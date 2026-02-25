México

CDMX suspende actividades en Parque Lira tras polémica por exposición de Alicia en el país de las maravillas

La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México colocó sellos de suspensión en este sitio de la alcaldía Miguel Hidalgo de la capital del país

Alicia en el país de
Alicia en el país de las maravillas, experiencia inmersiva, sería instalada en el Parque Lira de la alcaldía Miguel Hidalgo de la CDMX. Foto: X/@PAOTmx.

Luego de diversos debates en contra de la instalación de ‘Alicia en el país de las maravillas’ por parte de vecinos de la zona en la alcaldía Miguel Hidalgo, quienes se manifestaron en calles y avenidas de la Ciudad de México, se ha cancelado oficialmente lo que sería la experiencia inmersiva.

A través de un comunicado oficial, la alcaldía Miguel Hidalgo dio a conocer que autoridades del Gobierno de la Ciudad de México cancelaron la instalación de este evento.

La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) de la Ciudad de México acudió al Parque Lira, ubicado en la alcaldía Miguel Hidalgo, y puso sellos de suspensión de actividades para evitar la colocación del montaje del evento de ‘Alicia en el País de las Maravillas’.

En un primer comunicado, la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México señaló que la PAOT habría suspendido las actividades y colocado los sellos de suspensión para el montaje.

La experiencia inmersiva 'Alicia en
La experiencia inmersiva 'Alicia en el país de las maravillas' sería instalada el miércoles 25 de febrero. Foto: Cortesía/Alcaldía Miguel Hidalgo.

Detalló que la empresa que se encargaría del montaje correspondiente de ‘Alicia en el país de las maravillas’ había cumplido con los trámites así como los permisos correspondientes ante la alcaldía Miguel Hidalgo.

Agregó que estos mismos permisos y trámites correspondientes fueron revisados y autorizados conforme a la normatividad vigente y están públicos en la página oficial de la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México.

Personal de la PAOT colocó
Personal de la PAOT colocó los sellos de suspensión en el Parque Lira de la CDMX. Foto: X/@PAOTmx.

Alcaldía Miguel Hidalgo de CDMX explica por qué se canceló ‘Alicia en el país de las Maravillas’

La demarcación capitalina indicó que tanto el INAH como la PAOT llevaron a cabo recorridos desde el pasado lunes 23 de febrero. Detalló que las autoridades mencionadas concluyeron que no hay afectación alguna, tanto a las áreas verdes como a la fauna, así como a los monumentos históricos.

Detalló que la PAOT requirió trámites adicionales de último momento este martes 24 de febrero. Se trataba de los vistos buenos de SPOTMEX y del INAH, que no son necesarios para las autorizaciones, indicó.

Autoridades de la alcaldía Miguel
Autoridades de la alcaldía Miguel Hidalgo de la CDMX indicaron que el Gobierno capitalino solicitó documentación de último momento. Foto: X/@PAOTmx.

Mauricio Tabe reacciona a cancelación de ‘Alicia en el país de las maravillas’ en el Parque Lira de CDMX

En sus redes sociales oficiales, Mauricio Tabe, alcalde de Miguel Hidalgo de la Ciudad de México, se pronunció al respecto tras la cancelación de ‘Alicia en el país de las maravillas’.

Reiteró que la demarcación cumplió con todos los trámites ante la alcaldía Miguel Hidalgo de la capital del país.

Expresó que, pese a los papeles, permisos y trámites en tiempo y forma por parte de la empresa, así como de la propia alcaldía capitalina, se suspendió al arranque de ‘Alicia en el país de las maravillas’ en el Parque Lira de la Ciudad de México. Destacó que se exigieron requisitos que no aplican para la instalación de la experiencia inmersiva.

Mauricio Tabe, alcalde de Miguel Hidalgo de la Ciudad de México, se pronunció al respecto tras la cancelación de la experiencia inmersiva. Video: X/@mauriciotabe.

