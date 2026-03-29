Por qué tomar solo agua no es suficiente para regenerar el hígado: tres complementos para facilitar el proceso (Foto: Infobae México/ Jesús Aviles)

El hígado es uno de los órganos más importantes para la desintoxicación y el metabolismo en el cuerpo humano.

A menudo, existe la creencia de que solo el consumo abundante de agua puede limpiar y regenerar el hígado. Sin embargo, especialistas en salud advierten que este enfoque es insuficiente y que la salud hepática requiere de una combinación de hábitos y nutrientes específicos.

El papel del hígado y los límites del agua

El hígado procesa toxinas, metaboliza fármacos, almacena energía y sintetiza proteínas esenciales. De acuerdo con el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán (INCMNSZ) en México, el agua es indispensable para mantener una adecuada hidratación y apoyar el funcionamiento de todos los órganos, incluido el hígado.

Sin embargo, el consumo exclusivo de agua no basta para reparar el daño hepático ni para eliminar toxinas acumuladas por una dieta deficiente, consumo de alcohol o exposición a sustancias tóxicas.

El INCMNSZ señala que la regeneración hepática depende de una dieta equilibrada, la reducción del consumo de sustancias nocivas y la inclusión de nutrientes específicos que favorecen los procesos de reparación celular y desintoxicación.

Existe la creencia de que solo el consumo abundante de agua puede limpiar y regenerar este órgano vital (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Por qué el agua sola no es suficiente?

El agua apoya la función hepática al facilitar el transporte de nutrientes y la eliminación de productos de desecho a través de la orina. No obstante, para que el hígado se regenere y depure de manera efectiva, requiere de otros elementos que participan en procesos antioxidantes, antiinflamatorios y de reparación tisular.

La Cleveland Clinic y la Fundación Española del Hígado coinciden en que la salud hepática está determinada no solo por la hidratación, sino también por el aporte de vitaminas, minerales y compuestos bioactivos presentes en ciertos alimentos y suplementos.

Tres complementos que facilitan la depuración y regeneración hepática

Diversos estudios y recomendaciones de instituciones de salud pública sugieren incluir en la dieta los siguientes complementos para potenciar la salud del hígado:

1. Alimentos ricos en antioxidantes (frutas y verduras)

El INCMNSZ y la Fundación Española del Hígado recomiendan consumir frutas y verduras frescas, especialmente aquellas de colores intensos como la espinaca, el brócoli, la remolacha y los frutos rojos. Estos alimentos contienen antioxidantes como la vitamina C, vitamina E y flavonoides que ayudan a reducir el daño oxidativo en las células hepáticas y promueven su regeneración.

Beneficios: Disminuyen la inflamación, neutralizan radicales libres y favorecen la reparación celular.

2. Colina (presente en huevo, soya y legumbres)

Según la Cleveland Clinic, la colina es un nutriente esencial involucrado en el transporte de grasas y en la prevención de la acumulación de lípidos en el hígado, condición que puede derivar en hígado graso. Consumir alimentos ricos en colina, como huevo, soya, lentejas y garbanzos, facilita la función hepática y contribuye a la regeneración de este órgano.

Beneficios: Previene la infiltración grasa y apoya la estructura de las membranas celulares hepáticas.

3. Extracto de cardo mariano (silimarina)

El cardo mariano es una planta utilizada tradicionalmente para proteger el hígado. La Fundación Española del Hígado cita evidencias clínicas sobre la silimarina, un compuesto activo que ayuda a proteger las células hepáticas del daño y promueve la regeneración tisular. Si bien no reemplaza el tratamiento médico en casos de enfermedades hepáticas graves, su inclusión como suplemento puede ser beneficiosa bajo supervisión profesional.

Beneficios: Estimula la síntesis de proteínas, favorece la regeneración celular y tiene efecto antioxidante.

Tres complementos que facilitan la depuración y regeneración hepática Foto: (iStock)

Recomendaciones clave para la salud hepática

El cuidado del hígado debe ser integral. De acuerdo con el INCMNSZ y la Cleveland Clinic, además de una hidratación adecuada, es fundamental:

Mantener una dieta balanceada, baja en azúcares y grasas saturadas.

Limitar el consumo de alcohol y medicamentos hepatotóxicos.

Realizar actividad física regular.

Evitar el sobrepeso y la obesidad, factores de riesgo para enfermedades hepáticas.

Tomar agua es esencial, pero no suficiente para depurar ni regenerar el hígado. La combinación de hidratación, alimentación rica en antioxidantes, aporte de colina y, en algunos casos, el uso de suplementos como el cardo mariano, forman parte de una estrategia más eficaz.

Para mantener un hígado sano y funcional, es recomendable acudir a chequeos médicos periódicos y seguir las indicaciones de especialistas en salud hepática.