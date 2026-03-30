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Nuez: beneficios comprobados para hígado, reduce los niveles de colesterol y triglicéridos en la sangre

Estudios recientes han documentado cómo su consumo puede tener efectos positivos en órganos clave

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nuez pecán
Nuez: beneficios comprobados para hígado, reduce los niveles de colesterol y triglicéridos en la sangre Credito Wikipedia

La nuez pecana, protagonista de numerosos platillos y postres durante la temporada decembrina, es reconocida no solo por su sabor y versatilidad en la cocina, sino también por los beneficios que aporta a la salud.

Estudios recientes han documentado cómo su consumo puede tener efectos positivos en órganos clave como el hígado y el corazón, además de contribuir a la reducción de los niveles de colesterol y triglicéridos en la sangre.

Propiedades nutricionales y composición de la nuez pecana

La nuez pecana es un fruto seco rico en ácidos grasos insaturados, fibra, fitoesteroles y antioxidantes como la vitamina E y los polifenoles. Estos componentes no solo mejoran el perfil nutricional de los alimentos en los que se incorpora, sino que también ofrecen protección celular frente al daño oxidativo.

El fruto puede añadirse a ensaladas, productos de panadería y bebidas tipo yogur, proporcionando sabor, textura y un complemento nutricional importante, especialmente en lo que respecta a lípidos que no aportan los vegetales.

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Propiedades nutricionales y composición de la nuez pecana (inta)

Efectos comprobados en la reducción de colesterol y triglicéridos

El consumo regular de nuez pecana ha sido vinculado a la disminución de los niveles de colesterol y triglicéridos en la sangre. Este efecto se atribuye principalmente a sus aceites de buena calidad, especialmente los ácidos grasos insaturados, que ayudan a mantener las arterias limpias y favorecen la circulación sanguínea.

  • Reducción de colesterol: Ayuda a disminuir el colesterol LDL (“malo”) y a mantener o aumentar el colesterol HDL (“bueno”).
  • Menos triglicéridos: Contribuye a regular el nivel de grasas en la sangre, un factor de riesgo importante para enfermedades cardiovasculares.

Beneficios para el hígado y la función metabólica

El hígado, órgano encargado del procesamiento de lípidos y la desintoxicación de compuestos, se ve beneficiado por los efectos reguladores de la nuez pecana. Investigaciones colaborativas entre el CIAD y la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez han encontrado que los extractos de nuez pecana regulan los niveles de triglicéridos y promueven la actividad de enzimas antioxidantes en modelos animales.

El consumo de este fruto seco puede, en consecuencia, apoyar el metabolismo de las grasas y contribuir a la protección hepática, especialmente en personas con factores de riesgo metabólico.

Potencial antioxidante y otros efectos positivos

Más allá de su impacto en el perfil lipídico, la nuez pecana destaca por su acción antioxidante, atribuida a los polifenoles y la vitamina E. Estos compuestos ayudan a ralentizar el estrés oxidativo, que es responsable de la degeneración celular y el envejecimiento prematuro.

  • Efecto antioxidante: Protege a las células frente al daño de los radicales libres.
  • Efectos antiobesidad y antidiabéticos: Se han documentado efectos que contribuyen a la regulación del peso corporal y a la mejora de la sensibilidad a la insulina.
  • Potencial anticancerígeno: La presencia de polifenoles podría jugar un papel en la prevención de ciertos tipos de cáncer, de acuerdo con estudios recientes.
nuez pecán
Beneficios para el hígado y la función metabólica Credito Wikipedia

Recomendaciones para el consumo

Para que la nuez pecana ejerza sus beneficios funcionales y nutracéuticos, es fundamental consumirla con moderación y dentro de una dieta equilibrada. Los expertos recomiendan acompañar su ingesta con la práctica regular de actividad física.

Órganos beneficiados

  • Corazón: Mejora la salud cardiovascular al reducir lípidos en sangre.
  • Hígado: Favorece el procesamiento de grasas y la desintoxicación.
  • Sistema digestivo: Su aporte de fibra apoya el tránsito intestinal y la salud digestiva.

La inclusión de la nuez pecana en la dieta representa una estrategia sencilla y sabrosa para mejorar la salud del hígado y el corazón, reducir el colesterol y los triglicéridos, y aportar antioxidantes que protegen al organismo. Su consumo responsable, como parte de un plan de alimentación saludable, puede marcar la diferencia en la prevención de enfermedades crónicas.

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