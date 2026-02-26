Mauricio Tabe reacciona a suspensión de ‘Alicia en el país de las maravillas’ en el Parque Lira, CDMX: “Empresa cumplió con todos los requisitos”

Mauricio Tabe, alcalde de Miguel Hidalgo, se pronunció al respecto por la cancelación de 'Alicia en el país de las maravillas'. Foto: Cortesía/Alcaldía Miguel Hidalgo.

Luego de que se diera a conocer que autoridades del Gobierno de la Ciudad de México suspendieran el montaje de ‘Alicia en el país de las maravillas’, experiencia inmersiva que se llevaría a cabo en el Parque Lira de la alcaldía Miguel Hidalgo, el edil, Mauricio Tabe, se pronunció al respecto.

Tras diferentes protestas por parte de habitantes de la demarcación capitalina, así como de vecinos, la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) notificó que el montaje para el evento en la capital del país se suspendería por no contar con los permisos correspondientes.

Dicha cancelación ocurrió el pasado martes 24 de febrero mientras se montaba el evento ‘Alicia en el país de las maravillas’ en el Parque Lira de la Ciudad de México.

La experiencia inmersiva arrancaría este miércoles 25 de febrero, de acuerdo a los tiempos notificados por los organizadores y lo notificado por la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México.

Autoridades del Gobierno de la Ciudad de México colocaron sellos de suspensión de actividades en el Parque Lira. Foto: X/@PAOTmx.

La PAOT colocó sellos de suspensión en los accesos del Parque Lira para cancelar todas las actividades; de igual forma, también se instalaron estos sellos en el equipo de montaje que se usaría para la experiencia inmersiva, basada en la obra de Lewis Carroll.

A través de sus redes sociales oficiales, Mauricio Tabe se pronunció al respecto sobre esta suspensión por parte de la PAOT del Gobierno de la Ciudad de México.

En un video publicado en sus redes indicó que la empresa que montaría ‘Alicia en el país de las maravillas’ cumplió con todos los requisitos.

¿Qué dijo el alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, sobre la suspensión de ‘Alicia en el país de las maravillas’ en el Parque Lira, de la CDMX?

En sus redes sociales oficiales, Mauricio Tabe habló sobre esta suspensión de lo que sería la experiencia inmersiva de ‘Alicia en el país de las maravillas’ en el Parque Lira de la Ciudad de México.

Afirmó que la demarcación realizó todos los procedimientos requeridos ante la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México.

Indicó que, a pesar de la entrega de documentos, permisos y trámites por parte de la empresa y la propia alcaldía, se suspendió el inicio de ‘Alicia en el país de las maravillas’ en el Parque Lira. Señaló que se solicitaron requisitos que no corresponden para la instalación de la experiencia inmersiva.

Mauricio Tabe, alcalde de Miguel Hidalgo de la Ciudad de México, se pronunció al respecto tras la cancelación de la experiencia inmersiva. Video: X/@mauriciotabe.

Asimismo, la alcaldía Miguel Hidalgo, en un comunicado oficial, se pronunció al respecto.

Esto dijo la alcaldía Miguel Hidalgo de la CDMX sobre la suspensión de ‘Alicia en el país de las maravillas’

La autoridad local informó que tanto el INAH como la PAOT realizaron inspecciones desde el lunes 23 de febrero. Explicó que las dependencias determinaron que no existe impacto sobre las áreas verdes, la fauna ni los monumentos históricos.

Agregó que la PAOT solicitó trámites extra de manera imprevista el martes 24 de febrero. Estos incluían los vistos buenos de SPOTMEX y del INAH, los cuales, señaló, no son requisito para las autorizaciones.

La experiencia inmersiva de la obra de Lewis Carroll comenzaría el miércoles 25 de febrero. Foto: X/@PAOTmx.