México

Marina sale al rescate de dos veleros que llevaban ayuda a Cuba

En los vehículos viajaban nueve tripulantes, fueron desplegadas unidades de superficie y aéreas

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Marina busca embarcaciones con nueve tripulantes que desaparecieron mientras transportaban ayuda a Cuba
(Semar)

La Secretaría de Marina (Semar) activó los protocolos de búsqueda para hallar dos embarcaciones tipo velero en los que viajan nueve tripulantes y que tenían como destino llevar ayuda humanitaria a Cuba.

El reporte del 26 de marzo señala que las unidades salieron desde el pasado 20 de marzo desde Isla Mujeres, Quintana Roo y pretendían llegar a La Habana entre el 24 y 25 del mismo mes.

Hasta el momento no hay registro de que las embarcaciones hallan llegado a su destino y se perdió el contacto con las mismas. Como parte de las labores de búsqueda los elementos desplegaron unidades de superficie y aéreas, entre ellas aeronaves tipo Persuader que buscan en la ruta estimada de Quintana Roo a Cuba.

Emiten alertas a mandos navales y agencias de distintos países

“Se activaron de manera inmediata los protocolos correspondientes, en cumplimiento de la responsabilidad del Estado mexicano de salvaguardar la vida humana en la mar”, es parte del informe.

Marina busca embarcaciones con nueve tripulantes que desaparecieron mientras transportaban ayuda a Cuba
(Semar)

También fueron alertados los Mandos Navales de la Quinta Región Naval, Novena Zona Naval, con sede en Isla Mujeres y Yucalpetén, así como de las Estaciones Navales de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima (ENSAR) de esos mandos.

En paralelo, hay coordinación con agencias y centros de Polonia, Francia, Cuba y Estados Unidos.

Para abonar a las labores de búsqueda, la Marina hizo un llamado a las embarcaciones comerciales, pesqueras y recreativas que están en el Caribe y Golfo de México para que reporten datos en caso de contar con ellos.

“Se mantiene un monitoreo permanente y análisis continuo de la información disponible, lo que permite la actualización del plan de acción de búsqueda y la definición de zonas probables de deriva”, añade la institución.

Claudia Sheinbaum reitera apoyo humanitario a Cuba

El pasado 23 de marzo la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo comentó que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) “debería” enviar ayuda humanitaria a Cuba.

México respalda la autodeterminación de Cuba y rechaza las soluciones violentas en conflictos internacionales. | (Crédito: Presidencia)
México respalda la autodeterminación de Cuba y rechaza las soluciones violentas en conflictos internacionales. | (Crédito: Presidencia)

Aseguró que su administración mantendrá su apoyo a la isla caribeña. “Vamos a enviar toda la ayuda humanitaria que sea necesaria”, expuso en su conferencia matutina.

Mientras que un día antes, en la X Cumbre de la CELAC celebrada en Colombia, el canciller mexicano Juan Ramón de la Fuente habló sobre el compromiso de México con Cuba. “Continuaremos prestando toda la ayuda humanitaria que nos sea posible al pueblo cubano”, aseguró el funcionario.

Fue en febrero pasado que Claudia Sheinbaum confirmó que si bien su administración no enviará petróleo a la isla, sí apoyará con ayuda humanitaria. “Vamos a seguir enviando ayuda humanitaria, alimentación y algunas otras solicitudes que nos ha hecho el gobierno cubano que necesita su pueblo”, destacó la mandataria.

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