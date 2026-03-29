Semana Santa 2026: cuál es la ciudad colonial de México considerada como la más bella de América Latina

Un destino donde la restauración de casonas antiguas convive con festivales, galerías y tradiciones que cautivan tanto a viajeros como a artistas. ECONOMIA MELIÁ

En el centro del estado mexicano de Guanajuato, emerge un enclave de singular relieve histórico y cultural ideales para pasar tus vacaciones de Semana Santa: San Miguel de Allende.

Célebre por su arquitectura colonial preservada y su vibrante escena artística, ha sido designada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO por lo cual se consolida como la ciudad colonial más bella de México y América Latina.

Más allá de su popularidad como destino turístico, San Miguel de Allende ha ganado reconocimiento internacional por la conservación de su casco histórico y la transformación de sus antiguas mansiones y casas virreinales en galerías, hoteles boutique y restaurantes que respetan los elementos originales del siglo XVII y XVIII.

Este fenómeno, documentado, ha implicado la restauración de numerosos caserones y la revitalización de espacios urbanos, donde los rojos, amarillos y ocres de las fachadas coloniales delinean un paisaje urbano inconfundible.

San Miguel de Allende conjuga su pasado colonial con una vida social y artística que se manifiesta tanto en sus calles adoquinadas como en sus festivales internacionales de música, cine y literatura, que atraen a estudiantes y creadores de distintos países.

Es por esto que la ciudad conserva símbolos arquitectónicos de relevancia histórica, entre los que se destaca la Parroquia de San Miguel Arcángel. La fachada, de tono rosado y estilo neogótico, domina el perfil urbano y se ha transformado en su máximo emblema.

A esta riqueza material se suma su papel histórico, ya que San Miguel de Allende fue escenario estratégico en los movimientos iniciales por la independencia de México, a comienzos del siglo XIX.

El centro histórico de San Miguel de Allende mantiene su encanto con calles empedradas, casas coloridas y plazas llenas de vida, protegidas por la UNESCO. (Google maps/Cecy Verduzco)

Qué hacer en San Miguel de Allende

San Miguel de Allende, ubicada en el estado de Guanajuato, es uno de los destinos turísticos más reconocidos de México por su arquitectura colonial, su oferta cultural y su ambiente cosmopolita.

Entre las principales actividades y lugares de interés destacan:

Parroquia de San Miguel Arcángel : El ícono de la ciudad, famosa por su fachada neogótica y su presencia en el corazón del centro histórico.

Paseo por el centro histórico : Calles empedradas, casas coloridas y plazas llenas de vida conforman el paisaje urbano. El centro está declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Jardín Principal : Punto de encuentro y lugar ideal para observar la vida cotidiana, rodeado de cafeterías y bares.

Templo de San Francisco y Oratorio de San Felipe Neri : Ejemplos destacados de la arquitectura religiosa de la ciudad.

Fábrica La Aurora : Centro de arte y diseño en una antigua fábrica textil, con galerías, tiendas de arte, talleres y cafeterías.

Mercado de Artesanías : Espacio donde se pueden adquirir productos típicos de la región, como cerámica, textiles y joyería.

Mirador de San Miguel : Ofrece una vista panorámica de la ciudad y es ideal para tomar fotografías.

Baños termales : En las afueras de la ciudad existen varios balnearios de aguas termales, como La Gruta y Escondido Place.

Casa de Ignacio Allende : Museo dedicado al héroe de la independencia y a la historia local.

Gastronomía local: Restaurantes y cafeterías ofrecen platillos típicos mexicanos y cocina internacional.

San Miguel de Allende cuenta con miradores panorámicos, baños termales y gastronomía local que complementan su oferta turística y cosmopolita. (globossanmiguel.com)

San Miguel de Allende también es sede de festivales culturales, conciertos y actividades artísticas durante todo el año.