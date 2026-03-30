Rocío Nahle asegura que existe una “campaña política” contra Veracruz por derrame petrolero en Dos Bocas

Rocío Nahle aseguró que la limpieza de playas en Boca del Río ha avanzado debido al trabajo colaborativo con la ciudadanía, las instituciones y las autoridades.

Rocío Nahle García, gobernadora de Veracruz, aseguró existen campañas políticas negativas en medios y redes con el objetivo de desalentar el turismo en el estado en una fecha clave como Semana Santa.

En entrevista con Luis Ramírez Baqueiro, dentro del programa de radio En contacto Noticias, Nahle destacó los esfuerzos en materia de seguridad para dar la bienvenida a turistas:

“El turismo está llegando. Entonces, qué afán de estar golpeteando, qué afán de traer todavía ese chip negativo contra el Estado. No, repito, no contra mí”.

Un ejemplo reciente de información errónea, según su denuncia, involucra publicaciones de Greenpeace que —afirmó— difundieron imágenes falsas sobre el estado de las playas y terminaron disculpándose.

La gobernadora afirmó que el Grupo Interdisciplinario conformado por orden de la presidenta Claudia Sheinbaum avaló plenamente la información difundida por el gobierno estatal sobre el derrame de hidrocarburo, al identificar como fuente un barco involucrado en tareas petroleras frente a Sánchez Magallanes, en la frontera de Tabasco con Veracruz.

“Eso fue exactamente lo mismo que dio el grupo interdisciplinario que formó la presidenta Claudia Sheinbaum. Exactamente lo mismo”, insistió Nahle. También aclaró que se analizaron posibles brotes naturales de hidrocarburos —llamados “chapopoteras”— sin hallar relación con actividades locales.

Turistas provenientes de diversos estados deciden mantener sus planes de visita, ya que consideran que la contaminación es menor a lo difundido. | (Crédito: X@GobiernoVer)

Transporte público Quetzalli busca incentivar turismo

Rocío Nahle García aseguró que la prioridad de su administración es consolidar el desarrollo de Veracruz, mejorar su imagen y concretar obras que transformen la movilidad y la infraestructura. Detalló el avance de proyectos como el transporte público Quetzali en Coatzacoalcos, la promoción de eventos mensuales de cultura y turismo desde diciembre de 2024, y la próxima construcción del puente de Boca del Río, con una inversión estimada de “ochocientos a novecientos millones”.

Nahle puntualizó que la campaña de limpieza y atención en playas forma parte de un esfuerzo integral que combina la acción estatal, la colaboración local y el respaldo federal, aun frente a la presión mediática y política.

“No nada más difamaciones, sino hasta insultos. Hacia mi persona, y pues yo no voy a caer en provocaciones. Yo tengo que trabajar, tengo mucho trabajo en Veracruz”, concluyó.

Por otro lado, anunció también reuniones con autoridades del deporte nacional, como la visita del director de la CONADE, Rommel Pacheco, y la rehabilitación del estadio Xalapeño para reactivar el turismo deportivo en la capital.