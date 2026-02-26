Él es “El Chorro”, yerno y posible sucesor de El Mencho como líder del CJNG, en opinión de EEUU

Cayó El Mencho. ¿Quién tomará las riendas del CJNG? (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

Tras el abatimiento de El Mencho a manos de la Guardia Nacional durante el operativo del pasado 22 de febrero, el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) quedó momentáneamente sin un líder claro.

Hoy se barajean varios nombres para encabezar la organización criminal, pero hay uno que resalta de los demás, especialmente porque fue mencionado por Estados Unidos en un comunicado publicado hace algunos meses.

La Oficina de Control de Bienes Extranjeros de Estados Unidos (OFAC) señaló a Julio Alberto Castillo Rodríguez como un posible sucesor de Nemesio Oseguera Cervantes en la estructura del CJNG.

Él es Julio Alberto Castillo Rodríguez

El yerno de 'El Mencho' fue designado por la OFAC en 2016. (Departamento del Tesoro)

La agencia estadounidense lo describe como un dirigente de alto rango cuya capacidad de influencia, especialmente en el Puerto de Manzanillo, ha facilitado el acceso a precursores químicos empleados en la producción de fentanilo y otras drogas que son traficadas hacia Estados Unidos.

La trayectoria de Castillo Rodríguez, apodado “El Chorro”, ha estado marcada por episodios de detenciones y liberaciones en territorio mexicano.

En su historial destaca que la primera aparición en la lista negra del Departamento del Tesoro de Estados Unidos se remonta a 2016, cuando fue vinculado a empresas acusadas de financiar actividades ilícitas del CJNG. La OFAC lo volvió a señalar en octubre de 2021 en uno de sus informes, detallando operaciones criminales de relevancia en el estado de Colima.

FILE PHOTO: Un miembro del CJNG. REUTERS/Stringer/File Photo

El 23 de junio de 2015, autoridades realizaron un operativo en Zapopan, Jalisco, donde fue capturado junto a Rubén Oseguera González, alias El Menchito, hijo de El Mencho.

El arresto se produjo tras una intervención en una propiedad privada por parte de la las fuerzas del orden. La versión inicial indicaba que ambos fueron interceptados mientras transitaban en un vehículo, aunque una jueza luego determinó que la detención ocurrió dentro de un domicilio sin orden judicial. Las irregularidades procesales llevaron a su liberación el 1 de julio del mismo año.

El 6 de abril de 2016, El Chorro fue detenido por segunda vez en Guadalajara. Las autoridades lograron su arresto; sin embargo, volvió a obtener su libertad.

El Chorro es yerno de El Mencho

La cabaña en Tapalpa donde cayó Rubén Oseguera Cervantes, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, estaba en la lista negra de la Oficina de Control de Activos Extranjeros desde 2020 por presunto lavado de dinero. El complejo también figura en la acusación federal contra su hija, Jessica Johanna Oseguera González. (Anayeli Tapia/Infobae)

Luis Cresencio Sandoval, quien fue secretario de la Defensa Nacional durante el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, abordó el tema de la seguridad del estado de Colima, durante el 2022.

En su informe reveló que Julio Alberto Castillo Rodríguez era la pareja sentimental de Jessica Johanna Oseguera González, conocida como ‘La Negra’, quien es hija de el fallecido Mencho.