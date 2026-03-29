Tortillas de maíz en California serán adicionadas con ácido fólico para cuidar a bebés de la comunidad latina

La medida busca cerrar la brecha de salud que afecta a mujeres latinas al obligar a fortificar productos esenciales en la dieta diaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A partir de enero de 2026, California se transformó en el primer estado de Estados Unidos que exige la adición de ácido fólico a la harina de masa de maíz utilizada en alimentos básicos como tortillas y tamales.

Esta legislación apunta directamente a reducir la incidencia de defectos congénitos del sistema nervioso entre bebés de origen latino, un grupo particularmente vulnerable según estudios sanitarios.

El ácido fólico, considerado esencial para el desarrollo cerebral y medular en los fetos, será ahora un componente obligatorio en la base alimentaria de millones de familias, marcando un cambio estructural en la política de salud pública estatal.

Aunque la noticia implica una reingeniería en la industria alimentaria, el trasfondo es contundente: especialistas en epidemiología puntualizan que la ingesta adecuada de este nutriente puede llegar a disminuir hasta en un 70% los defectos del tubo neural.

Los datos de la medida no solo enuncian su alcance poblacional, sino que exponen una brecha previa: solo el 28% de mujeres latinas en California consumen ácido fólico antes del embarazo, en contraste con casi la mitad de las mujeres blancas, lo que evidencia una desigualdad nutricional que la nueva legislación busca erradicar.

La ley, denominada Assembly Bill 1830, obliga a todos los fabricantes de productos de masa de maíz que operan en California a fortificar sus productos con esta vitamina.

El objetivo es explícito: incrementar el consumo diario de ácido fólico entre mujeres en edad reproductiva, anticipándose a embarazos en los que la carencia puede devenir en serias malformaciones en el recién nacido.

La fortificación se implementará en productos cotidianos como tortillas, totopos y tamales, vitales en la dieta de la comunidad latina.

California establece la obligación de agregar ácido fólico a la harina de masa de maíz en productos como tortillas y tamales. La nueva ley busca reducir defectos congénitos del sistema nervioso entre bebés de familias latinas en California. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una ley pionera cambia la masa de maíz y la salud pública

Esta política no es novedosa a nivel federal. Desde 1998, el gobierno de Estados Unidos exige la adición de ácido fólico a alimentos elaborados con granos enriquecidos, como pan, pasta, arroz y cereales.

Esta estrategia logró una disminución de cerca de un tercio en los casos de defectos del tubo neural, según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC); sin embargo, la harina de maíz no había sido incluida hasta ahora en ese programa, pese a su relevancia para numerosas familias hispanas, lo que generó una laguna nutricional señalada reiteradas veces por expertos.

La medida se inspiró en el caso de México, donde la fortificación de harinas con ácido fólico es obligatoria desde el 2008. La evidencia demuestra que la fortificación de alimentos es una herramienta eficaz aunque requiere monitoreo riguroso.

Las disparidades en la dieta y el acceso a suplementos prenatales refuerzan la importancia de la medida. Diversos especialistas argumentan que la prevalencia de defectos congénitos del tubo neural es mayor entre mujeres latinas.

Expertos subrayan que la exclusión de la harina de maíz de los programas federales de fortificación creaba una laguna nutricional para familias hispanas pues productos elaborados con ella, como las tortillas, son base de la dieta de las comunidades latinas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los motivos figuran diferencias culturales en el consumo habitual de alimentos y una menor ingesta de complementos vitamínicos antes del embarazo, apuntaron los expertos a El Imparcial.