federal confirmó que las cuentas bancarias de Bermúdez Requena se mantengan suspendidas.

Dicho proceso se llevó a cabo luego de que la juez Sandra Adriana Carbajal Díaz, juez Primero de Distrito con sede en Villahermosa, Tabasco, negó la suspensión provisional para desbloquear las cuentas del exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco luego de que así lo solicitó.

Bloqueo de cuentas se extendió a socios y familiares

Detención de Hernán Bermúdez Requena,
Detención de Hernán Bermúdez Requena, presunto líder de La Barredora

La resolución, consultada por esta casa editorial, señaló como inoperantes e infundados los agravios relativos denunciados por la defensa de Hernán Bermúdez, por lo que declaró como infundado el recurso de queja.

Por su parte, la jueza federal determinó negar la suspensión definitiva a su amparo, con lo que finalmente sus cuentas se mantienen bloqueadas luego de que buscó liberar sus recursos.

Cabe señalar que desde julio de 2025 la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) bloqueó las cuentas bancarias de Bermúdez Requena por operaciones financieras inusuales, transferencias atípicas y posibles vínculos con esquemas de simulación fiscal.

Esta medida se extendió tanto a empresas como socios y familiares de “El Abuelo”, quien se encuentra acusado de los delitos de asociación delictuosa, secuestro agravado y extorsión agravada como parte de la causa penal 213/2025.

*Información en desarrollo...

