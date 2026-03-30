México

Cuáles serán las acciones diplomáticas que tomará México tras la muerte de connacional en centros de detención

Con este hecho, sería el segundo mexicano que fallece bajo custodia de ICE en California en menos de un mes

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Mexico's President Claudia Sheinbaum addresses the media in her daily press conference saying that her government was "going to take greater measures" following the death last week of a Mexican being held at a federal immigrant detention center in the U.S., in Mexico City, Mexico March 30, 2026. REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha
Mexico's President Claudia Sheinbaum addresses the media in her daily press conference saying that her government was "going to take greater measures" following the death last week of a Mexican being held at a federal immigrant detention center in the U.S., in Mexico City, Mexico March 30, 2026. REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha

El gobierno de México anunció una serie de acciones diplomáticas y legales tras la muerte de personas mexicanas en centros de detención migratoria en Estados Unidos, particularmente en Adelanto, California.

Durante la conferencia matutina de este 30 de marzo, la presidenta Claudia Sheinbaum detalló las medidas que buscarán justicia, apoyo a las familias y presión internacional ante las autoridades estadounidenses.

Acciones diplomáticas de México por muerte de connacional en centros de detención

La mandataria informó que se llevará a cabo una conferencia de prensa en el Consulado General de México en Los Ángeles, encabezada por la directora general de Protección Consular, junto con cónsules y abogados de las familias afectadas. En este espacio se anunciará la participación del gobierno mexicano como amicus curiae en la demanda presentada el 26 de enero de 2026 relacionada con las condiciones en el centro de detención de Adelanto.

Asimismo, la Secretaría de Relaciones Exteriores emitirá un comunicado oficial para informar sobre esta intervención legal, con el objetivo de fortalecer la defensa de los derechos de los connacionales.

1. Reuniones con familias y organizaciones civiles

Durante la visita a Los Ángeles, autoridades mexicanas sostendrán encuentros con familiares de las personas fallecidas en el centro de detención, así como con organizaciones defensoras de migrantes como la Coalition for Humane Immigrant Rights y el Immigrant Defenders Law Center.

Estas reuniones buscan generar apoyo comunitario, así como articular esfuerzos de presión hacia las autoridades estadounidenses para mejorar las condiciones en estos centros.

2. Envío de cartas a legisladores y autoridades de Estados Unidos

Otra de las medidas anunciadas incluye el envío de cartas por parte de la Embajada de México en Estados Unidos a legisladores federales, con el fin de denunciar la deficiente atención médica en el centro de detención de Adelanto.

Además, se prevé que la presidenta del Senado mexicano, Lorena Vázquez Castillo, envíe una comunicación oficial a su contraparte en Estados Unidos.

3. Diálogo con autoridades de alto nivel en Estados Unidos

El subsecretario para América del Norte sostendrá conversaciones con el embajador estadounidense en México, Ronald D. Johnson, para abordar la situación.

También se contemplan acercamientos con el fiscal de California, Rob Bonta, quien ya ha participado en la demanda como amicus curiae, y con el gobernador de ese estado, Gavin Newsom.

4. México llevará el caso ante la CIDH

Finalmente, el gobierno mexicano presentará una audiencia temática ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, enfocada en las muertes de personas migrantes en centros de detención del Immigration and Customs Enforcement.

Con estas acciones, México busca no solo esclarecer los hechos, sino también impulsar cambios estructurales que garanticen la protección de los derechos humanos de las personas migrantes bajo custodia en Estados Unidos.

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