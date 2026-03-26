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Máynez presenta una denuncia popular por los “daños al ambiente” de la refinería de Dos Bocas

La acción legal promovida solicita la intervención de autoridades ambientales por los errores en la operación de la planta

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Jorge Álvarez Máynez denuncia ante la ASEA presuntos daños ambientales por la operación de la Refinería Dos Bocas en Tabasco. Credito: especial
Jorge Álvarez Máynez denuncia ante la ASEA presuntos daños ambientales por la operación de la Refinería Dos Bocas en Tabasco. Credito: especial

Este 25 de marzo, Jorge Álvarez Máynez, coordinador nacional del partido Movimiento Ciudadano, formalizó una denuncia popular ante la Agencia de Seguridad, Energía y Medio Ambiente (ASEA) contra los responsables de presuntos daños ambientales y riesgos a la salud generados por la Refinería Dos Bocas.

Según el documento legal compartido por Máynez, la acción se basa en la supuesta persistencia de un desequilibrio ecológico derivado de la construcción y operación en la Refinería Dos Bocas, ubicada en Paraíso, Tabasco, y cuya supervisión recae en el gobierno federal y Petróleos Mexicanos (PEMEX), conforme al anuncio realizado en mayo de 2019 por el ex presidente Andrés Manuel López Obrador.

La denuncia de Álvarez Máynez solicita la intervención de la autoridad ambiental por presuntas contravenciones a la legislación nacional e internacional en materia de protección ambiental y derecho a la salud.

En su mensaje en redes sociales, Álvarez Máynez informó que hacía 2 semanas denunció el “ecocidio” de Pemex en el Golfo de México.

Además, Máynez señaló que la denuncia popular está destinada a denunciar "la negligencia que provocó un incendio el 17 de marzo en la refinería Olmeca y trajo daños ambientales y a la salud. El proyecto arrancó sin estudios ambientales en una zona de alto riesgo."

Incendio en la refinería de Dos Bocas dejó 5 muertos

Las fuertes lluvias originan el desbordamiento de aguas aceitosas y provocan el incendio mortal en el exterior de la Refinería Olmeca. (Archivo Infobae)
Las fuertes lluvias originan el desbordamiento de aguas aceitosas y provocan el incendio mortal en el exterior de la Refinería Olmeca. (Archivo Infobae)

El incendio registrado el pasado17 de marzo en los alrededores de la Refinería Olmeca en Paraíso, Tabasco, dejó un saldo de cinco fallecidos, según confirmó Pemex.

Pemex señaló que el siniestro, ocurrido tras el desbordamiento de aguas aceitosas generado por fuertes lluvias recientes, no afectó las operaciones de la planta ni representa riesgo para la población o el personal. El control del fuego se logró pocas horas después, mientras cuerpos de emergencia y personal de seguridad industrial mantuvieron vigilancia y coordinación con autoridades para esclarecer las causas.

La cifra de víctimas, entre quienes se encuentra una trabajadora de Pemex cuya identidad no fue revelada, distingue este incidente como uno de los más graves ocurridos en la zona exterior de la Refinería Olmeca desde su inauguración formal en 2024. Además de los fallecimientos, se registraron personas lesionadas que recibieron atención médica, y un vehículo resultó calcinado en las inmediaciones del área afectada.

Buscan recuperar el petróleo luego del derrame en las inmediaciones de la refinería de Dos Bocas

Medios locales han informado que en Veracruz los residuos de hidrocarburos continúan expandiéndose en las playas, principalmente en Coatzacoalcos.
Pemex recuperó 549 metros cúbicos de hidrocarburo tras el derrame ambiental registrado en Dos Bocas, Tabasco. (Jesús Avilés Infobae México)

Pemex ha logrado recuperar 549 metros cúbicos de hidrocarburo del área de Dos Bocas en Tabasco, luego de un incidente ambiental vinculado a condiciones meteorológicas adversas ocurrido entre el 20 y 22 de marzo.

La magnitud de la contaminación movilizó a organismos federales y autoridades ambientales, mientras la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que, pese a que el origen del derrame no corresponde a Pemex, la empresa estatal continúa al frente de las labores de limpieza y mitigación de impactos en océanos y playas.

Durante las operaciones de remediación, Pemex dispuso más de 450 especialistas que instalaron más de 50 barreras marinas y mil cordones oleofílicos en la dársena y los canales de navegación para contener el material vertido. Además, se emplearon seis unidades de presión y vacío, equipos tipo skimmer y embarcaciones de superficie.

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