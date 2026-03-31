Buque español desembarca en Veracruz: Nahle da la bienvenida al embajador Juan Duarte Cuadrado

La expedición española destaca la histórica relación de intercambio naval entre Veracruz y delegaciones internacionales. Crédito: X/@rocionahle

El Buque Escuela Juan Sebastián Elcano arribó este martes 31 de marzo al puerto de Veracruz, donde la gobernadora Rocío Nahle encabezó la recepción oficial junto al embajador de España, Juan Duarte Cuadrado, y la tripulación de la embarcación.

La llegada de esta expedición española refuerza, de acuerdo con la gobernadora Nahle, la tradición marítima y el intercambio entre Veracruz y delegaciones internacionales, según informó la funcionaria estatal a través de sus redes sociales.

“Veracruz, con su historia y su gente alegre, continúa recibiendo grandes expediciones”, detalló Rocío Nahle en su mensaje.

El buque escuela español Juan Sebastián de Elcano está realizando una expedición que terminará el 31 de julio

La tripulación del 'Juan Sebastián de Elcano' incluye 73 guardiamarinas, 20 oficiales, 20 suboficiales y 130 militares de marinería y tropa. Raúl Lomba - Europa Press

De acuerdo con EFE, el buque escuela español Juan Sebastián de Elcano permanecerá hasta el 5 de abril en esta ciudad del Golfo de México, primera fundación española en América.

La Secretaría de Marina detalló que la visita busca reforzar los lazos de cooperación y fomentar el intercambio cultural entre la institución anfitriona y la Armada de España. Además, está contemplada la apertura del navío al público para recorridos guiados por la tripulación.

El Juan Sebastián de Elcano cuenta con 98 años de historia, los cuales han estado dedicados a la instrucción naval. En esta ocasión, el buque—con 73 guardiamarinas, 20 Oficiales, 20 Suboficiales y 130 militares de Marinería y Tropa— recorre América y Estados Unidos, incluyendo escalas en Trinidad y Tobago, Puerto Rico, República Dominicana, México, Costa Rica, Curazao y varias ciudades de Estados Unidos.

La travesía, iniciada el 10 de enero en Cádiz, concluirá el 31 de julio con su retorno a ese puerto.

Durante la llegada a Veracruz, la tripulación fue recibida con muestras culturales como el fandango, música y baile representativos del mestizaje de la región. En 1519, el desembarco de Hernán Cortés en esta área marcó el inicio del poder español en el continente y la fundación de la Villa Rica de la Vera Cruz, según EFE.

El Juan Sebastián de Elcano es el buque más reconocido de la Armada de España

El Ministerio de Defensa de España define al Juan Sebastián de Elcano como la 'embajada bella, joven y amable' española en el mundo. Europa Press Canarias - Europa Press

Desde hace casi un siglo, el Juan Sebastián de Elcano se mantiene como el velero más reconocido y valorado de la Armada española, cumpliendo una función que trasciende la formación naval y se arraiga en la memoria colectiva tanto dentro como fuera del país.

Cada puerto que recibe a este buque escuela es escenario de un reencuentro emotivo para españoles residentes en el extranjero y constituye, al mismo tiempo, una presencia diplomática singular, descrita como una “embajada bella, joven y amable de una nación amiga”, según información proporcionada por el Ministerio de Defensa de España.

En sus casi cien años de historia, el barco ha visto pasar sucesivas generaciones de guardias marinas. El Juan Sebastián de Elcano inició su servicio en 1928, según registra la Armada, año en que comenzó a navegar con los estudiantes de la Escuela Naval Militar.

El nombre Juan Sebastián de Elcano, nacido en Getaria, recuerda la mayor proeza marítima de la historia según la institución: la primera circunnavegación del planeta bajo su mando. La dotación actual del barco, además de cumplir sus misiones habituales, asume como deber transmitir la figura y el legado de Elcano allí donde arriban.