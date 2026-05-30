Carlota con una lata de duraznos en almíbar: postre rendidor y barato para toda la familia

La carlota es uno de esos postres rápidos, frescos y rendidores que no pueden faltar en reuniones y celebraciones. Esta versión con duraznos en almíbar es cremosa, frutal y súper fácil, perfecta para días de calor o para preparar con chicos en casa.
El sabor dulce y ligeramente ácido de los duraznos combina excelente con la crema y las galletas, logrando un postre que se arma en minutos y se disfruta bien frío.
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Receta de carlota con 1 lata de duraznos en almíbar
La carlota de duraznos en almíbar se arma en capas: galletas, rodajas de durazno y crema suave, todo bañado con el almíbar de la lata, que le da humedad y sabor.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 3 horas (incluye frío)
- Preparación activa: 20 minutos
- Refrigeración: 2 horas 40 minutos
Ingredientes
- 1 lata de duraznos en almíbar (aprox. 800 gr)
- 1 paquete de galletas María (aprox. 150-200 gr)
- 1 lata de leche condensada (397 gr)
- 1 lata de leche evaporada (360-400 gr)
- Jugo de 1-2 limones
- Almíbar de la lata de duraznos (para humedecer)
- Duraznos extra para decorar (opcional)
- Hojitas de menta (opcional)
Cómo hacer carlota con 1 lata de duraznos en almíbar, paso a paso
- Escurrir los duraznos y reservar el almíbar. Cortar los duraznos en láminas finas o cubitos.
- Licuar la leche condensada, la leche evaporada y el jugo de limón hasta que la mezcla espese y quede cremosa.
- En un molde rectangular o de vidrio, colocar una capa de galletas María, mojándolas apenas en el almíbar (sin que se deshagan).
- Cubrir con una capa de la crema y luego una capa de duraznos.
- Repetir capas hasta terminar los ingredientes, finalizando con crema y decorando con duraznos y menta si se desea.
- Cubrir con film y refrigerar al menos 2 horas (mejor toda la noche) para que tome cuerpo y se integren los sabores.
- Servir bien fría, en porciones cuadradas.
Consejos técnicos:
- Las galletas deben estar apenas humedecidas, no empapadas, para que la carlota se mantenga firme.
- Si quieres menos dulce, usa leche condensada light o agrega más jugo de limón.
- Puedes sumar frutos secos picados o coco rallado entre capas para más textura.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde 8-10 porciones.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 260 kcal
- Grasas: 6 gr
- Carbohidratos: 47 gr
- Proteínas: 5 gr
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
En heladera, hasta 4 días, bien tapada. No apta para congelador.
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