¿Se puede un pastel tres Leches sin culpa? Prueba esta versión baja en calorías

La nostalgia de una fiesta mexicana suele tener un sabor característico: ese bocado dulce, húmedo y esponjoso que conquista a todos.
La primera mordida al Pastel Tres Leches, bien frío y con crema suave, es casi un ritual en cumpleaños y celebraciones familiares.
En México, este postre es un clásico de reuniones y cumpleaños, pero cada vez más personas buscan alternativas con menos azúcar y grasas.
Aquí te presentamos una versión ligera, ideal para quienes quieren disfrutar sin culpas, manteniendo todo el espíritu y la textura esponjosa del original.
Receta de Pastel Tres Leches bajo en azúcar
El Pastel Tres Leches bajo en azúcar es un pan suave, empapado con una mezcla de leches descremadas y condensada light, cubierto con crema batida liviana. Es menos dulce y más liviano, pero conserva la esencia cremosa y mojada que lo hace irresistible.
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Tiempo de preparación
Total: 1 hora 50 minutos
- Preparación: 30 minutos
- Cocción: 30 minutos
- Enfriado y montaje: 50 minutos
Ingredientes
- 1 ½ taza de harina 0000
- 1 cucharadita de polvo para hornear
- ½ taza de manteca (puede ser light)
- 1 taza de edulcorante apto para horno (sucralosa o stevia granulada)
- 5 huevos
- ½ cucharadita de esencia de vainilla
- 1 taza de leche descremada
- 1 lata (350 gr) de leche condensada descremada o light
- 1 lata (350 gr) de leche evaporada descremada
- 1 ½ taza de crema de leche baja en grasa
- 1 cucharada de edulcorante para la crema
- Frutas frescas para decorar (opcional)
Cómo hacer Pastel Tres Leches bajo en azúcar, paso a paso
- Precalentar el horno a 175°C y enmantecar un molde rectangular.
- Tamizar la harina y el polvo para hornear.
- Batir la manteca con el edulcorante hasta lograr una crema suave.
- Agregar los huevos de a uno, batiendo bien después de cada adición. Incorporar la esencia de vainilla.
- Añadir la harina en 3 partes, alternando con ½ taza de leche descremada, hasta lograr una masa lisa.
- Verter la preparación en el molde y hornear 30 minutos, o hasta que al pinchar con un palillo salga seco.
- Dejar enfriar 10 minutos, luego pinchar toda la superficie con un tenedor.
- Mezclar el resto de la leche descremada, la leche condensada light y la leche evaporada descremada.
- Verter lentamente la mezcla de leches sobre el bizcochuelo, permitiendo que absorba bien.
- Batir la crema de leche baja en grasa con el edulcorante hasta punto chantilly (no batir de más, para evitar que se corte).
- Cubrir el pastel con la crema batida y llevar a la heladera al menos 40 minutos antes de servir.
- Decorar con frutas frescas (opcional) justo antes de llevar a la mesa.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
8 porciones generosas.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 230 kcal
- Grasas: 8 gr
- Carbohidratos: 28 gr
- Proteínas: 8 gr
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
En heladera, bien tapada, hasta 3 días. No se recomienda congelador, ya que las leches pueden desprender agua y afectar la textura.
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