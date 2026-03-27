Este es el motivo por el que Sheinbaum no incluyó el caso Ayotzinapa en informe de desaparecidos

Un fallo del Poder Judicial de la Federación determinó que la SEDENA está obligada a proporcionar todos los informes que tenga sobre lo ocurrido la noche del 26 de septiembre en Iguala, Guerrero. (Infobae México)

La presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció este viernes 27 de marzo sobre el caso de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, ocurrido en Iguala, Guerrero, en 2014.

Durante su conferencia de prensa, la mandataria aclaró que la desaparición de los estudiantes no figura en el informe presentado este día, ya que se trata de un tema que será abordado de manera separada.

“El caso de los estudiantes de Ayotzinapa lo vamos a tocar aparte, dada la característica especial de este lamentable hecho”, afirmó.

Sheinbaum explicó que, debido a la relevancia y particularidad de este caso, se dará a conocer un informe específico con los avances de la investigación y el apoyo brindado a los padres y madres de los normalistas.

Reiteró el compromiso de su administración con la verdad y la justicia, y aseguró que el caso Ayotzinapa seguirá recibiendo atención prioritaria.

Ayotzinapa es una excepción

La presidenta detalló que mantiene contacto directo con los colectivos de personas desaparecidas en el país, sin embargo, aclaró que no realiza reuniones masivas con ellos.

Destacó que solo ha hecho la excepción con los familiares de los 43 normalistas, a quienes trata de manera particular debido a la magnitud del caso.

“Hay acceso a mi persona, y me reúno con los colectivos, lo que no hago es estas reuniones grandes, a excepción de los 43 por ser un caso particular”, explicó.

Sheinbaum puntualizó que estas reuniones con los padres y madres de los estudiantes desaparecidos se mantienen a petición de los propios familiares, quienes solicitaron la continuidad de los encuentros iniciados durante el gobierno del presidente López Obrador.

“Pidieron que continúen las reuniones como las iniciaron con el presidente López Obrador”, mencionó la mandataria.

La presidenta insistió en la importancia de que el caso Ayotzinapa sea investigado y atendido de manera independiente, como ha sido hasta ahora, en reconocimiento a su impacto nacional y a la demanda de justicia de los familiares y la sociedad.

Añadió que su administración está comprometida a mantener la comunicación con los afectados y a informar sobre cualquier avance relevante en el esclarecimiento de los hechos.