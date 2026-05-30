Carlota con una lata de duraznos en almíbar: postre rendidor y barato para toda la familia

Carlota de durazno con capas cremosas y trozos de fruta, presentada como un postre fresco y casero. — (Imagen Ilustrativa Infobae)

La carlota es uno de esos postres rápidos, frescos y rendidores que no pueden faltar en reuniones y celebraciones. Esta versión con duraznos en almíbar es cremosa, frutal y súper fácil, perfecta para días de calor o para preparar con chicos en casa.

El sabor dulce y ligeramente ácido de los duraznos combina excelente con la crema y las galletas, logrando un postre que se arma en minutos y se disfruta bien frío.

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Receta de carlota con 1 lata de duraznos en almíbar

La carlota de duraznos en almíbar se arma en capas: galletas, rodajas de durazno y crema suave, todo bañado con el almíbar de la lata, que le da humedad y sabor.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 3 horas (incluye frío)

Preparación activa: 20 minutos

Refrigeración: 2 horas 40 minutos

Carlota de durazno con capas cremosas y trozos de fruta, presentada como un postre fresco y casero. — (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

1 lata de duraznos en almíbar (aprox. 800 gr) 1 paquete de galletas María (aprox. 150-200 gr) 1 lata de leche condensada (397 gr) 1 lata de leche evaporada (360-400 gr) Jugo de 1-2 limones Almíbar de la lata de duraznos (para humedecer) Duraznos extra para decorar (opcional) Hojitas de menta (opcional)

Cómo hacer carlota con 1 lata de duraznos en almíbar, paso a paso

Escurrir los duraznos y reservar el almíbar. Cortar los duraznos en láminas finas o cubitos. Licuar la leche condensada, la leche evaporada y el jugo de limón hasta que la mezcla espese y quede cremosa. En un molde rectangular o de vidrio, colocar una capa de galletas María, mojándolas apenas en el almíbar (sin que se deshagan). Cubrir con una capa de la crema y luego una capa de duraznos. Repetir capas hasta terminar los ingredientes, finalizando con crema y decorando con duraznos y menta si se desea. Cubrir con film y refrigerar al menos 2 horas (mejor toda la noche) para que tome cuerpo y se integren los sabores. Servir bien fría, en porciones cuadradas.

front view little creamy cake with sliced fruits and white cream on the white-light desk fruit cake sweet biscuit cookie taste (Freepik)

Consejos técnicos:

Las galletas deben estar apenas humedecidas, no empapadas, para que la carlota se mantenga firme.

Si quieres menos dulce, usa leche condensada light o agrega más jugo de limón.

Puedes sumar frutos secos picados o coco rallado entre capas para más textura.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 8-10 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 260 kcal

Grasas: 6 gr

Carbohidratos: 47 gr

Proteínas: 5 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, hasta 4 días, bien tapada. No apta para congelador.