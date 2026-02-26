México

Él es “El Chorro”, yerno y posible sucesor de El Mencho como líder del CJNG, en opinión de EEUU

El capo fue abatido por la Guardia Nacional y dejó al cartel sin un líder claro

Guardar
Cayó El Mencho. ¿Quién tomará
Cayó El Mencho. ¿Quién tomará las riendas del CJNG? (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

Tras el abatimiento de El Mencho a manos de la Guardia Nacional durante el operativo del pasado 22 de febrero, el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) quedó momentáneamente sin un líder claro.

Hoy se barajean varios nombres para encabezar la organización criminal, pero hay uno que resalta de los demás, especialmente porque fue mencionado por Estados Unidos en un comunicado publicado hace algunos meses.

La Oficina de Control de Bienes Extranjeros de Estados Unidos (OFAC) señaló a Julio Alberto Castillo Rodríguez como un posible sucesor de Nemesio Oseguera Cervantes en la estructura del CJNG.

Él es Julio Alberto Castillo Rodríguez

El yerno de 'El Mencho'
El yerno de 'El Mencho' fue designado por la OFAC en 2016. (Departamento del Tesoro)

La agencia estadounidense lo describe como un dirigente de alto rango cuya capacidad de influencia, especialmente en el Puerto de Manzanillo, ha facilitado el acceso a precursores químicos empleados en la producción de fentanilo y otras drogas que son traficadas hacia Estados Unidos.

La trayectoria de Castillo Rodríguez, apodado “El Chorro”, ha estado marcada por episodios de detenciones y liberaciones en territorio mexicano.

En su historial destaca que la primera aparición en la lista negra del Departamento del Tesoro de Estados Unidos se remonta a 2016, cuando fue vinculado a empresas acusadas de financiar actividades ilícitas del CJNG. La OFAC lo volvió a señalar en octubre de 2021 en uno de sus informes, detallando operaciones criminales de relevancia en el estado de Colima.

FILE PHOTO: Un miembro del
FILE PHOTO: Un miembro del CJNG. REUTERS/Stringer/File Photo

El 23 de junio de 2015, autoridades realizaron un operativo en Zapopan, Jalisco, donde fue capturado junto a Rubén Oseguera González, alias El Menchito, hijo de El Mencho.

El arresto se produjo tras una intervención en una propiedad privada por parte de la las fuerzas del orden. La versión inicial indicaba que ambos fueron interceptados mientras transitaban en un vehículo, aunque una jueza luego determinó que la detención ocurrió dentro de un domicilio sin orden judicial. Las irregularidades procesales llevaron a su liberación el 1 de julio del mismo año.

El 6 de abril de 2016, El Chorro fue detenido por segunda vez en Guadalajara. Las autoridades lograron su arresto; sin embargo, volvió a obtener su libertad.

El Chorro es yerno de El Mencho

La cabaña en Tapalpa donde
La cabaña en Tapalpa donde cayó Rubén Oseguera Cervantes, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, estaba en la lista negra de la Oficina de Control de Activos Extranjeros desde 2020 por presunto lavado de dinero. El complejo también figura en la acusación federal contra su hija, Jessica Johanna Oseguera González. (Anayeli Tapia/Infobae)

Luis Cresencio Sandoval, quien fue secretario de la Defensa Nacional durante el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, abordó el tema de la seguridad del estado de Colima, durante el 2022.

En su informe reveló que Julio Alberto Castillo Rodríguez era la pareja sentimental de Jessica Johanna Oseguera González, conocida como ‘La Negra’, quien es hija de el fallecido Mencho.

Temas Relacionados

El MenchoCJNGJaliscoGuardia NacionalNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Dónde ver el Tris en vivo y la lista de ganadores de hoy 25 de febrero

El sorteo de Tris se lleva a cabo cinco ocasiones al día, desde las 13:00 horas y hasta las 21:00 horas, de lunes a domingo. Estos son los resultados de los sorteos de hoy

Dónde ver el Tris en

Suman tres detenidos por la muerte de dos niñas haitianas en casa de tránsito del DIF de Oaxaca

Las menores de edad fueron localizadas al interior de una cisterna

Suman tres detenidos por la

Acusan de terrorismo a los arrestados durante hechos violentos en Guanajuato tras abatimiento de “El Mencho”

Las autoridades informaron que 48 personas fueron capturadas tras los narcobloqueos y quema de comercios registrados

Acusan de terrorismo a los

Mauricio Tabe reacciona a suspensión de ‘Alicia en el país de las maravillas’ en el Parque Lira, CDMX: “Empresa cumplió con todos los requisitos”

Personal de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial colocó sellos de suspensión en el equipo de montaje de lo que sería la experiencia inmersiva de la obra de Lewis Carroll

Mauricio Tabe reacciona a suspensión

¿Hacer abdominales ayuda a quemar grasa localizada? Esta es la única forma de lucir más delgado y definido

Algunas personas todavía tienen dudas sobre cómo funciona la pérdida de grasa

¿Hacer abdominales ayuda a quemar
MÁS NOTICIAS

NARCO

Acusan de terrorismo a los

Acusan de terrorismo a los arrestados durante hechos violentos en Guanajuato tras abatimiento de “El Mencho”

Así rescató la Marina a turistas y trabajadores despojados de sus autos durante bloqueos en Nayarit

Salió de misa y vio a sus hijos jugar por última vez: Angélica Hernández fue la mujer embarazada que perdió la vida como “daño colateral” tras operativo contra “El Mencho”

EEUU declara oficialmente muerto a “El Mencho”, uno de los mayores traficantes de fentanilo

Detienen a sujeto con explosivos para lanzar desde dron y otros ilícitos en Culiacán, Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Shakira en el Zócalo: CDMX

Shakira en el Zócalo: CDMX anuncia operativo contra la venta de bebidas alcohólicas en la zona

Emiliano Aguilar denuncia amenazas de muerte y asegura que ya citó a su acosador

Rauw Alejandro niega haber escrito frase sobre Nodal, aclara relación con Cazzu y se defiende de críticas por “Rosita”

Concierto Demon Slayer: así fue el evento sinfónico en el Auditorio Nacional del popular manga japonés

¿Boda en puerta? Novio de Andrea Legarreta revela sus planes a futuro con la popular conductora

DEPORTES

El objetivo de Brandon Moreno

El objetivo de Brandon Moreno en la UFC antes de retirarse de las artes marciales: “Es la única razón por la que sigo”

Luto en el béisbol mexicano tras el fallecimiento de una de sus figuras, hijo de miembro del Salón de la Fama

México vs Islandia: rinden homenaje a elementos de las fuerzas armadas que murieron en operativo contra El Mencho

Chito Vera honra a Chucho Benítez con la camiseta del América previo a su combate en UFC México 2026

Este es el importante jugador que podría salir de Pumas tras recibir una oferta millonaria desde Brasil