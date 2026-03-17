México

En territorio de Los Mayos: Marina desmantela ‘narcolaboratorio’ de metanfetaminas en Culiacán

Un operativo conjunto en el poblado “El Tule” permitió el aseguramiento de 800 kilos de droga y destruyó grandes volúmenes de otros precursores químicos

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El laboratorio asegurado se encuentra
El laboratorio asegurado se encuentra en una zona controlada por "Los Mayos". (Foto: Secretaría de Marina)

La Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, en coordinación con personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, localizó y desmanteló un laboratorio clandestino destinado a la producción de metanfetamina en Culiacán, Sinaloa.

El operativo se llevó a cabo en las inmediaciones del poblado “El Tule”, como resultado de patrullajes de vigilancia aérea y terrestre. Durante estas acciones, el personal desplegado identificó una instalación utilizada para la elaboración de droga sintética, la cual fue asegurada y, posteriormente, destruida. De acuerdo con fuentes cercanas a Infobae, este laboratorio se encuentra en una zona controlada por “Los Mayos”.

En el lugar, las autoridades incautaron cerca de 800 kilogramos de producto terminado, además de diversos precursores químicos. Entre las sustancias localizadas se encontraban:

  • Mil litros de ácido clorhídrico
  • 430 litros de P2P
  • 60 litros de ácido acético,
  • 800 litros de acetona
  • 200 litros de tolueno

También se aseguraron 200 kilogramos de azobisisobutironitrilo, 75 kilogramos de hidróxido de sodio y 250 kilogramos de ácido tartárico, todos ellos utilizados en distintos procesos para la fabricación de metanfetamina. Estos materiales fueron destruidos en el lugar para evitar su uso posterior.

Narcolaboratorio

El hallazgo de estas instalaciones
El hallazgo de estas instalaciones fue resultado de patrullajes de vigilancia aérea y terrestre. (Foto: Secretaría de Marina)

De acuerdo con la Secretaría de Marina, el laboratorio contaba con áreas de operación amplias, así como materiales necesarios para sostener la producción de narcóticos a gran escala. La intervención incluyó la inhabilitación completa de la infraestructura, con el objetivo de impedir su reactivación.

Afectación a las estructuras logísticas

La dependencia indicó que este aseguramiento representa una afectación a las estructuras logísticas de la delincuencia organizada, al limitar la capacidad de producción y distribución de drogas sintéticas.

Asimismo, destacó que la coordinación entre instituciones de seguridad permitió ejecutar la operación de manera conjunta, como parte de las acciones permanentes para combatir actividades ilícitas en la región.

La Secretaría de Marina reiteró que continuará trabajando de forma coordinada con autoridades de los tres niveles de gobierno para fortalecer las condiciones de seguridad y contribuir a la paz en el país.

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