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Gobierno reporta 8 especies de fauna afectadas por el derrame de petróleo en Veracruz, pobladores aseguran que son decenas

De acuerdo a los testimonios locales, han sido más los animales afectados por este derrame

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Tan solo 20 días después de que se diera a conocer el trágico derrame, pobladores reportaron al menos 12 animales, entre los que se encontraban tortugas, delfines y aves costeras.
Tan solo 20 días después de que se diera a conocer el trágico derrame, pobladores reportaron al menos 12 animales, entre los que se encontraban tortugas, delfines y aves costeras. (Cuartoscuro)

Hasta el día 30 de marzo, el Grupo Interinstitucional (GI) creado para realizar los trabajos de limpieza en el Golfo de México luego del derrame de hidrocarburo, anunció que se tienen reportados 8 especies de fauna que han sido afectadas por este hecho.

De acuerdo a la última actualización de este grupo, conformado por las secretarías de Medio Ambiente, de Marina, de Energía, Pemex, Asea, Profepa y Conanp, se mantienen y refuerzan las acciones para atender los avistamientos de hidrocarburos en zonas costeras del Golfo de México

Estos trabajos de limpieza se han realizado gracias a los 3,000 elementos de seguridad y ambientales que fueron desplegados a lo largo de los estados de Tabasco, Veracruz y Tamaulipas.

Las labores de limpieza han abarcado 39 playas, un manglar y un estero, donde persiste el recale intermitente de material intemperizado, especialmente en Veracruz y Tamaulipas.

En cuanto a la recolección, hasta el 30 de marzo se reportaron 42 toneladas recolectadas en playas durante el día y 785 toneladas acumuladas; en el mar, el registro diario fue de 0.6 toneladas y 40.6 toneladas acumuladas.

Se atendieron 54.3 kilómetros de playa en la jornada y 630.9 kilómetros en total. El monitoreo de fauna afectada ha contabilizado hasta el momento ocho casos asociados a la contingencia, destaca el comunicado.

El fenómeno ha ocurrido bajo condiciones meteorológicas que han complicado la contención del material nocivo
Más de 3.000 elementos y recursos tecnológicos se despliegan en costas de Tabasco, Veracruz y Tamaulipas por presencia de hidrocarburos. Crédito: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Pobladores reportan decenas de animales muertos

No obstante la información difundida por el Grupo Interinstitucional, pobladores locales, comunidades pesqueras y voluntarios que han acudido a ayudar a limpiar parte de los 600 kilómetros afectados por este derrame, han reportado que son decenas de animales los que han encontrado.

Tan solo 20 días después de que se diera a conocer el trágico derrame, pobladores reportaron al menos 12 animales, entre los que se encontraban tortugas, delfines y aves costeras.

Asimismo, han manifestado que es mucho más que “gotitas” el petróleo que inunda las playas del Golfo de México, haciendo casi interminable la limipieza del mismo, pues, a pesar de que se logra recolectar, horas después las zonas vuelven a cubrirse de nuevas toneladas de hidrocarburo, según testimonios de los pobladores.

Sin embargo, las cifras oficiales han sido distintas. El 26 de marzo, la Semarnat reportó que hasta ese momento eran 6 los ejemplares de fauna que habían sido afectados por el derrame, contabilizando únicamente a tres tortugas y tres aves.

En el caso de las otras especies, de acuerdo a los reportes de la organización, se determinó que las causas de su muerte no estaban relacionadas con el derrame.

Autoridades exhortaron a la población a evitar el contacto con material oleoso, reportar hallazgos a las autoridades y respetar las áreas acordonadas donde se realizan trabajos de saneamiento.
Autoridades exhortaron a la población a evitar el contacto con material oleoso, reportar hallazgos a las autoridades y respetar las áreas acordonadas donde se realizan trabajos de saneamiento.

Afectaciones para el sector pesquero

La economía local también se ha visto afectada por este lamentable hecho. Ante ello, el Grupo Interinstitucional reportó Pemex mantiene apoyos por 35 millones de pesos para pescadores, servicios de salud y combustible, además de la contratación temporal de pobladores para labores de saneamiento y la operación de una unidad médica móvil en los municipios afectados.

Asimismo, reiteró la coordinación con autoridades ambientales y de pesca para canalizar reportes comunitarios, priorizar la atención en sitios sensibles y orientar medidas preventivas para la población en zonas con recale intermitente.

Exhortó a la población a evitar el contacto con material oleoso, reportar hallazgos a las autoridades y respetar las áreas acordonadas donde se realizan trabajos de saneamiento.

El grupo agregó que se realizan vuelos de reconocimiento, recorridos marítimos y terrestres en áreas de impacto, así como en la Sonda de Campeche y el Complejo Cantarell. Paralelamente, avanza la investigación técnica sobre el origen del hidrocarburo, incluyendo la revisión de buques presentes en el área de interés.

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