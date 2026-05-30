México Deportes

Toluca vs Tigres: Nahuel Guzmán compara la Concachampions con la Libertadores

Tigres intentará sumar un nuevo trofeo internacional frente a Toluca

Guardar
Google icon
(REUTERS/Daniel Becerril)
(REUTERS/Daniel Becerril)

La Concacaf Champions Cup 2026 definirá este sábado a su nuevo campeón cuando Toluca y Tigres se enfrenten en la gran final.

A unas horas del partido, Nahuel Guzmán aseguró que el ambiente que rodea la serie le ha recordado a la Copa Libertadores, torneo que disputó durante su etapa en el futbol sudamericano.

PUBLICIDAD

(REUTERS/Daniel Becerril)
(REUTERS/Daniel Becerril)

Durante la conferencia previa a la final, Guzmán hizo referencia a algunos incidentes ocurridos durante la práctica de Tigres en la cancha del Nemesio Díez, donde señaló que hubo detalles logísticos que le dieron un sabor especial a la serie.

Acá ya están jugando la final. Faltaba un arco, detalles que hacen que la Conca se parezca más a la Libertadores y está bueno ya entrar en clima de final”, comentó el arquero felino.

PUBLICIDAD

El argentino añadió que este tipo de situaciones forman parte de los protocolos y circunstancias que suelen presentarse en encuentros de alta exigencia.

Cuestiones burocráticas, protocolarias que sabemos que tenemos nosotros y los que reciben, acá y en cualquier cancha”, explicó.

La Copa Intercontinental y el Mundial de Clubes, la motivación de Tigres

(REUTERS/Daniel Becerril)
(REUTERS/Daniel Becerril)

Más allá del campeonato, Nahuel reconoció que una victoria permitiría a Tigres acceder nuevamente a torneos de carácter internacional, un incentivo importante para el plantel.

Es el deseo y la zanahoria que está delante. La ilusión de poder vernos en ese lugar crea un escenario posible”, señaló al referirse a la posibilidad de disputar nuevamente competencias internacionales.

Sin embargo, el portero dejó claro que el equipo mantiene el enfoque únicamente en la final ante Toluca.

El foco está puro y exclusivo en el partido que requiere atención”, afirmó.

Finalmente, Guzmán destacó la relevancia que tiene este encuentro dentro de su historia con Tigres y lo colocó entre los más importantes que ha disputado desde su llegada al club.

Después de la final contra el clásico rival en 2017, creo que esta es una de las finales más importantes en todo mi proceso en Tigres. Son diferentes momentos, no sabemos si va a haber otra y trato de vivirlo de esa manera”, concluyó.

Temas Relacionados

Nahuel GuzmánToluca FCTigres UANLConcachampionsCopa Libertadoresmexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

El Grande Americano vs El Grande Americano Original: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo la lucha de máscara vs máscara

La AAA y WWE preparan uno de los combates más esperados del año en la Arena Monterrey

El Grande Americano vs El Grande Americano Original: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo la lucha de máscara vs máscara

Jugador de la Selección de Estados Unidos abandona la concentración del Mundial 2026 para casarse

El futbolista recibió permiso especial para ausentarse de los entrenamientos y celebrar uno de los momentos más importantes de su vida

Jugador de la Selección de Estados Unidos abandona la concentración del Mundial 2026 para casarse

José Ramón Fernández da su pronostico para México en el Mundial 2026: “ahí no va a pasar más”

El veterano periodista compartió su pronóstico rumbo al Mundial 2026 y explicó hasta dónde cree que llegará el Tricolor

José Ramón Fernández da su pronostico para México en el Mundial 2026: “ahí no va a pasar más”

El Grande Americano y el Grande Americano Original desatan el caos antes de su lucha de máscaras en Monterrey

La rivalidad explotó frente a decenas de aficionados durante un encuentro que terminó entre insultos, amenazas y la intervención de seguridad

El Grande Americano y el Grande Americano Original desatan el caos antes de su lucha de máscaras en Monterrey

Mundial 2026: la Selección de Canadá presenta su lista final de convocados

Con talento renovado y figuras reconocidas, el anfitrión busca dar el salto competitivo y dejar huella en su debut

Mundial 2026: la Selección de Canadá presenta su lista final de convocados
MÁS NOTICIAS

NARCO

Denuncian que sicarios asesinaron a líderes en la comunidad indígena de Ostula, Michoacán, exigen justicia y alto a la violencia

Denuncian que sicarios asesinaron a líderes en la comunidad indígena de Ostula, Michoacán, exigen justicia y alto a la violencia

Marco Antonio Almanza desmiente rumor de entrega a EEUU: es uno de los acusados por proteger a Los Chapitos

EEUU va por el Cártel del Noreste: tienen en la mira a 12 de sus operadores

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy sábado 30 de mayo: Así capturaron a la esposa de El Mencho, del CJNG, por su negocio de lavado de autos

Extorsión en Edomex: evitan pérdidas por casi 9 millones de pesos gracias a acciones de la Policía Cibernética

ENTRETENIMIENTO

Captan a Ángela Aguilar saliendo del concierto de Nodal antes del final en la Plaza de Toros: este es el verdadero motivo

Captan a Ángela Aguilar saliendo del concierto de Nodal antes del final en la Plaza de Toros: este es el verdadero motivo

Emiliano Aguilar rechaza corona de Rey del Mariachi en EEUU y vuelve a desatar controversia

Así fue el guiño de Ángela Aguilar a su boda en Roma durante el concierto de Nodal en la Plaza de Toros

¿Quién fue y de qué murió Ángel López, integrante del Mariachi Vargas de Tecalitlán?

Adrián Marcelo se disculpa con su esposa y confirma separación por culpa de ‘La Casa de los Famosos’

DEPORTES

El Grande Americano vs El Grande Americano Original: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo la lucha de máscara vs máscara

El Grande Americano vs El Grande Americano Original: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo la lucha de máscara vs máscara

Jugador de la Selección de Estados Unidos abandona la concentración del Mundial 2026 para casarse

José Ramón Fernández da su pronostico para México en el Mundial 2026: “ahí no va a pasar más”

El Grande Americano y el Grande Americano Original desatan el caos antes de su lucha de máscaras en Monterrey

Mundial 2026: la Selección de Canadá presenta su lista final de convocados