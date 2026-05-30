Mujeres y fútbol en México: cómo el Mundial 2026 en casa amplía la audiencia femenina del deporte

En nuestro país el auge del balompié femenino ha incrementado gracias a la implementación de la Liga MX Femenil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El futbol en México ya no se cuenta, se analiza o se grita solo en voz masculina. En la víspera de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, que se celebra en casa, se marca un punto de inflexión clave: las mujeres mexicanas no son una audiencia emergente, sino una realidad consolidada que está transformando el consumo del deporte rey.

La organización de este torneo histórico en territorio nacional (con el Estadio Azteca, el Estadio Guadalajara y el Estadio Monterrey como escenarios principales) actúa como el acelerador definitivo para una tendencia que lleva años madurando: una afición femenina sumamente informada, apasionada y presente en todos los canales de conversación.

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La presidenta de México ha sido una de las más grandes impulsoras de las mujeres en el deporte. (REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha)

El crecimiento de la audiencia femenina en los últimos mundiales

Los informes oficiales de la FIFA y los análisis globales de audiencia demuestran que el interés de las mujeres por el fútbol ha roto récords de forma consecutiva en las últimas ediciones de la Copa Mundial de la FIFA.

El fenómeno Qatar: durante la última Copa del Mundo masculina, los reportes globales de audiencia e investigación de mercado (como los respaldados por TGM Research y agencias aliadas a FIFA) confirmaron que más del 56% de las mujeres a nivel global expresaron un interés activo en el torneo , derribando el mito de que el Mundial es un producto de nicho masculino.

Latinoamérica a la vanguardia: los estudios de consumo de la FIFA sitúan a América Latina como una de las regiones con mayor engagement futbolístico femenino del mundo (alcanzando hasta un 50% de interés general en deportes dentro de este demográfico). En México, este porcentaje se traduce en millones de telespectadoras que siguen de cerca tanto las Eliminatorias como las fases finales del torneo.

El efecto espejo local: Este auge se ve directamente potenciado por el éxito interno. Datos recientes confirman que la Liga MX Femenil se consolidó como la liga de fútbol femenino más vista del planeta en plataformas de televisión y streaming, alcanzando la histórica cifra de 22 millones de espectadores. Este hábito de consumo local se traslada de manera directa y natural hacia la expectativa del Mundial absoluto de la FIFA.

La liga local ha generado mayor interacción entre el público femenino. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Por qué se acercaron al futbol?

A pocos días de que dé inicio el torneo de selecciones más importante del mundo, pese a que aún existen estigmas sobre las amantes del balón, detrás de las frías estadísticas de la FIFA y las televisoras, existen razones socioculturales profundas que explican por qué las aficionadas mexicanas han tomado por asalto las gradas y las pantallas de cara al Mundial 2026.

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La evolución de los estadios en México y el diseño de las nuevas Fan Zones oficiales de la FIFA para 2026 priorizan entornos comunitarios, seguros y dinámicos. Las hinchas afirman que el fútbol se ha convertido en un punto de encuentro familiar y de identidad colectiva, donde la infraestructura actual permite disfrutar del juego sin los estigmas de exclusión de hace un par de décadas.

El auge de figuras femeninas en los medios de comunicación deportivos, analistas tácticas en redes sociales y directivas en el fútbol local ha generado un efecto espejo. La mujer mexicana ya no solo consume el partido de forma pasiva; debate de táctica, compra boletos de hospitalidad y genera comunidad digital.

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El Mundial 2026 no iniciará de cero en México en cuanto a inclusión; llegará a cosechar el terreno que las aficionadas, periodistas e hinchas mexicanas han conquistado a base de constancia, demostrando que el futuro del fútbol en el país se escribe en clave femenina.