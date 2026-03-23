Sheinbaum señala que la ONU “también debería” enviar ayuda humanitaria a Cuba

México respalda la autodeterminación de Cuba y rechaza las soluciones violentas en conflictos internacionales. | (Crédito: Presidencia)

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, señaló que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) “debería” enviar ayuda humanitaria a Cuba, al considerar que ante cualquier conflicto deben privilegiarse las vías multilaterales y no las soluciones violentas.

Durante su conferencia de prensa matutina de este lunes 23 de marzo, la mandataria subrayó que México respalda la autodeterminación del pueblo cubano para definir su propio gobierno. “Esas son las vías en caso de algún diferendo o solicitud: no un país sobre otro, no la invasión, no la solución violenta”, afirmó.

En ese sentido, Sheinbaum reiteró que el gobierno mexicano mantendrá su apoyo a la isla caribeña mediante el envío de ayuda humanitaria. Informó que este mismo lunes zarpará desde México un barco con insumos hacia Cuba. “Vamos a enviar toda la ayuda humanitaria que sea necesaria”, puntualizó.

Activists participating in the Nuestra America Convoy flotilla load a boat with humanitarian aid for Cuba before setting sail from Isla Mujeres, in Quintana Roo state, Mexico, March 20, 2026. REUTERS/Paola Chiomante

Asimismo, destacó que brigadas internacionales han salido desde territorio mexicano con respaldo logístico, incluyendo acompañamiento de la Secretaría de Marina para resguardar las embarcaciones, especialmente aquellas de menor tamaño, y evitar incidentes durante el trayecto.

Finalmente, la jefa del Ejecutivo reafirmó que México continuará apoyando a Cuba y defendiendo el principio de autodeterminación de los pueblos, al tiempo que insistió en que cualquier conflicto debe resolverse mediante mecanismos multilaterales.

Sheinbaum insiste en que Cuba y EEUU dialoguen

La presidenta de México ratificó el compromiso de su gobierno. con el diálogo como mecanismo para abordar las tensiones entre Cuba y Estados Unidos.

Explicó que México mantiene comunicación constante con ambos países con el objetivo de contribuir a una solución pacífica y diplomática.

(Infobae-Itzallana)

Claudia Sheinbaum también informó que el gobierno mexicano evalúa alternativas para facilitar el envío de combustible a Cuba, tanto en calidad de ayuda humanitaria como a través de acuerdos comerciales que no comprometan los intereses de México.

Esta medida responde a la crisis energética que enfrenta el país caribeño, caracterizada por apagones recurrentes a nivel nacional y regional, atribuida a un sistema eléctrico deteriorado y a las restricciones impuestas por las sanciones de EEUU contra las naciones que envíen apoyo.

La jefa del Ejecutivo subrayó la postura de México a favor de la colaboración internacional y el respeto a la soberanía de Cuba, reiterando la solicitud a la ONU para que canalice ayuda humanitaria ante la creciente dificultad que atraviesa la isla. Las restricciones estadounidenses han limitado severamente el acceso de Cuba a combustibles como diésel y fueloil, lo que ha provocado la paralización de sectores clave de la economía y un incremento en el malestar social.