Pati Chapoy vs Alex Bisogno: estos han sido los momentos tensos desde la muerte del conductor de Ventaneando

Alex Bisogno y Pati Chapoy viven momentos de tensión (Diseño: Jovani Pérez / Infobae México)

La reciente muerte del conductor Daniel Bisogno ha desatado una fuerte tensión entre su hermano, Alejandro Bisogno, y la periodista de espectáculos Pati Chapoy. La disputa se ha intensificado, especialmente porque Daniel no dejó testamento, a pesar de que en múltiples ocasiones Chapoy le sugirió hacerlo.

El “muñeco”, como era conocido, falleció el pasado 20 de febrero a causa de una falla multiorgánica, luego de haberse sometido a un trasplante de hígado en 2024. Desde entonces, se había mantenido alejado de las cámaras y del programa Ventaneando, donde fue una de las figuras principales.

Tras su partida, comenzaron a surgir diferencias dentro de la familia Bisogno respecto a quién debería encargarse de administrar los bienes y propiedades del conductor. Esta situación ha puesto en el centro del debate a Alex Bisogno y a Pati Chapoy, cuyas declaraciones han causado revuelo en redes sociales.

Alex Bisogno asegura que no sabe ni dónde están las cenizas, la presentadora menciona que la única heredera es Michaela Crédito: (X/@adn40//VentaneandoUno)

Así se vive la tensión entre ambas Pati Chapoy y Alex Bisogno

Chapoy envió un mensaje contundente a Alex luego de que él declarara públicamente no saber el paradero de las cenizas de su hermano.

“Lamentamos profundamente esta situación, que ha dejado a nuestra familia en un momento muy complicado”, expresó Alejandro, quien además reveló que cortó toda relación con Cristina Riva Palacio, madre de Michaela, la hija de Daniel.

Alex Bisogno y Pati Chapoy. (Televisa / Azteca)

Ante estas declaraciones, la conductora de Ventaneando reaccionó con firmeza y exhortó a la familia de no meter cizaña.

“¿Por qué empezar a crear descontentos o situaciones que no vienen al caso? Tu preocupación debería ser ponerte a trabajar y apoyar a tu papá”, señaló Chapoy, subrayando que la única heredera legal es Michaela, hija del conductor.

Alex Bisogno rompió el silencio sobre su relación con Pati Chapoy, tras rumores de tensiones entre ambos. (Foto: Infobae México / Jovany Pérez)

“Yo no sé qué estés pensando, me entero que tienes interés en administrar el legado de tu hermano pero estás muy equivocado porque eso le corresponde única y exclusivamente a su hija y a la mamá de la niña, no entiendo por qué pusiste ese comunicado si sabes que llevaste las cenizas de tu hermano a casa de tu papá”, agregó.

Otros momentos incómodos entre Pati Chapoy y Alex Bisogno

Este no es el primer desencuentro entre ambos. Tiempo atrás, cuando se especulaba que Alex podría integrarse a Ventaneando tras su salida del programa Al Extremo en enero, Pati fue tajante al respecto.

“Daniel es insustituible. No habrá contratación de nadie, estamos completos”, dijo a los medios. Y al ser cuestionada sobre si Alejandro podría unirse al equipo, simplemente respondió con un rotundo “no”.

Las especulaciones sobre el ingreso de Alejandro al programa cobraron fuerza cuando muchos lo veían como un portavoz de su hermano durante sus problemas de salud. Sin embargo, su relación con Chapoy se fue enfriando, lo que habría derivado en la pérdida de su respaldo dentro de la empresa.

Así, el legado de Daniel Bisogno no solo dejó un hueco en el mundo del espectáculo, sino también una serie de conflictos personales y familiares que siguen dando de qué hablar.

En redes sociales ha sido difundido un video donde paparazzis aseguran que el conductor de 'Al Extremo' lucra con la salud de su hermano. (chapoypati, alexbbisogno / Instagram).