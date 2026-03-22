“¡Máynez, si te faltan yo te presto!”: Alito Moreno critica al presidente de MC por su reacción en una pelea

El líder nacional del PRI señala que el dirigente de Movimiento Ciudadano empujó a Gabriela Bernal y abandonó el lugar rápidamente. | Jovani Pérez

El presidente del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, acusó este 22 de marzo a Jorge Álvarez Máynez, dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, de huir durante situaciones de tensión política en Chilpancingo (Guerrero), según un mensaje publicado en su cuenta oficial de X acompañado de un video del momento.

En su publicación, Moreno reportó que, durante una visita de Álvarez Máynez a Chilpancingo, se registró una riña, tras la cual el líder emecista “dio media vuelta, empujó a la dirigente estatal Gabriela Bernal, se subió a su camioneta y se fue lo más rápido que pudo”, subrayando la secuencia con el término literal: “huyó”.

El dirigente priista recordó también un antecedente ocurrido en 2024, cuando el templete colapsó en San Pedro Garza García durante el cierre de campaña de Álvarez Máynez. En el mismo mensaje, Moreno afirmó: “En ese evento hubo personas que perdieron la vida y aún así su reacción fue correr. Así responde cuando la presión lo rebasa“.

Además, Moreno hizo un comentario que puede interpretarse de diversas maneras luego de mencionar que Máynez, candidato presidencial en el 2024, “se espanta con una pelea callejera”: “¡Máynez, si te faltan yo te presto!”

Para justificar su postura, Moreno contrastó la conducta del líder de Movimiento Ciudadano con la experiencia de su propio partido. Sostuvo que “México necesita carácter y firmeza. Gobernar no es para tibios que corren cuando las cosas se ponen difíciles. Para eso estamos los priistas”.

Moreno agregó que la prioridad del PRI es garantizar “paz, armonía y seguridad de verdad” a las familias mexicanas, además de afirmar: “Aquí hay capacidad, hay carácter y hay amor por nuestra tierra”.

Máynez responde a Moreno: “tu obsesión es cada vez más patética”

El líder de MC explicó que ante la pelea mantiene "completa calma." Crédito: Cuartoscuro

Jorge Álvarez Máynez respondió en su cuenta de X a los cuestionamientos de Alito Moreno sobre su comportamiento durante un altercado en un evento al afirmar que fue empujado y optó por observar la situación sin intervenir.

El dirigente de MC explicó que esperó a que concluyera el incidente, del que asegura no fue parte, antes de abandonar el lugar.

Explicó Máynez que: “Me empujan y, en completa calma, volteo a ver lo que ocurrió. De hecho esperé a que terminara el conato de bronca (ajeno a mí), antes de retirarme. El video lo muestra.”

En la respuesta, la cual fue dirigida a Alito Moreno, Máynez explicó que el evento político organizado por Movimiento Ciudadano en Chilapncingo fue “ un gran éxito” y le dijo que: ”tu obsesión es cada vez más patética”.

Máynez rechaza haber realizado declaraciones machistas contra Claudia Sheinbaum

Movimiento Ciudadano anuncia que no respaldará la reforma de revocación de mandato impulsada en el 'Plan B' del gobierno federal. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

Jorge Álvarez Máynez negó haber realizado declaraciones que calificaran de “machista” su postura sobre la presidenta Claudia Sheinbaum y anunció que Movimiento Ciudadano no apoyará la propuesta de revocación de mandato incluida en el llamado “Plan B” impulsado por el gobierno federal.

La decisión, según el líder del partido, responde a los posibles efectos adversos que esta reforma traería para la estabilidad política interna y la relación con Estados Unidos, especialmente en materias como migración y libre comercio.

Al explicar su postura, Máynez rechazó la narrativa que le atribuye haber dicho que la jefa del Ejecutivo mexicano es dirigida desde Palenque e insistió en que tales acusaciones son contradictorias, pues “parte de la oposición la acusa de recibir órdenes y, al mismo tiempo, de ser autoritaria y dictadora”, según expresó en su cuenta oficial de X.

La polémica surgió luego de que la presidenta Sheinbaum hiciera referencia a supuestos señalamientos originados en declaraciones de Máynez, situación que el propio político desmintió.