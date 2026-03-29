México

Por qué tomar solo agua no es suficiente para regenerar el hígado: tres complementos para facilitar el proceso

Existe la creencia de que solo el consumo abundante de agua puede limpiar y regenerar este órgano vital

Guardar
Por qué tomar solo agua no es suficiente para regenerar el hígado: tres complementos para facilitar el proceso (Foto: Infobae México/ Jesús Aviles)
Por qué tomar solo agua no es suficiente para regenerar el hígado: tres complementos para facilitar el proceso (Foto: Infobae México/ Jesús Aviles)

El hígado es uno de los órganos más importantes para la desintoxicación y el metabolismo en el cuerpo humano.

A menudo, existe la creencia de que solo el consumo abundante de agua puede limpiar y regenerar el hígado. Sin embargo, especialistas en salud advierten que este enfoque es insuficiente y que la salud hepática requiere de una combinación de hábitos y nutrientes específicos.

El papel del hígado y los límites del agua

El hígado procesa toxinas, metaboliza fármacos, almacena energía y sintetiza proteínas esenciales. De acuerdo con el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán (INCMNSZ) en México, el agua es indispensable para mantener una adecuada hidratación y apoyar el funcionamiento de todos los órganos, incluido el hígado.

Sin embargo, el consumo exclusivo de agua no basta para reparar el daño hepático ni para eliminar toxinas acumuladas por una dieta deficiente, consumo de alcohol o exposición a sustancias tóxicas.

El INCMNSZ señala que la regeneración hepática depende de una dieta equilibrada, la reducción del consumo de sustancias nocivas y la inclusión de nutrientes específicos que favorecen los procesos de reparación celular y desintoxicación.

Primer plano de una persona bebiendo de un vaso alto de agua con gas helada. El vaso tiene gotas de condensación y burbujas visibles.
Existe la creencia de que solo el consumo abundante de agua puede limpiar y regenerar este órgano vital (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Por qué el agua sola no es suficiente?

El agua apoya la función hepática al facilitar el transporte de nutrientes y la eliminación de productos de desecho a través de la orina. No obstante, para que el hígado se regenere y depure de manera efectiva, requiere de otros elementos que participan en procesos antioxidantes, antiinflamatorios y de reparación tisular.

La Cleveland Clinic y la Fundación Española del Hígado coinciden en que la salud hepática está determinada no solo por la hidratación, sino también por el aporte de vitaminas, minerales y compuestos bioactivos presentes en ciertos alimentos y suplementos.

Tres complementos que facilitan la depuración y regeneración hepática

Diversos estudios y recomendaciones de instituciones de salud pública sugieren incluir en la dieta los siguientes complementos para potenciar la salud del hígado:

1. Alimentos ricos en antioxidantes (frutas y verduras)

El INCMNSZ y la Fundación Española del Hígado recomiendan consumir frutas y verduras frescas, especialmente aquellas de colores intensos como la espinaca, el brócoli, la remolacha y los frutos rojos. Estos alimentos contienen antioxidantes como la vitamina C, vitamina E y flavonoides que ayudan a reducir el daño oxidativo en las células hepáticas y promueven su regeneración.

  • Beneficios: Disminuyen la inflamación, neutralizan radicales libres y favorecen la reparación celular.

2. Colina (presente en huevo, soya y legumbres)

Según la Cleveland Clinic, la colina es un nutriente esencial involucrado en el transporte de grasas y en la prevención de la acumulación de lípidos en el hígado, condición que puede derivar en hígado graso. Consumir alimentos ricos en colina, como huevo, soya, lentejas y garbanzos, facilita la función hepática y contribuye a la regeneración de este órgano.

  • Beneficios: Previene la infiltración grasa y apoya la estructura de las membranas celulares hepáticas.

3. Extracto de cardo mariano (silimarina)

El cardo mariano es una planta utilizada tradicionalmente para proteger el hígado. La Fundación Española del Hígado cita evidencias clínicas sobre la silimarina, un compuesto activo que ayuda a proteger las células hepáticas del daño y promueve la regeneración tisular. Si bien no reemplaza el tratamiento médico en casos de enfermedades hepáticas graves, su inclusión como suplemento puede ser beneficiosa bajo supervisión profesional.

  • Beneficios: Estimula la síntesis de proteínas, favorece la regeneración celular y tiene efecto antioxidante.
Tres complementos que facilitan la depuración y regeneración hepática Foto: (iStock)
Tres complementos que facilitan la depuración y regeneración hepática Foto: (iStock)

Recomendaciones clave para la salud hepática

El cuidado del hígado debe ser integral. De acuerdo con el INCMNSZ y la Cleveland Clinic, además de una hidratación adecuada, es fundamental:

  • Mantener una dieta balanceada, baja en azúcares y grasas saturadas.
  • Limitar el consumo de alcohol y medicamentos hepatotóxicos.
  • Realizar actividad física regular.
  • Evitar el sobrepeso y la obesidad, factores de riesgo para enfermedades hepáticas.

