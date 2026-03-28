México

Clara Brugada y Gianni Infantino, Presidente de la FIFA, inauguran la galería “Álbum Épico” en CDMX

El presidente de la FIFA se dio cita a la galería previo al arranque del partido entre México y Portugal en el Estadio Banorte

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Inauguraron la galería juntos. X: @ar2_mx
Inauguraron la galería juntos. X: @ar2_mx

La inauguración de la exposición Álbum Épico en el Museo Yancuic contó esta tarde con la presencia de Clara Brugada, Jefa de Gobierno; Gianni Infantino, presidente de la FIFA; Mikel Arriola, presidente de la FMF; Gabriela Cuevas, representante del Gobierno de México para el Mundial 2026; y Emilio Azcárraga Jean.

Todo esto se desarrolló unas horas antes del arranque del partido entre México y Portugal, que marcará la reinauguración del Estadio Azteca, ahora mejor conocido como Estadio Banorte.

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