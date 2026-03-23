México

Sheinbaum señala que la ONU “también debería” enviar ayuda humanitaria a Cuba

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció el envío de un barco con insumos humanitarios desde México hacia la isla caribeña este lunes 23 de marzo

Guardar
México respalda la autodeterminación de
México respalda la autodeterminación de Cuba y rechaza las soluciones violentas en conflictos internacionales. | (Crédito: Presidencia)

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, señaló que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) “debería” enviar ayuda humanitaria a Cuba, al considerar que ante cualquier conflicto deben privilegiarse las vías multilaterales y no las soluciones violentas.

Durante su conferencia de prensa matutina de este lunes 23 de marzo, la mandataria subrayó que México respalda la autodeterminación del pueblo cubano para definir su propio gobierno. “Esas son las vías en caso de algún diferendo o solicitud: no un país sobre otro, no la invasión, no la solución violenta”, afirmó.

En ese sentido, Sheinbaum reiteró que el gobierno mexicano mantendrá su apoyo a la isla caribeña mediante el envío de ayuda humanitaria. Informó que este mismo lunes zarpará desde México un barco con insumos hacia Cuba. “Vamos a enviar toda la ayuda humanitaria que sea necesaria”, puntualizó.

Activists participating in the Nuestra
Activists participating in the Nuestra America Convoy flotilla load a boat with humanitarian aid for Cuba before setting sail from Isla Mujeres, in Quintana Roo state, Mexico, March 20, 2026. REUTERS/Paola Chiomante

Asimismo, destacó que brigadas internacionales han salido desde territorio mexicano con respaldo logístico, incluyendo acompañamiento de la Secretaría de Marina para resguardar las embarcaciones, especialmente aquellas de menor tamaño, y evitar incidentes durante el trayecto.

Finalmente, la jefa del Ejecutivo reafirmó que México continuará apoyando a Cuba y defendiendo el principio de autodeterminación de los pueblos, al tiempo que insistió en que cualquier conflicto debe resolverse mediante mecanismos multilaterales.

Sheinbaum insiste en que Cuba y EEUU dialoguen

La presidenta de México ratificó el compromiso de su gobierno. con el diálogo como mecanismo para abordar las tensiones entre Cuba y Estados Unidos.

Explicó que México mantiene comunicación constante con ambos países con el objetivo de contribuir a una solución pacífica y diplomática.

(Infobae-Itzallana)
(Infobae-Itzallana)

Claudia Sheinbaum también informó que el gobierno mexicano evalúa alternativas para facilitar el envío de combustible a Cuba, tanto en calidad de ayuda humanitaria como a través de acuerdos comerciales que no comprometan los intereses de México.

Esta medida responde a la crisis energética que enfrenta el país caribeño, caracterizada por apagones recurrentes a nivel nacional y regional, atribuida a un sistema eléctrico deteriorado y a las restricciones impuestas por las sanciones de EEUU contra las naciones que envíen apoyo.

La jefa del Ejecutivo subrayó la postura de México a favor de la colaboración internacional y el respeto a la soberanía de Cuba, reiterando la solicitud a la ONU para que canalice ayuda humanitaria ante la creciente dificultad que atraviesa la isla. Las restricciones estadounidenses han limitado severamente el acceso de Cuba a combustibles como diésel y fueloil, lo que ha provocado la paralización de sectores clave de la economía y un incremento en el malestar social.

Temas Relacionados

Claudia SheinbaumONUCubaPolítica Mexicanamexico-noticias

Más Noticias

Mujer que descubrió infidelidad de su marido con maestra de su hija podría pasar 3 años en prisión por fallida venganza

La detención ocurrió en el municipio de Guadalupe, en Nuevo León; el esposo de la detenida también enfrenta una investigación penal

Mujer que descubrió infidelidad de

Localizan con vida a los 7 electricistas reportados como desaparecidos en Matehuala, San Luis Potosí

Los familiares de los siete hombres perdieron contacto con ellos cuando terminaron su jornada laboral

Localizan con vida a los

Rescatan a 700 animales encerrados en una vivienda del Estado de México

Según información de la Policía Municipal, se cree que el inmueble pudo haber sido invadido por el grupo criminal “Los 300”

Rescatan a 700 animales encerrados

Uruguay convoca a sus figuras de la Liga MX para medirse a Inglaterra y Argelia rumbo al Mundial 2026

Los amistosos de marzo permitirán a Uruguay ajustar táctica y evaluar a sus elementos

Uruguay convoca a sus figuras

Cronología de la desaparición de siete electricistas en San Luis Potosí: más de 500 militares los buscan

Los operativos para dar con su paradero incluyen dos helicópteros y rastreos terrestres por elementos del Ejército y de la Guardia Civil estatal

Cronología de la desaparición de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Localizan con vida a los

Localizan con vida a los 7 electricistas reportados como desaparecidos en Matehuala, San Luis Potosí

Detienen a hombre que asesinó a un niño de 6 años y lesionó a una menor en ataque armado en Nuevo León

Sheinbaum solicitará informe a la FGR sobre hallazgo de restos óseos en funeraria en Iguala: estaría ligada al caso Ayotzinapa

Hallan toma clandestina en Tlalnepantla y aseguran 25 mil litros de huachicol

Grupo Élite, el brazo armado que consolidó el poder de Juan Carlos Valencia en el CJNG

ENTRETENIMIENTO

Qué porcentaje de dinero le

Qué porcentaje de dinero le daban creadores de OnlyFans mexicanos a Leonid Radvinsky

Chiquis encuentra esperanza en la historia de Anahí tras no poderse convertir en mamá:“Tengo fe, sí se puede”

Pablo Montero sufre accidente automovilístico previo al estreno de ‘Perfume de Gardenia’

El live action de Moana ya tiene fecha de estreno en México y revela a La Roca como Maui

Ca7riel y Paco Amoroso regresan a CDMX y anuncian una gira que abarca diversas ciudades del país

DEPORTES

Uruguay convoca a sus figuras

Uruguay convoca a sus figuras de la Liga MX para medirse a Inglaterra y Argelia rumbo al Mundial 2026

“Veo como una bendición jugar con puros mexicanos”, Gabriel Milito habla sobre lo que representa dirigir a Chivas

Clausura 2026: cuándo regresa la actividad en la Liga MX tras la Fecha FIFA

Así va la tabla de goleadores del Clausura 2026: ¿quién la encabeza tras la Jornada 12?

Ryan García explota contra Terence Crawford pese a triunfo con Canelo Álvarez: “Es un inflado que no sirve”