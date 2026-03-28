Clara Brugada y Gianni Infantino, Presidente de la FIFA, inauguran la galería “Álbum Épico” en CDMX

La inauguración de la exposición Álbum Épico en el Museo Yancuic contó esta tarde con la presencia de Clara Brugada, Jefa de Gobierno; Gianni Infantino, presidente de la FIFA; Mikel Arriola, presidente de la FMF; Gabriela Cuevas, representante del Gobierno de México para el Mundial 2026; y Emilio Azcárraga Jean.
Todo esto se desarrolló unas horas antes del arranque del partido entre México y Portugal, que marcará la reinauguración del Estadio Azteca, ahora mejor conocido como Estadio Banorte.
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