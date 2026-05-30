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Carlota con una lata de duraznos en almíbar: postre rendidor y barato para toda la familia

Te decimos la receta para que la prepares fácil desde casa

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Carlota de durazno con crema y trozos de fruta en un postre frío. — (Imagen Ilustrativa Infobae)
Carlota de durazno con capas cremosas y trozos de fruta, presentada como un postre fresco y casero. — (Imagen Ilustrativa Infobae)

La carlota es uno de esos postres rápidos, frescos y rendidores que no pueden faltar en reuniones y celebraciones. Esta versión con duraznos en almíbar es cremosa, frutal y súper fácil, perfecta para días de calor o para preparar con chicos en casa.

El sabor dulce y ligeramente ácido de los duraznos combina excelente con la crema y las galletas, logrando un postre que se arma en minutos y se disfruta bien frío.

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Receta de carlota con 1 lata de duraznos en almíbar

La carlota de duraznos en almíbar se arma en capas: galletas, rodajas de durazno y crema suave, todo bañado con el almíbar de la lata, que le da humedad y sabor.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 3 horas (incluye frío)
  • Preparación activa: 20 minutos
  • Refrigeración: 2 horas 40 minutos
Carlota de durazno con crema y trozos de fruta en un postre frío. — (Imagen Ilustrativa Infobae)
Carlota de durazno con capas cremosas y trozos de fruta, presentada como un postre fresco y casero. — (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

  1. 1 lata de duraznos en almíbar (aprox. 800 gr)
  2. 1 paquete de galletas María (aprox. 150-200 gr)
  3. 1 lata de leche condensada (397 gr)
  4. 1 lata de leche evaporada (360-400 gr)
  5. Jugo de 1-2 limones
  6. Almíbar de la lata de duraznos (para humedecer)
  7. Duraznos extra para decorar (opcional)
  8. Hojitas de menta (opcional)

Cómo hacer carlota con 1 lata de duraznos en almíbar, paso a paso

  1. Escurrir los duraznos y reservar el almíbar. Cortar los duraznos en láminas finas o cubitos.
  2. Licuar la leche condensada, la leche evaporada y el jugo de limón hasta que la mezcla espese y quede cremosa.
  3. En un molde rectangular o de vidrio, colocar una capa de galletas María, mojándolas apenas en el almíbar (sin que se deshagan).
  4. Cubrir con una capa de la crema y luego una capa de duraznos.
  5. Repetir capas hasta terminar los ingredientes, finalizando con crema y decorando con duraznos y menta si se desea.
  6. Cubrir con film y refrigerar al menos 2 horas (mejor toda la noche) para que tome cuerpo y se integren los sabores.
  7. Servir bien fría, en porciones cuadradas.
Receta de carlota de durazno, rápida y fácil
front view little creamy cake with sliced fruits and white cream on the white-light desk fruit cake sweet biscuit cookie taste (Freepik)

Consejos técnicos:

  • Las galletas deben estar apenas humedecidas, no empapadas, para que la carlota se mantenga firme.
  • Si quieres menos dulce, usa leche condensada light o agrega más jugo de limón.
  • Puedes sumar frutos secos picados o coco rallado entre capas para más textura.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 8-10 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 260 kcal
  • Grasas: 6 gr
  • Carbohidratos: 47 gr
  • Proteínas: 5 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, hasta 4 días, bien tapada. No apta para congelador.

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