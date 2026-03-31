¿Cuánto cuesta comer en una taquería con Estrella Michelin? 5 lugares que van desde la banqueta a lo gourmet en México y que han ganado premios

Día del Taco en México. (INFOBAE - Itzallana)

En celebración a uno de los platillos más representativos de la gastronomía del país, este 31 de marzo se festeja el Día del Taco, un símbolo de identidad y tradición mexicana.

Este alimento es ideal para cualquier ocasión, desde una fiesta familiar hasta un antojo de medianoche. No importa el sabor, existe un amplio catálogo para todos los gustos; por esta razón, se ha convertido en uno de los favoritos tanto de personas locales como internacionales, quienes llegan a México con la ilusión de probar los mejores tacos.

Al ser tan popular existe una gran variedad de locales en todas las regiones del país, por lo que los fanáticos de esta comida tienen la oportunidad de probarlo en un puesto de banqueta o en un restaurante gourment.

¿Cuánto cuesta comer un taco en un restaurante con Estrella Michelin?

Dentro del país hay múltiples establecimientos que han sido reconocidos por la Guía Michelin, debido a su distinción gastronómica al presentar a sus comensales este antojito mexicano con una propuesta innovadora, elevando la calidad del platillo.

En México solo existe una taquería que cuenta con el galardón de una Estrella Michelin. El Califa de León, ubicada en San Cosme, CDMX, fue distinguida por la excelencia de sus tacos de gaonera y costilla, los cuales destacan por su carne tierna envuelta en tortillas hechas a mano.

Tacos en México. (Gemini)

Comer en este restaurante con más de 70 años de historia va desde los 53 a 82 pesos mexicanos, dependiendo del sabor que se prefiera degustar. El ticket promedio ronda entre los 300 a 350 pesos mexicanos por persona, consumiendo 3 o 4 tacos.

Taquerías recomendadas por la Guía Michelin en Ciudad de México

Estos establecimientos a pesar de no contar con alguna Estrella Michelin se encuentran dentro de la guía de recomendaciones, de este referente prestigioso de la gastronomía.

Taquería Los Cocuyos, ubicada en el Centro Histórico de la CDMX: el precio por persona oscila entre los 100 a 200 pesos por persona, los tacos por unidad tienen un costo promedio de 20 a 45 pesos.

Taquería El Jarocho, situada en la Roma Norte: ofrece al público este platillo desde los 12 pesos mexicanos, pero existen unos más exóticos de hasta 61 pesos. El ticket promedio ronda entre los 150 pesos mexicanos por persona.

Taquería Hola “El Güero” en la Roma: el precio aproximado por pieza va desde los 28 a los 30 pesos mexicanos.

Taquería Charly ubicada en Av. San Fernando: tiene opciones de tacos desde los 19 a los 30 pesos, con un costo promedio por persona de 100 pesos mexicanos.