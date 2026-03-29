Cómo producir endorfinas de forma natural para reducir el dolor físico, emocional y el estrés (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las endorfinas son neurotransmisores que funcionan como analgésicos naturales del cuerpo, ayudando a bloquear el dolor, mejorar el estado de ánimo y combatir el estrés.

Según información de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la liberación natural de endorfinas puede lograrse a través de ciertas actividades y hábitos cotidianos que favorecen tanto el bienestar físico como mental.

¿Qué son las endorfinas y para qué sirven?

Las endorfinas actúan como el sistema de recompensa del cerebro y cumplen funciones esenciales:

Analgésico natural: Bloquean señales de dolor a nivel del sistema nervioso, de manera similar a los opiáceos, pero sin efectos secundarios.

Bienestar y euforia: Generan sensaciones placenteras y mejoran el ánimo tras el esfuerzo físico o emocional.

Reducción del estrés: Contrarrestan los efectos del cortisol, la hormona del estrés, y ayudan a disminuir la ansiedad.

Refuerzo inmune: Estimulan la función inmunológica, contribuyendo a la protección contra enfermedades.

Motivación: Refuerzan conductas saludables al asociarlas con sensaciones de placer, como el ejercicio, la risa o el contacto social.

¿Qué son las endorfinas y para qué sirven? (Imagen Ilustrativa Infobae)

Actividades recomendadas por la UNAM para liberar endorfinas

La UNAM recomienda integrar una serie de hábitos diarios para estimular la producción de endorfinas de manera natural:

1. Ejercicio físico regular

El movimiento corporal es una de las formas más efectivas para aumentar los niveles de endorfinas. Actividades como caminar, correr, nadar, bailar o andar en bicicleta ayudan a que el cerebro libere estas hormonas, generando la llamada “euforia del corredor”.

2. Risa y emociones positivas

Reír a carcajadas y disfrutar de momentos con amigos o seres queridos promueve la liberación de endorfinas. Participar en actividades sociales, compartir bromas y buscar experiencias positivas son estrategias eficaces para mejorar el estado de ánimo.

3. Alimentación saludable

Algunos alimentos específicos estimulan la producción de endorfinas:

Chocolate negro: Su consumo, especialmente de alta pureza, está asociado con el aumento de la satisfacción y el bienestar.

Comida picante: La presencia de capsaicina en los chiles y otros alimentos picantes promueve la liberación de estas hormonas.

Frutas y probióticos: El plátano, los cítricos y los alimentos fermentados benefician el equilibrio mental y físico.

4. Meditación, relajación y prácticas mente-cuerpo

La meditación, el yoga, la respiración profunda y los masajes ayudan a calmar el sistema nervioso y favorecen la segregación de endorfinas. Estas prácticas contribuyen a la reducción del dolor físico y del estrés emocional.

5. Aromaterapia y estimulación sensorial

El uso de aceites esenciales como lavanda, romero o cítricos (naranja, pomelo) puede estimular la producción de endorfinas a través de la aromaterapia, generando un efecto tranquilizante y placentero.

6. Exposición a la luz solar

Tomar el sol de manera moderada incrementa la liberación de endorfinas, según señala la UNAM. Así, dedicar algunos minutos al aire libre cada día puede mejorar el ánimo y contribuir a la salud integral.

7. Actividades placenteras y hobbies

Dedicar tiempo a pasatiempos que generen satisfacción —como escuchar música, pintar, bailar, leer o practicar algún deporte— es una forma sencilla y constante de mantener altos los niveles de endorfinas.

Actividades recomendadas por la UNAM para liberar endorfinas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otras formas naturales avaladas por la ciencia

Diversas instituciones, como la Cleveland Clinic y la Mayo Clinic, complementan estas recomendaciones con otras actividades:

Relaciones sexuales: El placer sexual eleva la segregación de endorfinas.

Escuchar música: La música que gusta provoca respuestas positivas en el cerebro.

Recibir masajes: Esta práctica relaja y estimula la producción hormonal de bienestar.

Resumen de las mejores prácticas para liberar endorfinas

Realizar ejercicio físico de forma regular.

Consumir alimentos como chocolate negro y comida picante.

Reír y mantener contacto social frecuente.

Practicar meditación, yoga o recibir masajes.

Disfrutar de pasatiempos y actividades placenteras.

Exponerse moderadamente a la luz solar.

Utilizar aceites esenciales para aromaterapia.

Clave para el bienestar mental y físico

Las endorfinas son fundamentales para afrontar el dolor físico, el estrés emocional y mejorar la calidad de vida. Incorporar estas prácticas de manera cotidiana —como lo recomienda la UNAM— permite fortalecer el sistema inmune, equilibrar las emociones y potenciar la salud de forma integral.