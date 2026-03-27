Estos son los líderes del CJNG sancionados por terrorismo en Argentina

Seis de las 12 personas ingresadas este 12 de marzo a la lista RePET son identificados como líderes dentro de la estructura del cártel jalisciense. Crédito: Jesús Aviles - Infobae México

El Gobierno de Argentina inscribió este 26 de marzo de 2026 a doce presuntos miembros del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET). Ante esta decisión, surge la pregunta: ¿quiénes son los sancionados y cuál es su rol dentro de la organización?

Es la primera vez que la estructura criminal mexicana y sus principales operadores reciben la calificación de organización terrorista en el país sudamericano. La medida del gobierno encabezado por Javier Milei apunta a bloquear posibles recursos y prohibir operaciones financieras con las 12 personas para limitar sus movimientos, tal y como lo hace EEUU con la lista de personas sancionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros, (OFAC por sus siglas en inglés).

La decisión del gobierno argentino llega 31 días después del abatimiento de Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder histórico del CJNG.

El listado incluye a seis de los jefes identificados con mayor rango de la estructura, quienes concentrarían el poder operativo, financiero y logístico del cártel.

Juan Carlos Valencia González, “El 03”

Juan Carlos Valencia González, alias “El 03”, es hijastro de Nemesio Oseguera Cervantes y uno de los operadores clave del Cártel Jalisco Nueva Generación; nacido en California, ha escalado dentro del grupo hasta convertirse en su nuevo líder, según reportes. (Infobae)

Juan Carlos Valencia González, alias “El 03” o “El R3”, destaca por su doble nacionalidad mexicana y estadounidense. Es hijo de Rosalinda González Valencia, exesposa de “El Mecho”. Reportes periodísticos lo señalan como el nuevo líder absoluto del CJNG tras la muerte de su padrastro.

Es descrito como líder del Grupo Élite, encargado de las operaciones armadas de alto impacto y del control de territorios estratégicos.

El Departamento de Estado estadounidense mantiene vigente una recompensa de cinco millones de dólares por información sobre su paradero.

Hugo Gonzalo Mendoza Gaytán, “El Sapo”

Hugo Gonzalo Mendoza Gaytán, 'El Sapo'

Hugo Gonzalo Mendoza Gaytán, conocido como “El Sapo”, aparece en el centro de las investigaciones por su rol como jefe de la célula Comando 90.

Es señalado por coordinar la creación de campamentos de entrenamiento y ordenó ejecuciones y secuestros en Jalisco, entre los que destaca el caso del Rancho Izaguirre.

Autoridades estadounidenses lo identificaron como uno de los principales responsables de la desaparición de jóvenes en Lagos de Moreno en 2023. En 2019 fue señalado como jefe de plaza del CJNG en Puerto Vallarta, por lo que sus actividades estarían relacionadas con el trasiego de drogas y la supervisión del narcomenudeo.

El Departamento del Tesoro y el Departamento de Estado de Estados Unidos lo sancionaron y ofrecen recompensa por datos que permitan su localización.

El Sapo junto con La Firma y El Plumas serían los tres sujetos detrás del atentado contra Omar García Harfuch, actual titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), ocurrido el pasado 26 de junio de 2020 en una lujosa zona de la CDMX.

Audias Flores Silva, “El Jardinero”

Audias Flores Silva, conocido como “El Jardinero”

Audias Flores Silva, mejor conocido como “El Jardinero”, fue identificado como jefe regional en Jalisco y Michoacán, además de tener operaciones en Nayarit. Según reportes previos de este medio, entre sus actividades están la supervisión de laboratorios de metanfetamina y rutas internacionales de tráfico.

Flores Silva presuntamente ejerció funciones de protección de “El Mencho” y facilitó la expansión territorial del cártel en el occidente mexicano.

Hace algunos años era mencionado en corridos que lo señalaban como el sucesor del Mencho al frente del CJNG, debido a su cercanía y relevancia en la organización.

Ricardo Ruiz Velasco, “El Doble R”

Se presume que "El Doble R" tendría al menos dos propiedades en el municipio. (Borderland Beat)

Ricardo Ruiz Velasco, conocido como “El Doble R” o “El RR”, controla operaciones en la zona metropolitana de Guadalajara, así como en Michoacán y Zacatecas.

Es señalado como líder del Grupo Élite del CJNG, una célula de y responsable de la propaganda criminal del cártel, además de ejecutar acciones violentas selectivas para consolidar presencia territorial.

Francisco Javier Gudiño Haro, “El Plumas” o “La Gallina”

Francisco Javier Gudiño Haro, conocido como “El Plumas” o “La Gallina”, figura entre los fugitivos más buscados por la DEA. Su historial criminal incluye liderazgo de un grupo armado del CJNG junto a “La Firma”, coordinación de asesinatos de políticos y rivales, y uso de armas de alto calibre en la zona metropolitana de Guadalajara y Puerto Vallarta.

