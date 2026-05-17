México

Vuelos demorados y cancelados en el AICM este domingo

Si tomarás un vuelo en el aeropuerto capitalino, esta información es de tu interés

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Recuerda que si tu vuelo se demora o se cancela, las aerolíneas deben de darte una compensación (Infobae)
Recuerda que si tu vuelo se demora o se cancela, las aerolíneas deben de darte una compensación (Infobae)

El Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM) es el más grande del país y uno de los más importantes de Latinoamérica. Debido a la gran cantidad de vuelos que se registran todos los días, las afectaciones en el servicio son algo de casi todos los días.

Es por eso que el AICM publica en tiempo real el estatus de cada uno de sus vuelos, si se encuentran a tiempo, si ya despegaron, pero sobre todo si fueron cancelados o demorados.

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Aquí están los vuelos que fueron cancelados y que se encuentran demorados en el aeropuerto de la Ciudad de México al corte de las 5:00 horas de este domingo.

Los vuelos cancelados y demorados de hoy

Demoras y cancelaciones en el AICM (Cuartoscuro)
Demoras y cancelaciones en el AICM (Cuartoscuro)

Vuelo: UA1085

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Destino: Houston

Aerolínea: United Airlines

Hora: 05:00

Estado: Demorado

Si quieres revisar el estado del resto de los vuelos del AICM, puedes hacerlo en tiempo real al siguiente enlace oficial https://www.aicm.com.mx/vuelos y buscar por número de vuelo, aerolínea o ciudad de llegada o destino.

¿Qué hacer en caso de un vuelo cancelado y demorado?

Como usuario de las aerolíneas tienes derechos ante demoras y cancelaciones (Cuartoscuro)
Como usuario de las aerolíneas tienes derechos ante demoras y cancelaciones (Cuartoscuro)

Ante el caso de un vuelo cancelado o demorado, los pasajeros cuentan con una serie de derechos mínimos que deben ser respetados por todas las aerolíneas que operan en territorio nacional, así lo señala la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Si tu vuelo fue retrasado por más de una hora, pero menor a cuatro horas, la aerolínea debe proporcionar como mínimo descuentos para vuelos posteriores hacia el mismo destino y/o alimentos o bebidas.

En el caso que el vuelo se haya demorado por más de dos horas, pero menos de cuatro horas, el descuento que te ofrezca la aerolínea no debe estar por debajo del 7.5% del valor del boleto.

Sin embargo, si tu vuelo registra más de cuatro horas de retraso o fue cancelado, la aerolínea debe ofrecerte alguna de las siguientes opciones:

El reintegro del precio del boleto, más una indemnización que no puede ser menor al 25% del valor del vuelo.

Un lugar en el primer vuelo disponible, alimentos y, en su caso, alojamiento y transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto.

Un boleto para el mismo destino en una fecha posterior, más una indemnización que no puede ser inferior al 25% del precio del boleto.

Cabe mencionar que estas son las obligaciones mínimas de las aerolíneas, sin embargo, cada una de estas tiene sus propias indemnizaciones que debes consultar según sea el caso.

La Profeco se encuentra presente en cada aeropuerto, incluido en el AICM. Acércate a ellos en caso de que necesites información alguna irregularidad sobre tu vuelo y la aerolínea.

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