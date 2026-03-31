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Día del Taco: guía práctica para preparar tortillas y rellenos irresistibles

Desde la masa hasta la elección de las combinaciones más sabrosas, esta fecha invita a descubrir nuevas formas de disfrutar sabores

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Tacos de bacalao, bacalao a la vizcaína, tortillas integrales, cena navideña, salsa picante, comida festiva. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
El Día Internacional del Taco celebra la riqueza y versatilidad de la gastronomía mexicana en todo el mundo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada 31 de marzo, se celebra el Día del Taco, una ocasión dedicada a rendir homenaje a uno de los platillos más emblemáticos de México. El taco, en su sencillez y versatilidad, representa la diversidad de sabores, ingredientes y tradiciones que conforman la gastronomía mexicana.

Desde las calles de las ciudades hasta los hogares rurales, este plato une generaciones y regiones, adaptándose a gustos y costumbres.

Cómo hacer masa y tortillas de maíz para tacos

La masa de harina de maíz precocida permite preparar tortillas caseras ideales para tacos (Imagen Ilustrativa Infobae)
La masa de harina de maíz precocida permite preparar tortillas caseras ideales para tacos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tortilla es la base de cualquier taco. En Argentina es posible elaborarlas usando harina de maíz precocida.

Ingredientes:

  • 2 tazas de harina de maíz precocida
  • 1 1/4 tazas de agua tibia
  • 1/2 cucharadita de sal

Paso a paso:

  1. Mezclar la harina y la sal en un bol grande.
  2. Agregar el agua poco a poco hasta lograr una masa suave y moldeable.
  3. Formar bolitas y aplanarlas entre dos plásticos usando una prensa o un rodillo.
  4. Cocinar cada tortilla en una sartén bien caliente durante 1 minuto por lado.
  5. Mantener envueltas en un paño para que no se sequen.

Seis recetas de tacos rápidas y fáciles

1- Tacos de bondiola al pastor

Trompo de pastor negro, carne asada oscura, tacos mexicanos, tortillas de maíz, especias, antojito callejero, aroma intenso, piña fresca – (Imagen Ilustrativa Infobae)
La bondiola al pastor argentina aporta un toque local y jugoso a los tacos tradicionales (Imagen Ilustrativa Infobae)

La bondiola de cerdo argentina reemplaza al tradicional lomo de cerdo mexicano, logrando un resultado jugoso y sabroso.

Ingredientes:

  • 500 g de bondiola de cerdo en fetas finas
  • 2 cucharadas de pimentón dulce
  • 1 cucharadita de ají molido
  • 2 dientes de ajo picados
  • 1/2 cebolla rallada
  • 1/2 taza de jugo de ananá
  • 2 cucharadas de vinagre de alcohol
  • 1 cucharadita de orégano seco
  • Sal y pimienta
  • Rodajas de ananá fresco o en lata
  • Cilantro fresco o perejil
  • Cebolla picada
  • Limón
  • Tortillas de maíz

Paso a paso:

  1. Mezclar pimentón, ají, ajo, cebolla, jugo de ananá, vinagre, orégano, sal y pimienta.
  2. Marinar la bondiola al menos 2 horas.
  3. Cocinar en sartén o plancha hasta dorar.
  4. Servir en tortillas con ananá, cebolla, cilantro o perejil y unas gotas de limón.

2- Tacos de merluza a la criolla

La merluza a la criolla convierte a los tacos en una opción económica y sabrosa con pescado (Imagen Ilustrativa Infobae)
La merluza a la criolla convierte a los tacos en una opción económica y sabrosa con pescado (Imagen Ilustrativa Infobae)

La merluza es un pescado económico y fácil de conseguir en cualquier pescadería argentina.

Ingredientes:

  • 400 g de filete de merluza
  • 1 huevo
  • 1 taza de harina común
  • 1 cucharadita de polvo de hornear
  • 1 taza de soda fría
  • Sal y pimienta
  • Aceite para freír
  • Repollo blanco o morado
  • Mayonesa mezclada con jugo de limón
  • Tortillas de maíz

Paso a paso:

  1. Cortar la merluza en tiras, salpimentar.
  2. Mezclar harina, polvo de hornear, huevo y soda.
  3. Pasar el pescado por la mezcla y freír en aceite caliente.
  4. Servir en tortillas con repollo y mayonesa al limón.

3- Tacos de carne braseada

El roast beef braseado destaca por su sabor intenso y su cocción lenta en tacos (Imagen Ilustrativa Infobae)
El roast beef braseado destaca por su sabor intenso y su cocción lenta en tacos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El roast beef es un corte popular y accesible en Argentina. Su cocción lenta resalta su sabor.

Ingredientes:

  • 500 g de roast beef
  • 1 cebolla
  • 2 dientes de ajo
  • 1 vaso de caldo
  • Sal y pimienta
  • Tortillas de maíz
  • Cebolla y perejil picados
  • Salsa criolla

Paso a paso:

  1. Dorar la carne en una olla con cebolla y ajo.
  2. Añadir caldo, tapar y cocinar a fuego bajo hasta desmenuzar fácilmente.
  3. Servir la carne en tortillas con salsa criolla, cebolla y perejil.

4- Tacos de pollo y palta

El pollo y la palta logran una combinación fresca y ligera ideal para tacos saludables (Imagen Ilustrativa Infobae)
El pollo y la palta logran una combinación fresca y ligera ideal para tacos saludables (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pollo es una opción económica, la palta y el yogur aportan frescura.

Ingredientes:

  • 400 g de pechuga de pollo
  • 1 cucharadita de pimentón
  • 1 diente de ajo picado
  • Sal y pimienta
  • 1 palta
  • 1 pote de yogur natural
  • Jugo de 1 limón
  • Lechuga picada
  • Tortillas de maíz

Paso a paso:

  1. Cocinar el pollo salpimentado con pimentón y ajo, luego desmenuzar.
  2. Hacer una salsa con palta, yogur y jugo de limón.
  3. Servir el pollo en tortillas con lechuga y salsa de palta.

5- Tacos de camarones al ajo

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Los camarones al ajo realzan el sabor de los tacos con un ajillo clásico argentino (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los camarones se consiguen congelados en supermercados o pescaderías. El ajillo argentino es una variante conocida.

Ingredientes:

  • 300 g de camarones pelados
  • 3 dientes de ajo
  • Ají molido
  • 2 cucharadas de manteca
  • Sal y pimienta
  • Limón
  • Tortillas de maíz
  • Perejil picado

Paso a paso:

  1. Saltear los camarones con ajo y ají molido en manteca hasta que tomen color.
  2. Servir en tortillas con perejil y unas gotas de limón.

6- Tacos de porotos negros y chorizo

Los porotos negros y el chorizo criollo fusionan tradiciones en una receta de tacos contundente (Imagen Ilustrativa Infobae)
Los porotos negros y el chorizo criollo fusionan tradiciones en una receta de tacos contundente (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los porotos negros ya cocidos se consiguen en dietéticas y supermercados. El chorizo criollo aporta sabor local.

Ingredientes:

  • 2 chorizos criollos
  • 1 taza de porotos negros cocidos
  • 1/2 cebolla
  • Queso cremoso rallado
  • Tortillas de maíz
  • Salsa picante o criolla

Paso a paso:

  1. Cocinar los chorizos, retirar la piel y desmenuzar.
  2. Saltear con la cebolla y los porotos.
  3. Rellenar las tortillas, agregar queso y salsa.

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