El Plumas enfrenta cargos en Estados Unidos por conspiración para distribuir e importar metanfetamina y cocaína.

Es señalado por su rol activo en actos de violencia, homicidios por encargo y atentados de alto perfil, como el asesinato del exgobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, el cual habrían planeado junto con La Firma y El Sapo, al igual que el atentado contra Harfuch.

Reportes periodísticos también lo vinculan con extorsiones, secuestros, desapariciones forzadas y la administración de centros de entrenamiento criminal en Jalisco.

Carlos Andrés Rivera Varela, “La Firma”

El sujeto también fue sancionado por la OFAC (FBI)

Carlos Andrés Rivera Varela, conocido como “La Firma”, es originario de Colombia. El gobierno de Estados Unidos lo idntifica como uno de los jefes de plaza más importantes del CJNG. Su nacionalidad y sus conexiones en Sudamérica lo posicionan como enlace fundamental entre grupos criminales de la región y la estructura mexicana del cártel.

En años recientes ha sido vinculado con el reclutamiento de colombianos que sirven como mercenarios y brindan adiestramiento de combate para el CJNG.

Su nombre ha cobrado debido a las menciones que le han hecho en diversos corridos como “Proyecto X”, donde es descrito como organizador y anfitrión de fiestas de alto nivel para la élite del CJNG.

Este tipo de exposiciones refuerza la percepción de su poder dentro del grupo y su rol como operador logístico y financiero en una de las zonas más relevantes para las actividades del cártel.

Los otros 6 integrantes sancionados por Argentina

Además de los ser presuntos líderes, la lista argentina incluye otros cinco hombre una mujer vinculados a la estructura criminal del CJNG. Estos nombres corresponden a operadores logísticos, financieros o regionales y forman parte de la red de apoyo que sostiene las actividades del cártel en México y fuera de sus fronteras

Fotografías de los sancionados 1, 2, 5 y 6. Crédito: OFAC y Redes Sociales.

Alejandro Chacón Miranda: Operador con base identificada en Jalisco y Michoacán, con antecedentes en movimientos financieros asociados al cártel. Es también conocido como el agente viajes. El gobierno de EEUU lo relacionó con el esquema de estafas mediante tiempo compartidos que opera el CJNG. Gerardo González Valencia, “Lalo”: Es señalado como exmiembro de “Los Cuinis” y hermano del líder absoluto de la organización, Abigael González Valencia. Nació en Aguililla, Michoacán y se le vincula con tareas de logística y financiamiento. Se encuentra preso luego de ser detenido en Uruguay en abril de 2016. Lalo sería la persona en esta lista con mayor relación criminal en Argentina, es señalado por haber lavado aproximadamente 10 millones de dólares y presuntamente poseer una cadena de supermercados en aquel país. Gerardo Rivera Ibarra, “El Compadre” o “El Guerito”: El nacido en Jalisco es señalado por su papel en operaciones de apoyo y redes de distribución en la región. Estaría encargado de una célula del CJNG capaz de suministrar fentanilo, metanfetamina y cocaína a Estados Unidos. Su centro de operaciones estaría en Jalisco y se le vincula con “El Jardinero“. No se conocen fotos sobre él. Juan Carlos Bañuelos Ramírez, “Prada” o “Pistones”: Es identificado como un líder encargado de enviar metanfetamina, fentanilo y cocaína a EEUU a través de escondites en maquinaria. Además, se le vincula con esquemas de lavado de dinero, compra de armas y la adquisición de precursores químicos para la elaboración de las drogas sintéticas. Al igual que con ”El Compadre", no se han revelado fotos sobre su aspecto. Julio Alberto Castillo Rodríguez, “El Chorro”: Castillo tiene una relación con la hija de “El Mencho”, Jessica Oseguera, alias “La Negra”, por lo que sus actividades criminales estarían ligadas al primer circulo de mando del CJNG. Diversos reportes periodísticos señalan Colima como su base de operaciones y control dentro del CJNG. tiene una relación con la hija de, alias, por lo que sus actividades criminales estarían ligadas al primer circulo de mando del. Diversos reportes periodísticos señalancomo su base de operaciones y control dentro del Wendy Delaith Amaral Arévalo: Única mujer en la lista, responsable de tareas financieras y logísticas. su residencia presuntamente está en Guadalajara. Es esposa de Gerardo González Valencia, alias Lalo. EEUU la señala dentro de la estructura criminal asociada a Los Cuinis y al CJNG.

La decisión del Gobierno argentino marca un precedente regional al calificar al CJNG y parte de sus operadores como actores terroristas, profundizando la cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado.

El proceso, que transcurrió tras el abatimiento de “El Mencho”, reflejaría la prioridad que la administración de Milei otorga a la protección del sistema financiero y a la prevención de actividades ilícitas en el país, además de revelar una posible influencia directa con el gobierno de Donald Trump.