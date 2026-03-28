México

Solo 61% de los hogares mexicanos tiene agua potable todos los días: el reto de la igualdad hídrica

Dentro de la agenda del agua en México persisten diferencias notables en la cobertura y el servicio diario en viviendas y municipios

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Agua cristalina cayendo de un grifo moderno de cromo en un vaso de vidrio transparente sobre un fondo de azulejos blancos.
El acceso al gua en México suele ser limitado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el contexto del Día Mundial del Agua, celebrado el pasado 22 de marzo, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) dio a conocer el lema “Donde fluye el agua, crece la igualdad”, el cual adquiere relevancia al resaltar la importancia pública de los recursos hídricos y su impacto en la equidad social.

Esta efeméride enfatiza el poder igualador de este líquido vital, aludiendo a su capacidad para reducir las brechas entre quienes acceden a este insumo y quienes enfrentan carencias cotidianas, afectando especialmente a las niñas y mujeres responsables de la recolección en sus comunidades.

Relación entre el acceso al agua y la equidad social

La relación entre acceso al agua y equidad social se evidencia en la rutina diaria de miles de hogares donde la obtención del recurso recae sobre la comunidad femenina. La desigualdad en la distribución del agua limita sus oportunidades y afecta su bienestar, restringiendo derechos fundamentales.

La efeméride coincide con la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el pasado 8 de marzo, que también impulsa iniciativas orientadas a la protección de caudales y fuentes hídricas, así como la garantía de acceso suficiente, seguro y asequible a este elemento para las familias.

Retos de la agenda de agua en México

La agenda del agua en México enfrenta retos urgentes. Persisten diferencias notables en la cobertura y el servicio diario dentro de viviendas y municipios, así como en el acceso al saneamiento básico y el tratamiento de aguas residuales.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), solo 61 por ciento de las casas del país dispone de servicio diario de agua potable y menos de 73 por ciento cuenta con saneamiento básico gestionado de manera segura.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La jornada mundial refuerza el llamado a renovar compromisos colectivos para reducir las brechas de acceso y fomentar la equidad a través de la gestión sostenible del agua.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, el volumen total de aguas residuales provenientes de fuentes municipales e industriales que recibe algún tipo de tratamiento alcanza apenas el 40 por ciento.

El déficit en el tratamiento y reutilización de este liquido profundiza la brecha en el acceso y calidad del recurso. La falta de infraestructura adecuada impide que los beneficios del agua potable lleguen a todos los sectores sociales.

Esta problemática afecta de modo más severo a las comunidades rurales y zonas marginadas, donde la disponibilidad diaria es limitada y la responsabilidad de acarrear este elemento sigue recayendo mayoritariamente en las mujeres.

La jornada mundial refuerza el llamado a renovar compromisos colectivos para reducir las brechas de acceso y fomentar la equidad a través de la gestión sostenible del agua.

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