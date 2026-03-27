Sheinbaum afirma que su gobierno ha localizado a más de 31 mil desaparecidos: “Los datos son verdaderos”, dice a opositores

Sheinbaum indicó que en su gobierno se ha localizado a más de 31 mil personas desaparecidas. | Presidencia

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que en lo que va de su gobierno se han localizado a más de 31 mil personas reportadas como desaparecidas en México, tras presentar el informe .

En su conferencia de prensa mañanera, la mandataria informó que las 31 mil personas han sido localizadas con vida y ya fueron retiradas del registro de desaparecidos.

“Fíjense que hemos encontrado en todo el período de personas desaparecidas, que obviamente algunos de ellos ya no están en el registro o están por retirarse del registro, más de 31 mil desde que llegamos al gobierno.

“De octubre de 2024 a la fecha, hemos encontrado a más de 31 mil que están en alguna de estas categorías que se han presentado o que ya las retiramos del registro, pues porque ya se encontraron con vida”, dijo en Palacio Nacional.

Al ser cuestionado sobre los casos de personas desaparecidas desde hace décadas, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Arturo Medina Padilla, explicó que el protocolo homologado de búsqueda contempla la atención de desapariciones de larga data y que las familias continúan con la búsqueda de sus seres queridos, incluso después de muchos años.

“Las familias siguen buscando a sus seres queridos aunque hayan pasado muchos años. En el caso de la primera etapa, donde había una represión del Estado y desaparición forzada vinculada a esta represión, hay colectivos con los que seguimos trabajando de manera permanente en reuniones periódicas, y le damos seguimiento. Hay acciones de búsqueda en campo, pero es muy importante decir que es una demanda histórica de buscar en vida y también una convicción del Gobierno de México”, explicó Medina Padilla.

Sobre las nuevas herramientas tecnológicas incorporadas tras las recientes reformas legales, Sheinbaum mencionó que se utilizan desde herramientas satelitales hasta la Plataforma Única de Identidad (PUI), que permite el cruce de datos a través de la CURP para rastrear actividades administrativas de las personas reportadas como desaparecidas.

“Desde que se hace un reporte ahora con la reforma de julio del 2025, además de que ya tiene que tener datos completos, se envía el registro, tiene que tener carpeta de investigación y se manda la alerta nacional a través de medios de comunicación, correos electrónicos, terminales de autobuses, aeropuertos e incluso empresas de telefonía difunden esta alerta nacional”, detalló.

En cuanto a la atención de servidores públicos frente a estos casos, Sheinbaum indicó que las leyes reformadas contemplan sanciones administrativas y penales para quienes no cumplan con su deber de activar los protocolos de búsqueda.

“Cualquier servidor público que en el ejercicio de su función no dé seguimiento y cumplimiento a la ley será sancionado administrativamente en el ámbito de responsabilidad de los servidores públicos, con independencia de la responsabilidad penal”, Medina Padilla.

Al responder a las críticas de la oposición sobre un posible cambio en la interpretación de las cifras de desaparecidos, Sheinbaum defendió la transparencia de su gobierno: “La oposición va a decir cualquier cosa, ¿no? Nosotros responsablemente estamos reportando lo que encontramos. Y es con total transparencia. Cualquier persona que pueda acercarse a la Comisión Nacional de Búsqueda puede verificar que los datos que estamos diciendo son verdaderos”.

La presidenta explicó que la plataforma de registro de personas desaparecidas no contaba con controles suficientes, lo que permitió registros incompletos. “Hay muchas registros que no tienen cómo contactar a la persona o no tienen el nombre completo o no tienen la dirección”, dijo.

Detalló que existen más de 46 mil registros con datos insuficientes y aseguró que, tras la reforma legal de julio de 2025, el registro ahora exige información completa y obliga a las fiscalías a abrir carpetas de investigación para cada caso.