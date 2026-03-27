México

Amnistía Internacional reconoce avance en investigación de feminicidios en México: ve logro de activistas

La organización destacó que este progreso es resultado de la lucha de organizaciones civiles que han evidenciado las deudas que el Estado mexicano tiene con las mujeres

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El Secretariado Ejecutivo registró 40 nuevos casos de feminicidio en febrero. | Jovani Pérez
El Secretariado Ejecutivo registró 40 nuevos casos de feminicidio en febrero. | Jovani Pérez

La presidenta Claudia Sheinbaum presentó una iniciativa de ley cuyo objetivo es homologar la investigación de los feminicidios en México, una propuesta que la organización Amnistía Internacional consideró un hecho histórico y un avance importante para el país.

Sin embargo, también destacó que se trata un logro conseguido a través de las familias y colectivos que han luchado por años contra la impunidad de los delitos por feminicidio en México.

“Esta propuesta de ley es resultado de años de lucha de familiares y activistas que han visibilizado las fallas en las investigaciones ministeriales y en los procesos de reparación del daño”, expresó la organización a través de sus redes sociales.

Subrayó que gracias a estas luchas imparables ahora se cuentan con informes y documentos que registran las deudas que el Estado mexicano tiene con las mujeres víctimas de feminicidio.

¿Por qué es resultado de la lucha activista?

Amnistía Internacional, que se dedica a la defensoría de derechos humanos, aseguró que si en México se ha puesto la atención en tratar los casos de feminicidio, es gracias a una lucha social.

Enlistó acciones legales que ha emprendido con el fin de buscar justicia en casos de feminicidio que, por omisiones del estado, no han recibido respuesta.

La organización puntualizó específicamente dos casos:

  • Karla Pontigo, Amnistía Internacional presentó un amicus curiae para señalar fallas en la investigación y la falta de perspectiva de género, destacando la impunidad y revictimización como obstáculos para la justicia.
  • Lilia Alejandra García Andrade, la organización presentó un amicus curiae ante la Corte IDH para resaltar la violencia estructural e impunidad, así como los riesgos para las familias que buscan justicia. El caso de Norma Andrade, su madre, muestra la deuda del Estado con las víctimas y sus familias.

Un amicus curiae es una herramienta legal que permite que personas u organizaciones que no son parte directa de un juicio puedan enviar información, opiniones o argumentos al tribunal.

Su objetivo es ayudar a los jueces a tomar una mejor decisión en casos importantes, aportando datos técnicos, científicos o jurídicos que pueden enriquecer el análisis del caso. Aunque no participan como parte del litigio, su colaboración busca que el debate sea más completo y claro.

Por ello, Amnistía Internacional resalta la participación de las organizaciones para lograr justicia en muchos casos que han quedado sin resolver.

La organización reiteró su disposición a seguir de cera el avance de esta ley, que ya fue enviada al Congreso, e hizo “un llamado al Senado de la República a abrir el diálogo con la sociedad civil, para fortalecer esta propuesta y asegurar que responda a los derechos humanos de las víctimas y sus familias.

La iniciativa se trata de una ley que busca que los casos de muertes violentas de mujeres sean investigados de la misma forma en todos los estados de la República, con el fin de no retrasar las investigaciones debido a los distintos procesos judiciales en cada estados, y de garantizar la cero impunidad.

La ley, presentada en conmemoración del Día Internacional de la Mujer y en coordinación con la fiscal de la República, Ernestina Godoy, se perfila como una de las acciones fuertes de la presidenta Claudia Sheinbaum en materia de género.

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