Tomar agua es esencial, pero no suficiente para depurar ni regenerar el hígado. La combinación de hidratación, alimentación rica en antioxidantes, aporte de colina y, en algunos casos, el uso de suplementos como el cardo mariano, forman parte de una estrategia más eficaz.

Para mantener un hígado sano y funcional, es recomendable acudir a chequeos médicos periódicos y seguir las indicaciones de especialistas en salud hepática.

Temas Relacionados

HígadoÓrganos vitalesAguaHígado grasomexico-noticiasColinaFrutos rojoscardo mariano

Más Noticias

María Sorté envía cobijas con el rostro de su hijo Omar García Harfuch a Wendy Guevara y la llama “suegra”

Un inesperado regalo encendió las redes y provocó risas, halagos y comentarios sobre una figura pública que no deja de generar conversación

María Sorté envía cobijas con el rostro de su hijo Omar García Harfuch a Wendy Guevara y la llama “suegra”

Alex Gou rompe el silencio tras grosería del streamer Cry a reportera: “Yo ni lo conocía”

El productor reaccionó al momento viral que desató críticas en redes y dejó clara su postura ante lo ocurrido

Alex Gou rompe el silencio tras grosería del streamer Cry a reportera: “Yo ni lo conocía”

Con todo y candados: roban 11 bicicletas de centro comercial de Buenavista, en la CDMX

Los hurtos aumentan en fines de semana, señalan ciclistas; denuncian falta de respuesta de autoridades y negativa de comercios para entregar grabaciones

Con todo y candados: roban 11 bicicletas de centro comercial de Buenavista, en la CDMX

Asesinan a vocalista de grupo norteño en fiesta de Tijuana, Baja California: cumpleañero le habría disparado

El ataque armado también dejó a otro de los integrantes lesionado

Asesinan a vocalista de grupo norteño en fiesta de Tijuana, Baja California: cumpleañero le habría disparado

Ceci Flores aún no confirma restos de su hijo: “He esperado casi siete años, unos días más no deben desgastar mi vida”

El proceso de identificación de Marco Antonio enfrenta dificultades debido al desgaste y descalcificación de los huesos hallados

Ceci Flores aún no confirma restos de su hijo: “He esperado casi siete años, unos días más no deben desgastar mi vida”
MÁS NOTICIAS

NARCO

Asesinan a vocalista de grupo norteño en fiesta de Tijuana, Baja California: cumpleañero le habría disparado

Asesinan a vocalista de grupo norteño en fiesta de Tijuana, Baja California: cumpleañero le habría disparado

Con más de media tonelada de metanfetamina: Marina localiza narcolaboratorio de Los Chapitos en Mocorito, Sinaloa

Fernando Farías Laguna insiste en evitar su detención por red de huachicol fiscal: impugna negativa de amparo

Asesinan a balazos a dos policías municipales de Culiacán, Sinaloa, cuando terminaban su turno

Madre de Carlos Emilio, joven desaparecido en Mazatlán, protesta afuera del Estadio Ciudad de México

ENTRETENIMIENTO

María Sorté envía cobijas con el rostro de su hijo Omar García Harfuch a Wendy Guevara y la llama “suegra”

María Sorté envía cobijas con el rostro de su hijo Omar García Harfuch a Wendy Guevara y la llama “suegra”

Alex Gou rompe el silencio tras grosería del streamer Cry a reportera: “Yo ni lo conocía”

Gustavo Adolfo Infante denuncia amenazas de Poncho de Nigris tras cruce de acusaciones por Ring Royale

¿Rechazo en Ventaneando? Alex Bisogno afirma que su hermano “era muy juzgado por sus amistades al aire”

Vanessa Claudio y Kristal Silva ‘le roban foco’ a Inés Sainz en transmisión de TV Azteca del México vs Portugal

DEPORTES

México escala posiciones en el ranking FIFA tras empate contra Portugal

México escala posiciones en el ranking FIFA tras empate contra Portugal

Cuauhtémoc Blanco llega en camioneta sin placas al Estadio Ciudad de México pese a prohibición vehicular

República Checa vs Dinamarca: cuándo, dónde y a qué hora ver en México

Quién es Kin, la mascota de la selección mexicana rumbo al Mundial 2026

Estas son las mejoras en el Cetram Huipulco tras la reinauguración del Estadio Ciudad de México