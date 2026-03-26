Previo a Semana Santa, Rocío Nahle asegura que trabajan en playas afectadas por hidrocarburo en Veracruz

La gobernadora de Veracruz aseguró que las labores de limpieza han avanzado en las playas de Santa Ana, Boca del Río , debido a que presentaron afectaciones por derrame de hidrocarburo. (X/Rocío Nahle)

La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, compartió un video en sus redes sociales oficiales en el que presentó avances en la limpieza de hidrocarburo tras un recorrido en las Santa Ana, Boca del Río, junto con a alcaldesa María José Gamboa:

“La ciudadanía, las instituciones y las autoridades, estamos en un operativo de limpieza de playas para tener las condiciones ya en esta Semana Santa de recibir a los visitantes y a los vacacionistas”.

Gobierno analizará el origen del derrame

La mandataria hizo énfasis en que como en otras contingencias, se han unido para continuar las labores de limpieza debido a que aún hay residuos esparcidos en algunas playas, por lo que implementarán una nueva brigada para lograr una limpieza total:

“La presidenta anunció que se está creando o que creó un grupo interdisciplinario donde están analizando la causa o el origen, más bien dicho, el origen, pero el trabajo es de todos y aquí en Veracruz estamos haciendo lo que nos corresponde”.

El derrame de hidrocarburo comenzó desde hace dos semanas en Dos Bocas, las playas afectadas se encuentran principalmente en Veracruz y Tabasco, lo que alcanza a 230 kilómetros de costa.

39 comunidades han presentado afectaciones por la situación, debido a que de esto depende su actividad económica, siendo la pesca y el turismo las de mayor impacto.

Rocío Nahle aseguró que la limpieza de playas en Boca del Río ha avanzado debido al trabajo colaborativo con la ciudadanía, las instituciones y las autoridades.

Despliega operativo ante hidrocarburo

La Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) inició el 3 de marzo la verificación en campo de las zonas afectadas por la llegada de hidrocarburos a las costas de Veracruz y Tabasco. Once inspectores recorrieron instalaciones clave, como la Terminal de Almacenamiento y Servicios Portuarios Pajaritos, muelles, zonas de manglar y playas, donde se localizaron residuos de hidrocarburo intemperizado, así como material semisólido y fresco en diferentes áreas costeras.

Durante estos recorridos, se identificaron y documentaron las áreas impactadas, se midieron longitudes de playa afectadas y se levantaron actas circunstanciadas para registrar las condiciones del contaminante.

La Secretaría de Marina (Semar) mantiene un despliegue coordinado en el litoral del Golfo de México, incluyendo Alvarado, Coatzacoalcos y Tuxpan, Veracruz; Paraíso, Tabasco; y Tampico, Tamaulipas.

Más de mil 700 elementos navales, junto con embarcaciones, aeronaves y 70 vehículos, participan en labores de vigilancia ambiental, monitoreo y retiro de hidrocarburos. Semar ha intervenido en más de 223 kilómetros de playas y retirado más de 430 toneladas de contaminantes de la superficie marítima y las costas.

Pemex y otras dependencias continúan de contención y limpieza por presencia de hidrocarburo en Dos Bocas, Tabasco.

Petróleos Mexicanos (Pemex), desde el 12 de marzo, participa con recursos humanos y materiales en la atención al incidente. La empresa ha movilizado a más de 700 personas en 29 frentes de trabajo en Tabasco y Veracruz, cinco helicópteros para sobrevuelos y tres radares satelitales para monitoreo en mar. Según la información oficial, se han destinado 217 millones de pesos a la limpieza de playas y ocho millones de pesos a la operación de dos embarcaciones especializadas para la dispersión y limpieza de hidrocarburos en el mar.