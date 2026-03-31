Día del Taco: guía práctica para preparar tortillas y rellenos irresistibles

Cada 31 de marzo, se celebra el Día del Taco, una ocasión dedicada a rendir homenaje a uno de los platillos más emblemáticos de México. El taco, en su sencillez y versatilidad, representa la diversidad de sabores, ingredientes y tradiciones que conforman la gastronomía mexicana.
Desde las calles de las ciudades hasta los hogares rurales, este plato une generaciones y regiones, adaptándose a gustos y costumbres.
Cómo hacer masa y tortillas de maíz para tacos
La tortilla es la base de cualquier taco. En Argentina es posible elaborarlas usando harina de maíz precocida.
Ingredientes:
- 2 tazas de harina de maíz precocida
- 1 1/4 tazas de agua tibia
- 1/2 cucharadita de sal
Paso a paso:
- Mezclar la harina y la sal en un bol grande.
- Agregar el agua poco a poco hasta lograr una masa suave y moldeable.
- Formar bolitas y aplanarlas entre dos plásticos usando una prensa o un rodillo.
- Cocinar cada tortilla en una sartén bien caliente durante 1 minuto por lado.
- Mantener envueltas en un paño para que no se sequen.
Seis recetas de tacos rápidas y fáciles
1- Tacos de bondiola al pastor
La bondiola de cerdo argentina reemplaza al tradicional lomo de cerdo mexicano, logrando un resultado jugoso y sabroso.
Ingredientes:
- 500 g de bondiola de cerdo en fetas finas
- 2 cucharadas de pimentón dulce
- 1 cucharadita de ají molido
- 2 dientes de ajo picados
- 1/2 cebolla rallada
- 1/2 taza de jugo de ananá
- 2 cucharadas de vinagre de alcohol
- 1 cucharadita de orégano seco
- Sal y pimienta
- Rodajas de ananá fresco o en lata
- Cilantro fresco o perejil
- Cebolla picada
- Limón
- Tortillas de maíz
Paso a paso:
- Mezclar pimentón, ají, ajo, cebolla, jugo de ananá, vinagre, orégano, sal y pimienta.
- Marinar la bondiola al menos 2 horas.
- Cocinar en sartén o plancha hasta dorar.
- Servir en tortillas con ananá, cebolla, cilantro o perejil y unas gotas de limón.
2- Tacos de merluza a la criolla
La merluza es un pescado económico y fácil de conseguir en cualquier pescadería argentina.
Ingredientes:
- 400 g de filete de merluza
- 1 huevo
- 1 taza de harina común
- 1 cucharadita de polvo de hornear
- 1 taza de soda fría
- Sal y pimienta
- Aceite para freír
- Repollo blanco o morado
- Mayonesa mezclada con jugo de limón
- Tortillas de maíz
Paso a paso:
- Cortar la merluza en tiras, salpimentar.
- Mezclar harina, polvo de hornear, huevo y soda.
- Pasar el pescado por la mezcla y freír en aceite caliente.
- Servir en tortillas con repollo y mayonesa al limón.
3- Tacos de carne braseada
El roast beef es un corte popular y accesible en Argentina. Su cocción lenta resalta su sabor.
Ingredientes:
- 500 g de roast beef
- 1 cebolla
- 2 dientes de ajo
- 1 vaso de caldo
- Sal y pimienta
- Tortillas de maíz
- Cebolla y perejil picados
- Salsa criolla
Paso a paso:
- Dorar la carne en una olla con cebolla y ajo.
- Añadir caldo, tapar y cocinar a fuego bajo hasta desmenuzar fácilmente.
- Servir la carne en tortillas con salsa criolla, cebolla y perejil.
4- Tacos de pollo y palta
El pollo es una opción económica, la palta y el yogur aportan frescura.
Ingredientes:
- 400 g de pechuga de pollo
- 1 cucharadita de pimentón
- 1 diente de ajo picado
- Sal y pimienta
- 1 palta
- 1 pote de yogur natural
- Jugo de 1 limón
- Lechuga picada
- Tortillas de maíz
Paso a paso:
- Cocinar el pollo salpimentado con pimentón y ajo, luego desmenuzar.
- Hacer una salsa con palta, yogur y jugo de limón.
- Servir el pollo en tortillas con lechuga y salsa de palta.
5- Tacos de camarones al ajo
Los camarones se consiguen congelados en supermercados o pescaderías. El ajillo argentino es una variante conocida.
Ingredientes:
- 300 g de camarones pelados
- 3 dientes de ajo
- Ají molido
- 2 cucharadas de manteca
- Sal y pimienta
- Limón
- Tortillas de maíz
- Perejil picado
Paso a paso:
- Saltear los camarones con ajo y ají molido en manteca hasta que tomen color.
- Servir en tortillas con perejil y unas gotas de limón.
6- Tacos de porotos negros y chorizo
Los porotos negros ya cocidos se consiguen en dietéticas y supermercados. El chorizo criollo aporta sabor local.
Ingredientes:
- 2 chorizos criollos
- 1 taza de porotos negros cocidos
- 1/2 cebolla
- Queso cremoso rallado
- Tortillas de maíz
- Salsa picante o criolla
Paso a paso:
- Cocinar los chorizos, retirar la piel y desmenuzar.
- Saltear con la cebolla y los porotos.
- Rellenar las tortillas, agregar queso y salsa.