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¿Rechazo en Ventaneando? Alex Bisogno afirma que su hermano “era muy juzgado por sus amistades al aire”

A un año de la muerte de Daniel Bisogno, su hermano Alex continúa revelando aspectos inéditos de la vida del conductor

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Tres personas sentadas en un set de televisión. Una mujer de cabello corto y blusa azul, una mujer de cabello largo rubio y chaqueta negra, y un hombre de camisa negra
Pati Chapoy, acompañada de Cristina y Alex Bisogno, hermanos del fallecido presentador Daniel Bisogno, durante una emotiva entrevista en el programa Ventaneando. (YouTube: Ventaneando)

A un año de la muerte de Daniel Bisogno, su hermano Alex Bisogno compartió detalles inéditos sobre la vida personal del conductor y el ambiente que enfrentó dentro de la televisión. En entrevista con Michelle Rubalcava, aseguró que el también comediante fue blanco de críticas constantes por sus preferencias sexuales, incluso por parte de colegas cercanos.

El testimonio surge en medio de las especulaciones que resurgieron tras el primer aniversario luctuoso, el pasado 20 de febrero de 2026.

Alex Bisogno dejó claro que, a diferencia del entorno laboral, en el ámbito familiar Daniel siempre contó con respaldo total. “Yo creo que en su trabajo existían más ataduras, no lo sé, sí te puedo decir que de lado de la familia y sus amigos fue una persona totalmente libre, nosotros siempre le dimos la libertad de expresarse”, explicó.

Alex Bisogno: “Era muy juzgado, hasta por sus amistades”

El hermano del conductor describió un ambiente hostil dentro del medio televisivo, donde, según su versión, Daniel no podía mostrarse con la misma libertad.

“Nosotros notábamos que en su trabajo no podía ser tan libre, era muy criticado y juzgado hasta por sus amistades al aire. Yo veía que los amigos más quería, era muy criticado por sus preferencias en su trabajo”, declaró.

Estas revelaciones colocan nuevamente en el centro la presión que enfrentan figuras públicas en la industria del entretenimiento, especialmente en espacios de alta exposición como Ventaneando, donde Bisogno consolidó su carrera.

Daniel Bisogno acusó a nivel nacional a Raquel Bigorra y a su esposo, el productor Alejandro Gavira, de manipular a su esposa para separarse de él.
Daniel Bisogno siempre fue renuente a hablar de su vida privada. (Foto: Ventaneando, YouTube)

Un momento íntimo y el respaldo familiar

Alex también recordó una conversación clave con su hermano, marcada por la preocupación del conductor tras ser captado por paparazzis en compañía de otros hombres. Daniel temía por la reacción de su padre y por el impacto en su hija Michaela.

Ante ese escenario, su hermano optó por acompañarlo sin cuestionamientos. “Yo le dije no le des explicaciones a nadie, tú haz lo que quieras hacer, ama a quien quieras amar y que te valga”, relató.

El presentador subrayó que nunca buscó definir las preferencias de Daniel, pero sí respaldó cada decisión personal. La familia, afirmó, siempre recibió con respeto a las personas cercanas al conductor.

Alex Bisogno confirmó que su hermano permanece en terapia intensiva tras desarrollar problemas para respirar por la presencia de líquido en los pulmones.
Tras la muerte de Daniel, Alex y Pati Chapoy han tenido diferencias públicas. (Fotos: Ventaneando)

Tensiones tras su fallecimiento

La muerte de Daniel Bisogno también desató diferencias públicas entre Alex y Pati Chapoy, figura clave de Ventaneando. La discusión escaló tras declaraciones sobre la administración de los bienes del conductor y el paradero de sus cenizas.

Chapoy respondió de forma directa: “¿Por qué empezar a crear descontentos o situaciones que no vienen al caso? Tu preocupación debería ser ponerte a trabajar y apoyar a tu papá”. Además, enfatizó que la única heredera legal es su hija.

Hasta el momento, Pati Chapoy y el resto de colaboradores de Ventaneando no han hecho declaraciones públicas sobre las afirmaciones realizadas por Alex Bisogno.

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