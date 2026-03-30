Cómo usar café en el cabello para reducir su caída y brindar brillo natural

Una alternativa natural seduce a quienes buscan fortalecer el cuero cabelludo y mejorar el aspecto de su cabello sin químicos complejos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El interés por los productos naturales en el cuidado personal ha impulsado la atención sobre el café como aliado para el cabello.

Diversos estudios y especialistas destacan que la cafeína y los antioxidantes presentes en el café pueden favorecer la salud capilar.

Según información de Medical News Today y reportes de la National Institutes of Health, estos compuestos estimulan la circulación en el cuero cabelludo, promueven la vitalidad del folículo piloso y pueden contribuir a reducir la caída del cabello en determinadas personas.

Además, la aplicación tópica de café aporta brillo y una textura más suave, ventajas que han llevado a que este ingrediente se integre en rutinas caseras y en productos cosméticos especializados.

La cafeína y los antioxidantes del café aportan beneficios clave para la salud del cabello, según investigaciones y especialistas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los beneficios del café para la salud del cabello

El café contiene compuestos que pueden aportar ciertos beneficios a la salud del cabello. Entre los más destacados se encuentran:

Estimulación del crecimiento capilar: La cafeína puede estimular los folículos pilosos y favorecer el crecimiento del cabello al mejorar la circulación sanguínea en el cuero cabelludo.

Prevención de la caída: Se ha observado que la cafeína puede contrarrestar los efectos de la dihidrotestosterona (DHT), una hormona relacionada con la caída del cabello.

Mejora del brillo y la suavidad: El café tiene antioxidantes que pueden contribuir a que el cabello luzca más brillante y suave, además de protegerlo de daños ambientales.

Oscurecimiento temporal: Al aplicarse como enjuague, el café puede aportar un tono más oscuro al cabello, lo que puede ser útil para disimular canas de forma natural.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo usar café en el cabello para obtener sus beneficios

El café se puede utilizar en el cabello de varias formas para aprovechar sus posibles beneficios. Aquí algunas de las aplicaciones más comunes y recomendaciones:

1. Enjuague de café

Preparación: Prepara café filtrado o de prensa francesa, fuerte y sin azúcar ni aditivos. Deja enfriar completamente.

Aplicación: Lava tu cabello con champú como de costumbre. Vierte el café frío sobre el cabello limpio y masajea el cuero cabelludo con las yemas de los dedos.

Tiempo de exposición: Deja actuar entre 10 y 20 minutos.

Enjuague: Aclara con agua tibia y aplica acondicionador si lo deseas.

Frecuencia: Se recomienda una o dos veces por semana.

2. Mascarilla de café

Preparación: Mezcla café molido usado (ya frío) con un poco de aceite de coco o de oliva hasta formar una pasta.

Aplicación: Aplica la mezcla sobre el cuero cabelludo y el cabello, masajeando suavemente.

Tiempo de exposición: Deja actuar unos 15 a 20 minutos.

Enjuague: Enjuaga bien para retirar todos los residuos y lava con champú suave.

3. Exfoliante capilar

Preparación: Mezcla café molido con tu champú habitual.

Aplicación: Aplica en el cuero cabelludo para exfoliar y estimular la circulación.

Enjuague: Lava bien para eliminar los restos de café.

Recomendaciones

Utiliza café natural, sin azúcar ni aditivos.

Realiza una prueba en una pequeña zona antes de la primera aplicación, para descartar reacciones alérgicas o irritación.

El café puede oscurecer temporalmente el cabello, por lo que este método es más recomendable para personas con cabello castaño u oscuro.

Evita el uso excesivo para prevenir sequedad o irritación.

Precauciones

No aplicar en cuero cabelludo sensible o con heridas.

Consulta con un dermatólogo si tienes problemas capilares o de piel.