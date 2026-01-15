“Cada ficha de búsqueda representa una ausencia”: Congreso CDMX pide a las alcaldías proteger fotoboletines de personas desaparecidas

Fichas de búsqueda de personas desaparecidas Crédito: Cuartoscuro

El Congreso de la Ciudad de México solicitó a los titulares de las 16 alcaldías de la capital proteger las lonas y fichas de búsqueda de personas desaparecidas hasta que las personas sean localizadas.

La propuesta fue llevada ante el pleno del palacio legislativo, a través de la diputada presidenta de la Comisión de Atención Especial a Víctimas, Ana Luisa Buendía García, por petición de colectivos de madres buscadoras:

“Las familias buscadoras nos han expresado una preocupación constante y profundamente dolorosa: el retiro de las lonas y fotoboletines que ellas mismas colocan en espacios públicos. Las lonas de fotoboletines no son simples materiales impresos, representan esfuerzo económico, emocional y físico que las familias realizan con recursos propios”, explicó la funcionaria.

Buendía señaló que las personas buscadoras piden “sensibilidad”, al comprender que las lonas y las fotografías en las calles y espacios públicos de la capital “son parte de su derecho a participar activamente en la búsqueda y que su permanencia puede marcar la diferencia entre silencio y una pista, entre el olvido y la memoria”.

Fichas de búsqueda pegadas en el metro Crédito: Cuartoscuro

En cuanto a la participación de las alcaldías, estas son las responsables del espacio público en su territorio; sin embargo, la diputada hizo una precisión: “No se trata de desordenar la ciudad ni de invadir atribuciones, sino de (...) permitir que las lonas permanezcan visibles hasta que cumplan su propósito, ayudar a localizar a una persona desaparecida”.

En México, la desaparición de personas es una problemática que, específicamente en la capital, en el período de tiempo que abarca del del 1 de enero del 2024 al 15 de enero del presente año, se registra un total de 6 mil 74 personas desaparecidas, no localizadas y localizadas.

Del total, continúan sin ser localizadas 3 mil 182 personas; asimismo, 2 mil 803 personas fueron halladas con vida en la Ciudad de México, según datos de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB).

Crédito: Congreso de la CDMX

La presidenta de la Comisión destacó las acciones que ha implementado la jefa de gobierno, Clara Brugada Molina, desde el inicio de su gobernanza: creación del gabinete de búsqueda de personas desaparecidas (31 de enero de 2025), estrategia de búsqueda con 30 compromisos claros y verificables, la creación del Centro de Atención Integral para la Búsqueda de Personas (CAIBP) que pretende agilizar la búsqueda de personas.

“Hoy cerca del 80 por ciento de estos compromisos ya están cumplidos o en fase avanzada, uno de los avances ha sido la actualización del fotoboletín de búsqueda, una herramienta fundamental que hoy es más efectiva”. Además, Buendía asegura que el gobierno capitalino mantiene un buen entendimiento con las familias buscadoras: “reconocen los avances, valoran el acompañamiento institucional y creen en la coordinación”.