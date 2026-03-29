Guadalajara: familiares de personas desaparecidas convocan a pegar fichas de búsqueda

La consigna 'No hay justicia sin memoria' impulsa la exigencia social en las calles de Guadalajara ante la crisis de desapariciones.| Crédito: Cuartoscuro

Este domingo 29 de marzo del 2026, el Colectivo Luz de Esperanza, Jalisco junto con familiares de personas desaparecidas así como colectivos de búsqueda convocan a la ciudadanía y personas solidarias a participar en la jornada de pega de fichas de búsqueda en la Zona de Minerva, Guadalajara.

Esta acción se realiza cada semana en Jalisco, donde el colectivo organizador, estima, se realiza la pega de entre mil 500 a 2 mil fichas de búsqueda en cada jornada. El objetivo es visibilizar los casos y mantener viva la memoria de quienes no han regresado a casa.

Colectivo Luz de Esperanza organiza una jornada de pega de fichas de búsqueda en la Zona de Minerva, Guadalajara, para visibilizar a personas desaparecidas. | (Crédito: Colectivo Luz de Esperanza)

Bajo la consigna: “No hay justicia sin memoria”, la actividad se lleva acabo este domingo desde las 9:30 horas de la mañana, donde las calles y paredes se convierten en un espacio de exigencia ante la crisis de desaparecidos de Jalisco y el resto de México.

Héctor Flores, integrante del colectivo Luz de Esperanza explicó a Infobae México que las convocatorias para las actividades son abiertas y que siempre participan voluntarios y personas solidarias: “Participan siempre muchos voluntarios y gente solidaria. Es una convocatoria que mandamos dentro del colectivo, pero cualquier persona de otros colectivos o familias, si gusta sumarse, se suma. Lo hacemos en conjunto”.

Gobierno reconoce más de 130 mil personas desaparecidas en México

El Gobierno de México, encabezado por Claudia Sheinbaum Pardo, reconoció el pasado viernes 27 de marzo que más de 130 mil personas continúan desaparecidas en el país, de acuerdo con el informe actualizado del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.

Ante estas cifras, integrantes de colectivos de búsqueda expresaron su desacuerdo con la forma en que las autoridades abordan la crisis. Flores adelantó que emitirán una postura oficial en los próximos días, aunque cuestionó el enfoque institucional: “No estamos de acuerdo. La manera ideológica de abordar el tema demuestra un gran desconocimiento (…) se nos hace incorrecto”.

También señaló que los datos oficiales no reflejan la dimensión real del problema, ya que muchas desapariciones no cuentan con una denuncia formal, aunque sí han sido reportadas ante comisiones de búsqueda. “Basan la crisis solo en cifras, en números, en carpetas, y se nos hace muy inapropiado y no demuestra la realidad del país”, afirmó.

La presidenta anticipa datos precisos tras mejorar los registros y métodos de búsqueda. | Crédito: Jesús Aviles/Infobae México.

En este contexto, colectivos anunciaron una serie de acciones rumbo al Mundial de 2026 para visibilizar la problemática. El próximo 12 de junio, representantes viajarán a la Ciudad de México para reinstalar un memorial que fue vandalizado, en colaboración con el colectivo Mujeres de la Memoria.

Además, informaron que la actividad principal se llevará a cabo el 10 de junio, con la participación de alrededor de 120 personas, entre familiares, integrantes de colectivos, personas solidarias y periodistas. Las acciones continuarán el 11 de junio en la Glorieta de las y los Desaparecidos, junto con organizaciones provenientes de distintos estados del país.