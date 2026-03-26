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¿Cuánto tarda en regenerarse el hígado y cómo mantenerlo sano?

Este órgano cumple funciones esenciales para el cuerpo, por lo que es indispensable adoptar ciertas medidas saludables

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Hígado, hepático, enfermedad hepática - VisualesIA
El hígado es un órgano vital con la capacidad única de regenerarse tras sufrir daños. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El hígado es uno de los órganos más importantes del cuerpo humano, ya que cumple funciones vitales como la desintoxicación, la producción de proteínas y el almacenamiento de nutrientes. Una de sus características más sorprendentes es su capacidad de regenerarse, lo que lo convierte en un órgano único; sin embargo, este proceso depende de diversos factores y no siempre ocurre de manera inmediata.

De manera general, el hígado puede comenzar a regenerarse en cuestión de días después de sufrir un daño leve. En condiciones favorables, como en personas sanas y sin enfermedades crónicas, este órgano puede recuperar gran parte de su tamaño y función en un periodo aproximado de entre cuatro y ocho semanas. No obstante, en casos de daño más severo o prolongado, como ocurre con enfermedades hepáticas crónicas, el proceso puede tardar meses o incluso no completarse adecuadamente.

Especialistas señalan que la capacidad de regeneración del hígado se ve afectada por factores como el consumo excesivo de alcohol, la presencia de infecciones virales, una dieta poco saludable y enfermedades como la hepatitis o la cirrosis. En estos casos, el tejido hepático puede sufrir daños irreversibles, lo que limita su capacidad de recuperación.

Daños severos o prolongados pueden impedir que el hígado se recupere completamente. (Foto: Infobae México/ Jesús Aviles)
Daños severos o prolongados pueden impedir que el hígado se recupere completamente. (Foto: Infobae México/ Jesús Aviles)

Para mantener el hígado sano y favorecer su regeneración, es fundamental adoptar hábitos de vida saludables. Una alimentación equilibrada es clave, privilegiando el consumo de frutas, verduras, granos integrales y proteínas magras, mientras se limita la ingesta de grasas saturadas, azúcares y alimentos ultraprocesados. Asimismo, es importante mantenerse bien hidratado, ya que el agua contribuye a la eliminación de toxinas.

El consumo de alcohol debe ser moderado o, en lo posible, evitado, ya que esta sustancia es una de las principales causas de daño hepático. De igual forma, se recomienda evitar la automedicación, ya que algunos fármacos pueden resultar tóxicos para el hígado si se consumen sin supervisión médica.

La actividad física regular también juega un papel importante en la salud hepática, ya que ayuda a mantener un peso adecuado y reduce el riesgo de enfermedades como el hígado graso no alcohólico. Además, la vacunación contra enfermedades como la hepatitis A y B es una medida preventiva eficaz para proteger este órgano.

Pareja feliz en cocina preparando ensalada y frutas. La mujer agrega bayas a un tazón. El hombre desecha un suplemento junto a aguacates y granadas
Mantener una alimentación equilibrada es fundamental para la salud hepática. (Imagen ilustrattiva Infobae México)

Otro aspecto relevante es la realización de chequeos médicos periódicos, especialmente en personas con factores de riesgo. La detección oportuna de cualquier alteración permite iniciar tratamientos a tiempo y evitar complicaciones mayores.

Aunque el hígado tiene una notable capacidad de regeneración, no es indestructible. Mantener hábitos saludables y evitar factores de riesgo es esencial para preservar su funcionamiento a largo plazo. Cuidar este órgano no solo contribuye al bienestar general, sino que también previene enfermedades que pueden comprometer seriamente la salud.

En conclusión, el hígado puede regenerarse en semanas bajo condiciones adecuadas, pero su recuperación depende en gran medida del estilo de vida de cada persona. Adoptar medidas preventivas y fomentar una cultura de autocuidado son acciones clave para garantizar su buen funcionamiento.

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