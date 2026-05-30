México

¿Se puede un pastel tres Leches sin culpa? Prueba esta versión baja en calorías

Te decimos la receta para que la prepares desde casa

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Porción de pastel tres leches con glaseado que gotea, decorado con una frambuesa, una mora y una hoja de menta, sobre un plato rústico.
Una porción de pastel tres leches con glaseado suave y una mora roja y una negra, espolvoreado con canela y decorado con una hoja de menta, servido en un plato rústico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La nostalgia de una fiesta mexicana suele tener un sabor característico: ese bocado dulce, húmedo y esponjoso que conquista a todos.

La primera mordida al Pastel Tres Leches, bien frío y con crema suave, es casi un ritual en cumpleaños y celebraciones familiares.

En México, este postre es un clásico de reuniones y cumpleaños, pero cada vez más personas buscan alternativas con menos azúcar y grasas.

Aquí te presentamos una versión ligera, ideal para quienes quieren disfrutar sin culpas, manteniendo todo el espíritu y la textura esponjosa del original.

Primer plano de una porción de pastel tres leches sobre un plato rústico, mostrando su textura aireada, glaseado blanco con gotas de humedad y leche derramada.
Una porción individual de pastel tres leches, con su distintiva textura esponjosa y un glaseado suave coronado con gotas de humedad, se presenta elegantemente sobre un plato de cerámica rústica bajo luz natural. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de Pastel Tres Leches bajo en azúcar

El Pastel Tres Leches bajo en azúcar es un pan suave, empapado con una mezcla de leches descremadas y condensada light, cubierto con crema batida liviana. Es menos dulce y más liviano, pero conserva la esencia cremosa y mojada que lo hace irresistible.

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Tiempo de preparación

Total: 1 hora 50 minutos

  • Preparación: 30 minutos
  • Cocción: 30 minutos
  • Enfriado y montaje: 50 minutos

Ingredientes

  1. 1 ½ taza de harina 0000
  2. 1 cucharadita de polvo para hornear
  3. ½ taza de manteca (puede ser light)
  4. 1 taza de edulcorante apto para horno (sucralosa o stevia granulada)
  5. 5 huevos
  6. ½ cucharadita de esencia de vainilla
  7. 1 taza de leche descremada
  8. 1 lata (350 gr) de leche condensada descremada o light
  9. 1 lata (350 gr) de leche evaporada descremada
  10. 1 ½ taza de crema de leche baja en grasa
  11. 1 cucharada de edulcorante para la crema
  12. Frutas frescas para decorar (opcional)
Un trozo de pastel Chajá sobre un plato blanco, mostrando capas de bizcocho, crema batida, trozos de durazno y merengue, decorado con duraznos y menta.
Un apetitoso trozo de postre Chajá uruguayo, conocido por sus capas de bizcocho, crema, duraznos y merengue, se presenta elegantemente sobre un plato blanco en una mesa de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer Pastel Tres Leches bajo en azúcar, paso a paso

  1. Precalentar el horno a 175°C y enmantecar un molde rectangular.
  2. Tamizar la harina y el polvo para hornear.
  3. Batir la manteca con el edulcorante hasta lograr una crema suave.
  4. Agregar los huevos de a uno, batiendo bien después de cada adición. Incorporar la esencia de vainilla.
  5. Añadir la harina en 3 partes, alternando con ½ taza de leche descremada, hasta lograr una masa lisa.
  6. Verter la preparación en el molde y hornear 30 minutos, o hasta que al pinchar con un palillo salga seco.
  7. Dejar enfriar 10 minutos, luego pinchar toda la superficie con un tenedor.
  8. Mezclar el resto de la leche descremada, la leche condensada light y la leche evaporada descremada.
  9. Verter lentamente la mezcla de leches sobre el bizcochuelo, permitiendo que absorba bien.
  10. Batir la crema de leche baja en grasa con el edulcorante hasta punto chantilly (no batir de más, para evitar que se corte).
  11. Cubrir el pastel con la crema batida y llevar a la heladera al menos 40 minutos antes de servir.
  12. Decorar con frutas frescas (opcional) justo antes de llevar a la mesa.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

8 porciones generosas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 230 kcal
  • Grasas: 8 gr
  • Carbohidratos: 28 gr
  • Proteínas: 8 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, bien tapada, hasta 3 días. No se recomienda congelador, ya que las leches pueden desprender agua y afectar la textura.

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