Toluca vs Tigres: Nahuel Guzmán compara la Concachampions con la Libertadores

(REUTERS/Daniel Becerril)

La Concacaf Champions Cup 2026 definirá este sábado a su nuevo campeón cuando Toluca y Tigres se enfrenten en la gran final.

A unas horas del partido, Nahuel Guzmán aseguró que el ambiente que rodea la serie le ha recordado a la Copa Libertadores, torneo que disputó durante su etapa en el futbol sudamericano.

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Durante la conferencia previa a la final, Guzmán hizo referencia a algunos incidentes ocurridos durante la práctica de Tigres en la cancha del Nemesio Díez, donde señaló que hubo detalles logísticos que le dieron un sabor especial a la serie.

“Acá ya están jugando la final. Faltaba un arco, detalles que hacen que la Conca se parezca más a la Libertadores y está bueno ya entrar en clima de final”, comentó el arquero felino.

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El argentino añadió que este tipo de situaciones forman parte de los protocolos y circunstancias que suelen presentarse en encuentros de alta exigencia.

“Cuestiones burocráticas, protocolarias que sabemos que tenemos nosotros y los que reciben, acá y en cualquier cancha”, explicó.

La Copa Intercontinental y el Mundial de Clubes, la motivación de Tigres

(REUTERS/Daniel Becerril)

Más allá del campeonato, Nahuel reconoció que una victoria permitiría a Tigres acceder nuevamente a torneos de carácter internacional, un incentivo importante para el plantel.

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“Es el deseo y la zanahoria que está delante. La ilusión de poder vernos en ese lugar crea un escenario posible”, señaló al referirse a la posibilidad de disputar nuevamente competencias internacionales.

Sin embargo, el portero dejó claro que el equipo mantiene el enfoque únicamente en la final ante Toluca.

“El foco está puro y exclusivo en el partido que requiere atención”, afirmó.

Finalmente, Guzmán destacó la relevancia que tiene este encuentro dentro de su historia con Tigres y lo colocó entre los más importantes que ha disputado desde su llegada al club.

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“Después de la final contra el clásico rival en 2017, creo que esta es una de las finales más importantes en todo mi proceso en Tigres. Son diferentes momentos, no sabemos si va a haber otra y trato de vivirlo de esa manera”, concluyó.