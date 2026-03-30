México

Rocío Nahle asegura que existe una “campaña política” contra Veracruz por derrame petrolero en Dos Bocas

Además, la gobernadora destacó el operativo vacacional con más de dos mil elementos en sectores como carreteras, playas, protección civil y salud en Semana Santa

Guardar
Rocío Nahle aseguró que la limpieza de playas en Boca del Río ha avanzado debido al trabajo colaborativo con la ciudadanía, las instituciones y las autoridades.
Rocío Nahle aseguró que la limpieza de playas en Boca del Río ha avanzado debido al trabajo colaborativo con la ciudadanía, las instituciones y las autoridades.

Rocío Nahle García, gobernadora de Veracruz, aseguró existen campañas políticas negativas en medios y redes con el objetivo de desalentar el turismo en el estado en una fecha clave como Semana Santa.

En entrevista con Luis Ramírez Baqueiro, dentro del programa de radio En contacto Noticias, Nahle destacó los esfuerzos en materia de seguridad para dar la bienvenida a turistas:

“El turismo está llegando. Entonces, qué afán de estar golpeteando, qué afán de traer todavía ese chip negativo contra el Estado. No, repito, no contra mí”.

Un ejemplo reciente de información errónea, según su denuncia, involucra publicaciones de Greenpeace que —afirmó— difundieron imágenes falsas sobre el estado de las playas y terminaron disculpándose.

La gobernadora afirmó que el Grupo Interdisciplinario conformado por orden de la presidenta Claudia Sheinbaum avaló plenamente la información difundida por el gobierno estatal sobre el derrame de hidrocarburo, al identificar como fuente un barco involucrado en tareas petroleras frente a Sánchez Magallanes, en la frontera de Tabasco con Veracruz.

“Eso fue exactamente lo mismo que dio el grupo interdisciplinario que formó la presidenta Claudia Sheinbaum. Exactamente lo mismo”, insistió Nahle. También aclaró que se analizaron posibles brotes naturales de hidrocarburos —llamados “chapopoteras”— sin hallar relación con actividades locales.

Turistas provenientes de diversos estados deciden mantener sus planes de visita, ya que consideran que la contaminación es menor a lo difundido. | (Crédito: X@GobiernoVer)
Turistas provenientes de diversos estados deciden mantener sus planes de visita, ya que consideran que la contaminación es menor a lo difundido. | (Crédito: X@GobiernoVer)

Transporte público Quetzalli busca incentivar turismo

Rocío Nahle García aseguró que la prioridad de su administración es consolidar el desarrollo de Veracruz, mejorar su imagen y concretar obras que transformen la movilidad y la infraestructura. Detalló el avance de proyectos como el transporte público Quetzali en Coatzacoalcos, la promoción de eventos mensuales de cultura y turismo desde diciembre de 2024, y la próxima construcción del puente de Boca del Río, con una inversión estimada de “ochocientos a novecientos millones”.

Nahle puntualizó que la campaña de limpieza y atención en playas forma parte de un esfuerzo integral que combina la acción estatal, la colaboración local y el respaldo federal, aun frente a la presión mediática y política.

“No nada más difamaciones, sino hasta insultos. Hacia mi persona, y pues yo no voy a caer en provocaciones. Yo tengo que trabajar, tengo mucho trabajo en Veracruz”, concluyó.

Por otro lado, anunció también reuniones con autoridades del deporte nacional, como la visita del director de la CONADE, Rommel Pacheco, y la rehabilitación del estadio Xalapeño para reactivar el turismo deportivo en la capital.

Temas Relacionados

Rocío NahleVeracruzDerrame petroleroRefinería Dos BocasTurismoPolítica Mexicanamexico-noticias

Más Noticias

Cae “Chicote”, objetivo prioritario y líder criminal ligado al homicidio de dos hermanos: un policía y un marino en Sonora

Israel Filiberto “N” fue asegurado como resultado de una orden de captura en su contra

Cae “Chicote”, objetivo prioritario y líder criminal ligado al homicidio de dos hermanos: un policía y un marino en Sonora

Ximena Navarrete borra video de vacaciones en Japón con su esposo Juan Carlos Valladares, diputado con 51 faltas en la cámara

La publicación de la ex Miss Universo sobre lujosas vacaciones en días laborales generó cuestionamientos hacia el diputado del PVEM y su desempeño como legislador

Ximena Navarrete borra video de vacaciones en Japón con su esposo Juan Carlos Valladares, diputado con 51 faltas en la cámara

Semana Santa 2026: CFE despliega operativo especial para garantizar suministro eléctrico

El organismo implementa un dispositivo especial de vigilancia y respuesta en centros vacacionales, ante el aumento del consumo eléctrico por el periodo vacacional, con personal y canales directos para reportes en todo el país

Semana Santa 2026: CFE despliega operativo especial para garantizar suministro eléctrico

Familia de inmigrante mexicano fallecido bajo custodia del ICE exige justicia: “Él no merecía morir así”

El caso se suma a los registros de muertes en centros de detención migratoria en 2026

Familia de inmigrante mexicano fallecido bajo custodia del ICE exige justicia: “Él no merecía morir así”

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en CDMX y Edomex hoy 30 de marzo: presencia de manifestantes entre Río Danubio y Rio Tiber

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en las principales vialidades del Valle de México

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en CDMX y Edomex hoy 30 de marzo: presencia de manifestantes entre Río Danubio y Rio Tiber
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cae “Chicote”, objetivo prioritario y líder criminal ligado al homicidio de dos hermanos: un policía y un marino en Sonora

Cae “Chicote”, objetivo prioritario y líder criminal ligado al homicidio de dos hermanos: un policía y un marino en Sonora

Explosión de camioneta en Tecámac: reportan muerte de “El Payín”, presunto líder criminal

Tumba de “El Mencho” atrae a turistas en Zapopan: visitantes dejan ofrendas

Con 50 kilos de metanfetamina: detienen en Ciudad de México a 3 integrantes de Los Cabrera Sarabia, facción del Cártel de Sinaloa

De alto nivel de peligrosidad: detienen al “Menny”, segundo al mando de una célula implicada en multihomicidios en Sonora

ENTRETENIMIENTO

Ximena Navarrete borra video de vacaciones en Japón con su esposo Juan Carlos Valladares, diputado con 51 faltas en la cámara

Ximena Navarrete borra video de vacaciones en Japón con su esposo Juan Carlos Valladares, diputado con 51 faltas en la cámara

Exatlon México: quién gana la Villa 360 hoy 30 de marzo

Luis García confiesa su admiración por Fey y la esposa del ‘doctor’ lanza advertencia a la cantante: “No tiene dinero”

Muere a los 74 Chela Braniff, emblemática conductora de ‘Fiebre del 2′ que hizo época en la era Disco

ENHYPEN confirma concierto en México tras salida de Heeseung

DEPORTES

Este sería la alineación de México vs Bélgica

Este sería la alineación de México vs Bélgica

Claudia Sheinbaum recibe en Palacio Nacional a Gianni Infantino, presidente de la FIFA, a dos meses del Mundial 2026

Irak vs Bolivia: cuándo, dónde y a qué hora ver en vivo desde México el Repechaje Intercontinental para el Mundial 2026

Diablos Rojos del México no pudo refrendar su título en la Baseball Champions League Américas

A falta de tres jornadas para terminar la temporada, así luce la tabla de posiciones en la Liga Mx Femenil